EDUCACIÃ“N EN LA FAMILIA: En plena temporada

Seguro, la mayoría de las casas están ya adornadas para la ocasión y, seguramente las madres corriendo como cucaracha en incendio entre festivales de las escuelas, preposadas con las amigas claro, que más adelante ya no será posible; menú para dos cenas, envolver regalos y todo lo demás, cada quien se complica como quiere. Espero que la familia esté bien entrenada para ayudar con el arbolito y nacimiento, que es parte de la idea de las fiestas, que toda la familia colabore y pasen un rato divertido y aleccionador, tanto para padres como hijos, aunque no queden las decoraciones para foto de revista al último grito de las tendencias decorativas de Navidad, lo importante es la convivencia y aprovechar las ocasiones para educar porque algunos adornos navideños son simples adornos y no alcanzo a ver qué pitos tocan los pingüinos, ositos, monos de nieve y viejos panzones vestidos de rojo, en el festejo del cumple de Jesús, pero bueno, cada quien pone ambiente festivo como le parece, pero no todo es adorno. La corona de Adviento tiene un significado que hay que saber y explicar a los hijos, lo mismo que el árbol, el Nacimiento, aunque no quede de revista, debe ser interactivo, que los hijos pongan pajitas de buen comportamiento en la cuna todos los días, para que al nacer el Niño pueda dormir sobre un pesebre suave y tibio, que al poner el Niño le arrullen, le canten y se hagan pequeñas oraciones. Los magos pueden ir adelantando en el camino hasta que lleguen el 6 de enero.

Cada familia puede inventarse sus tradiciones; el chiste es que tengan significado las fiestas y no sea solo corre y corre, gasta y gasta mucho dinero y tiempo, que deben ser mejor empleados si nos proponemos no dejarnos enredar en el torbellino de fechas y compromisos.

Como no debemos desperdiciar ocasiones de educar, aprovechemos enseñando a reflexionar sobre el significado de lo que hacemos en estos días y lo que celebramos, sobre las cosas que nos vino a enseñar Jesús al nacer en un pesebre, seguramente con frío, la humildad por ejemplo: El Rey viene a nosotros como uno de nosotros, pero sin nada de lo que consideramos indispensable, cosas materiales, no tendrían más que pañales, con cuanto más podrían viajar en un burro que llevaría la mayor parte del tiempo a María, mientras José, qué tanto pudo haber llevado a cuestas en viaje tan largo, lo que dijo el Ángel a los pastores, las oraciones de la corona de Adviento son muy bonitas. Hay que reflexionar sobre lo que dicen, quizá hacer pastorelas con los primitos y demás familiares con quienes nos reunimos. En esas pastorelas, varias virtudes se ponen de relieve, con gracia, pero sin cosas que no van o supersticiones, que también las hay.

Por si no nos acordamos, en principio, es tiempo de reflexión, de oración, es decir, que entre todo el trajín, hay que darse tiempo para esto, que es lo verdaderamente importante, de qué sirve tanto adorno por afuera si nuestro interior está desordenado y sucio, sin un rinconcito lindo qué ofrecer al Niño Jesús.

Cuando le preguntan a San Juan Bautista, “¿qué debemos hacer?”, les respondió, “quien tiene dos túnicas, dé una al que no tiene ninguna; quien tenga comida, haga lo mismo”. Por algo ponen este Evangelio por estas fechas. Démonos cuenta que no se trata de limosna ni de lo que me sobre, sino la mitad de lo que tengo. Es ocasión de enseñar desprendimiento, compartir y dar son más satisfactorios que recibir y pueden experimentarlo en estas fechas.

Dentro de la formación de nuestros hijos, que aprendan a ser solidarios con quienes no tienen, en lugar de pedir, sin medida, cosas que van a dejar de lado al otro día.

No es correcto que nos vean con mentalidad de que, “mientras mi familia esté bien, los demás que vean cómo le hacen”. Hay muchos que no tienen para comer, menos para regalos. No necesitamos buscar mucho, a lo mejor está tan cerca, como nuestra empleada del hogar o la persona que barre la calle. Existen lugares donde ya se dedican a dar a los sin casa, migrantes o desplazados, que tal si les llevamos para que tengan una buena cena y festejo.