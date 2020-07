Mazatlán

EDUCACIÓN EN LA FAMILIA:El virus sigue con nosotros y seguirá

Columna semanal

Yolanda Waldegg de Orrantia

El virus sigue y no solo con nosotros, sino que cada día le sentimos más cerca, al principio nos sonaba muy lejano “no nos va a llegar” y llegó, pero no teníamos a nadie cercano que estuviera contagiado o muerto.

Hoy, todos los días sabemos de personas más cercanas que contraen el virus y mueren y al final, si hay final, me parece que todos tendremos alguien cercano que lo contrajo y murió, o por lo menos la pasó muy mal, muchas familias estarán sufriendo la pérdida de alguien querido.

Al fin no se trata solo de ver sufrir a los demás, sino hacer lo que corresponde, ayudar, ponerse a ayudar a esos demás, tenemos que ponernos las pilas, porque en cualquier rato se ofrece y seremos quienes necesitan ayuda, a como están las cosas el sufrimiento puede llegar a esa familia sin apenas se dé cuenta.

Para poder ayudar y Dios no quiera ocupar de esa ayuda, necesitamos primero entender el sufrimiento, que tiene diversos significados, tanto en filosofía como en la vida práctica, de entrada es algo de lo que nadie se escapará.

Ahora es el virus el que lo causa, pero sufrimiento en poquita escala o mucha, es parte de nuestra vida y la misma situación a una persona la desbarata y a otra le hace crecer, tendríamos que tender a crecer si somos listos, pero precisamente, para lograrlo, está la familia y la educación que recibimos en ella.

El sufrimiento puede ser percibido como castigo, fracaso en la ciencia, destino, de todo esto no tenemos control o culpa, se la pasamos a otros, pero más importante es considerarlo como aprendizaje y no solo para quien directamente lo sufre como un paciente, sino por toda la familia o la sociedad que aprende humildad, compasión, fortaleza.

La vida humana posee sentido en sí misma, en primera instancia para la persona, después para los demás, toda vida, porque somos seres sociales, tiene una repercusión y sentido para los demás, no ver ese sentido es problema de los otros, porque este existe y debe ser desvelado.

La persona tiene la obligación de encontrarlo. Cuando no nos preocupamos por encontrar ese sentido de nuestra vida, pues ya no vale tanto la pena vivirla, el hecho es que si no buscas el sentido de tu vida, no lo encontrarás, la pregunta ante el sentido del sufrimiento es ¿para qué? y no ¿por qué? Del mismo, el sufrimiento existe para afrontarlo no para buscar culpables.

El cuerpo humano es una presencia, un estar presente, el hombre siempre está, independientemente de sus circunstancias, que son tan variadas como número de personas existe, porque el mismo detonante para varias personas hace que respondan diferente, según su personalidad.

Bueno, pues es una presencia que reconoce “otro yo”, por eso el sufrimiento nos mueve, porque nos identificamos en la posibilidad de sufrirlo.

Quien posee salud y bienestar, debe ayudar a quien no lo posee en ese momento, la ayuda es dar a quien lo necesita, en la forma que lo necesita; con frecuencia, la motivación para solicitar la eutanasia o el aborto se basa en no poder o querer dar esa ayuda en la forma adecuada, la solidaridad debe salir al encuentro del cómo.

El apoyo aquí se trata de ayudar a encontrar el sentido y sacarle provecho, lo primero que nos viene es ¿por qué a mí? Que debe ser cambiada por ¿para qué a mí? Y hay muchas respuestas entre las que de puede elegir, dependiendo la situación: si eres un viejito triste por perder a su viejita, la respuesta es y si fuera ella la que quede sola, ¿te sentirías mejor? no crees que mejor tú y que no sufra ella lo que sufres tú, o al revés volteado.

El sufrimiento tiene sentido si cambia a la persona en un ser mejor y en ese momento deja de ser sufrimiento, el dolor es otra cosa, no tenemos más que dejar que baje y lo hará cuando el sufrimiento encuentra su razón y sentido.

Aquí el asunto está en que el sentido del sufrimiento es un encuentro personal, no puede ser comunicado ,es vivencial, debe experimentarse, por ello no se comprende el sufrimiento y su sentido hasta haberlo sufrido y encontrado.

Entonces, mi ayuda es esencialmente encaminar a la persona a hacerse las preguntas clave, para qué a mí y cómo, cuando hay difuntos es bastante difícil encontrar qué decir que no suene falso y que verdaderamente ayude.

¿Y a los niños? Pues no se trata de alejarles de todo sufrimiento porque entonces cómo le hacen para aprender a sacarle provecho y encontrarle sentido, a ser fuertes, compasivos y vivir con las pérdidas. Ellos necesitan saber que estamos no sobre ellos, de continuo necesitan espacio para digerir lo que pasa y también algunas preguntas y explicaciones mínimas, pero algunas, pues los chicos no podrán contestar esas preguntas solitos.