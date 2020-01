EDUCACIÃ“N EN LA FAMILIA: El balance y los propÃ³sitos

Mazatlán

EDUCACIÓN EN LA FAMILIA: El balance y los propósitos

Columna semanal

Yolanda Waldegg de Orrantia

Hola y feliz año a todos quienes tienen la bondad de leerme de nuevo, en este espacio que tan amablemente me permiten en el periódico, una vez que se terminó el tiempo de festejos, volvemos a la normalidad, después de poner sábanas y toallas limpias en su sitio, todos los aparejos de adornar y vajillas regresan a su lugar, la calma y rutina normal aparecen y se puede pensar como para escribir.

No sé si lo acostumbren, pero es una buena manera de saber dónde estamos parados y hacia dónde queremos o debemos seguir, detenernos y mirar el año que pasó, cómo fue, en qué nos quedamos cortos, qué errores cometimos y qué cosas sí logramos y nos movimos bien, espero que esta lista sea más larga porque es la que nos servirá de motor para lo que nos faltó, no solo personalmente, sino como esas otras partes de nosotros que también somos: hijos, esposos, abuelos, padres, amigos, profesionistas, empleados, jefes, etcétera y, naturalmente, como ciudadanos de un país que nos necesita, listos para responsabilizarnos de lo que nos toca, es decir: de nuestras acciones, omisiones y nuestras palabras.

Y viendo para atrás, siento que estamos como sociedad, algo alterados, y no es para menos con miedos de todos tipos: la fragilidad del trabajo, la inseguridad, la economía, la salud, andamos por la vida listos para brincarle a la yugular a quien se interponga entre nuestro hacer y pensar sin dar margen a explicaciones, a libertad de disentir con otras opiniones, a la defensiva siempre y si se puede, brincando también las leyes, al fin de cuentas “todos lo hacen” y no hay consecuencias.

Si somos padres, maestros, jefes, autoridades civiles, etcétera, es decir, con la obligación de dar ejemplo, tenemos que cuidar de no vivir reaccionando a nuestras emociones, que seguramente traerá problemas, el miedo, el enojo o la rabia, la falta de respeto, no solo no solucionan, sino que nos quitan lo mejor que tenemos y sacan lo peor, no se puede ir por la vida pensando lo que este o aquel me hace, las personas hacemos cosas algunas veces con el firme propósito de fastidiar a alguien, pero generalmente no, pero si todo lo tomamos como ofensa personal y siempre culpamos a otros de lo que nos pasa, es la manera más fácil de ser siempre víctimas, es decir, “no libres” e incapacitarnos para ser felices, además de amargar la existencia de todos alrededor, incluidos, claro, nuestros seres queridos.

Hay que acostumbrarnos a detenernos y reconocer lo que estamos sintiendo, ponerle nombre y ver de dónde viene y por qué, y a quiénes afecta para mal, que muy probablemente sea a nuestro cónyuge y a los hijos en primer lugar y si eso es lo que buscamos, fastidiarlos, que nos tengan miedo o vengarnos con ellos, supongo que eso sucede porque no lo pensamos, sino solo reaccionamos, porque nadie en su juicio querría estas cosas para quienes ama y sin embargo sucede todos los días y las familias se desbaratan por estas circunstancias, estas maneras de hacer sin pensar, de comunicarnos sin comunicar.

La única emoción permitida para tratar a las personas es desde el amor y la sabiduría (pensar antes).

Cuando desactivamos nuestros detonantes emocionales podemos escuchar la perspectiva de otros, que también pueden tener razón, nos escucharemos mutuamente y reconocerán mis razones cuando yo reconozca las suyas, que también existen; aumenta nuestra sabiduría cuando no solo escuchamos a nuestro corazón, sino también nuestras mentes y nuestro instinto o sentido común, hay que dar oportunidad (y para eso hay que detenernos un momento) de prestar atención a esa voz interna que desde la serenidad armoniza todo.

Qué tal si para comenzar bien el año practicamos la virtud de la serenidad, que es la capacidad de actuar de manera racional y templada, es decir, tranquila, reposada, relajada, que no se deja llevar por impulsos o emociones, que da importancia únicamente a lo que la tiene, porque quien se desespera pierde la oportunidad de encontrar soluciones y sí encontrar sentimientos de ansiedad, frustración, tristeza, crisparse por cualquier nimiedad.

Por ejemplo: un accidente, me pongo a dar de gritos, correr de un lado a otro, llorar y desesperar, en lugar de solucionar el problema, no sirve.

Si nos serenamos le irá bien al País y a nuestras empresas, sea familia o cualquier otra, siendo amables y fuertes, que no están reñidas; ser amable no es ser cobarde, ayuda a la empatía y que todo funcione suavemente, no crispa sino que atrae buenas vibras y protegemos mejor todo lo que consideramos de valor; está comprobado, si se trata a las personas con amabilidad, no solo te agencias amistades dispuestas a ayudar, trata a las personas dejando clara su dignidad, respeto y valía y siempre serán un aliado.