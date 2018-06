EDUCACIÓN EN LA FAMILIA: Educamos con las circunstancias - Noroeste

Columna

Yolanda Waldegg de Orrantia

Lo he dicho muchas veces, la idea es no estar papando moscas, y lo que va saliendo en el día a día irlo aprovechando, porque ya sabemos por experiencia que nuestros hijos no aprenden por lo que les decimos, que pueden ser discursos muy bonitos, pero no oportunos, los hijos de cualquier edad aprenden de lo que ven en sus padres, de lo que hacen sus padres y cómo lo hacen.

Y sí, también de lo que decimos, pero no a ellos, sino de lo que decimos a los amigos, a los empleados, entre nosotros, en las redes y el teléfono, no es que nos estén espiando, pero se dan cuenta y toman nota, y si están chiquitos, sus padres son sus superhéroes y eso que ven está bien. Y es una cosa muy seria que los padres no lo tengan en mente.

Y qué circunstancias tenemos, muchísimas en el día, desde que no salió el coche, no sonó el despertador, se fue la luz, se inundó la calle (Dios nos proteja) se quemó el pan, no llegó la empleada, me duele la cabeza, el niño amaneció con calentura, cuantísimas cosas pueden atravesarse en nuestros planes, el chiste es cómo reaccionamos y cómo las resolvemos.

Entonces, ¿cuál es nuestra manera de enfrentar esas contrariedades?, el enojo, los gritos, la desesperación, ¿cuál es mi nivel de control de emociones y de situaciones? si me desbordan o las aprovecho con humor, sepan que el humor es una característica de la gente inteligente, hablo de humor no de payasadas, que de repente también sirven y sirven para sacar la presión de situaciones, y nuestros hijos nos ven, a unos padres serenos, bromistas, que sacan delante de otro modo, o a los que gritan, se enfurecen, regañan y las cosas no salen, porque claro, el que se enoja pierde.

Hoy en México tenemos una circunstancia particular, que nos tiene a todos muy preocupados y son las elecciones, que cada día están más cerca.

Y, entre el miedo que nos da el resultado o la esperanza o lo que sea a cada quien, estamos algo alterados, y los chicos lo ven, lo escuchan, y según el tipo de padres, también pueden estar alterados como ellos, de nuevo -cuidado, les están viendo-.

¿Cómo se refieren a uno u otro de los candidatos, las palabras que utilizan, la forma de su discurso, si es razonado o a base de improperios, espero que lo tengan porque los que defienden al señor López no parecen tenerlo, por lo menos no me ha tocado encontrarlos, más bien son burlas, groserías, descalificaciones y adjetivos, eso no es discurso y es lo que escuchan sus hijos, así les enseñan a solucionar (es un decir) lo que no les parece y no tienen argumentos propios.

Hoy, paseando entre una cosa y otra por las redes, me tropecé con un chico que se ve en la foto como de 18 años diciendo que él lo que quería es irse de este País, no le gusta lo que pasa, estaba con prisa y no leí mucho, no sé a dónde piensa emigrar o qué, me llamó la atención primero por la ingenuidad, piensa que en otro país será diferente, nadie le explicó que las personas, son personas en todo el Planeta, con las mismas características de capacidad para el bien como para el mal y los mismos problemas que aquí hay están en todas partes.

Me llamó la atención que nadie le ha dicho que sacarle la vuelta a los problemas no los soluciona, que nadie le enseñó a amar a su país, que tantito que lo amara lucharía por lo que cree que es correcto, por sus convicciones, que se ve que no tiene tampoco, y porque está en la edad en que eso es lo que le tendría que salir natural, entre lo poco que leí me di cuenta lo poco informado.

A lo que me refiero es que cuando una persona estudia y lee se le nota y no lo vi, y sí, me asusta que ese tipo de jóvenes son los que votarán por primera vez con gran entusiasmo, en sus manos estamos o más bien en sus tripas, lo vemos en sus comentarios, en las entrevistas en calle, que no tienen ni idea, me asusta la falta de amor al País en buena parte de los ciudadanos, que se demuestra en la incivilidad de estacionarse en doble fila, en pagar por debajo por un trámite, en tirar basura en cualquier parte, puedo llenar muchas hojas con esto ¿y es lo que enseñamos en casa?

Me asusta lo que pasará si gana el señor López y me asusta si llega a perder, cómo reaccionarán sus seguidores que ya son brabucones en el papel.

Estoy triste, los padres le estamos fallando al País, pero entiendo que ganar el sustento de la familia en estos tiempos no deja mucho tiempo para atenderla, habría que cambiar las prioridades, a los hijos les importa estar con sus padres aunque coman frijoles y chiles.