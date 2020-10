Mazatlán

EDUCACIÓN EN LA FAMILIA: Emociones y aprendizaje

La amígdala del cerebro tiene que ver con que nuestras emociones lleguen a donde deben, adecuadamente, y decide qué información sensorial pasa a la corteza prefrontal cognitiva

Yolanda Waldegg de Orrantia

Por alguna extraña razón, estos últimos días, el tema no me deja, por todos lados aparecen tres diferentes conferencias, una publicación y muchas referencias, creo que algo me mandan decir, que no busqué por otro lado porque esto es importante, aunque no nuevo, ya lo he tratado como creo que todos, muchas veces, en fin, para quien no lo vio o no se acuerda, va.

Pero hoy comenzamos por la amígdala, no las de la boca, sino la del cerebro, que es más importante, tiene que ver con que nuestras emociones lleguen a donde deben, o sea, al cerebro, adecuadamente, la amígdala decide qué información sensorial pasa a la corteza prefrontal cognitiva, lo que significa que aprendamos de lo que nos pasa en la memoria a largo plazo o nos quedemos en el sentimiento.

Sin embargo, la amígdala reacciona fuertemente ante el estrés, el aburrimiento, la frustración o la percepción de una amenaza cercana, y cuando esto ocurre, el flujo de información desde la amígdala hacia la corteza frontal disminuye, en consecuencia, en esos estados de ánimo no aprendemos nada.

Es decir, es como un interruptor emocional, en un estado de estrés el flujo se reduce y pasa a un estrecho patrón de conductas, como el de lucha, huir o congelarse. Los cerebros de los alumnos o nuestros hijos responden al estrés portándose mal, que corresponde a la respuesta de lucha, huyendo, viajes continuos al baño, a beber o cualquier otra cosa, respuesta de huida o ignorando lo que los rodea, como soñar despiertos, distrayéndose o desconectándose, respuesta de congelarse.

En estos estados, con un mínimo de información entrando a la corteza frontal y las áreas de memoria, la información que entra a los filtros atencionales es mínimamente procesada y muy poca de ella entra a la memoria, es decir que, ni las materias a estudiar ni aprender de lo que le rodea y vive. Y si además, los padres y maestros interpretan como mala conducta intencional, menos se logrará.

Es fundamental entender que estas conductas aparentemente voluntarias representan respuestas involuntarias primitivas, es el impacto del estrés crónico y no les pasa solo a los chicos, les pasa a los adultos, pero no se dan cuenta tampoco.

La corteza frontal es particularmente sensible al daño por un estrés prolongado, crónico, disminuye el número de sinapsis (conexiones) entre la corteza y la amígdala, impactando en la memoria, que es malo y el autocontrol, probablemente peor.

Cuando uno está ansioso, enojado, frustrado o aburrido, la amígdala puede hacer una de estas tres cosas: ignorar la información sensorial o luchar contra ella, como si fuera una experiencia negativa (enviando señales que logren que uno actué en forma inapropiada) o evitarla (logrando que uno comience a soñar despierto).

Por lo tanto, bajo estrés, es muy probable que su sistema emocional elija una conducta que no sea muy útil, aunque esté tratando de ayudarle. Por ejemplo, si estudiar para el examen no ha sido útil en el pasado, su sistema emocional puede desalentar su estudio futuro. O si tiene vergüenza de hacer una pregunta en voz alta en clase, su sistema emocional continúa impidiendo que levante la mano.

¿A qué nos lleva todo esto? A que toda la familia está más tiempo junta y no encontramos nuestro espacio, nos estorbamos unos a otros, mamá no encuentra cómo organizar la casa y todas las tareas propias del manejo de la casa; además, estar en algunos casos como profesora, en otros sin poder hacer ruido ni atravesar por donde están tomando clase los hijos, cada uno diferente, probablemente también papá pasa de un lugar a otro, hasta encontrar en dónde poder trabajar, sin interrupción, sin que aparezcan niños en las reuniones de trabajo o perros que ladran o michis caminando sobre la computadora.

A ratos es divertido, pero luego ya no tanto y va apareciendo el estrés. A muchas personas les ayuda la vida en zoom, muchos niños se están evitando el bullying o el de hablar en público o que profesor no lo pele, muchas mamás son felices de no dar tantas vueltas a llevar y traer niños.

Pero aunque ayude por algún lado, el estrés se va sintiendo más y más, las preocupaciones por salud, dinero, trabajo, políticas, familiares, las traemos y nos ven y las sienten, más la de ellos mismos les está afectando no ver y jugar con sus amiguitos y sentirse mal por no lograr aprender bien.

De modo que a los hijos puede estarles costando más trabajo estudiar y aprender, y los padres tampoco, sacando provecho de la experiencia que ha sido este año que no olvidaremos.

Mi consejo, a mí me sirvió, aprender a decir “me vale” y soltar el cuerpo, relajarse, jugar, reírse de las situaciones inéditas, los hijos aprenderán mejor y los padres también.