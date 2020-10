Mazatlán

EDUCACIÓN EN LA FAMILIA: Familia perfecta

'Somos perfectibles hasta donde nuestra capacidad nos da, cada quien lo que puede'

Yolanda Waldegg de Orrantia

La familia perfecta ya sabemos que no existe, porque nadie de los que poblamos la tierra somos perfectos, aunque muchos se lo crean, de tal modo que somos perfectibles hasta donde nuestra capacidad nos da, cada quien lo que puede, el chiste es que así somos, inacabados, para que cada quien haga de su vida lo que esté dispuesto a hacer, la idea es que cada día mejoremos un poquito en comparación con ayer no con otras personas.

Teniendo esto en cuenta, lo que hacemos no es perfecto siempre, la familia está en esta dinámica, no es perfecta, pero sí perfectible todos los días un poco, hay familias que son funcionales de maravilla, aun esas pueden mejorar en algo.

Pero en las que encontramos disfuncionalidad, en algún grado, no es que sean para tirarse por no tener remedio, antes de la era del úsese y tírese, las cosas que se descomponían las arreglábamos, lo mismo con la familia, de entrada se pensaba en formarla con la idea de que era para siempre, no de usar y tirar si no satisfacía las expectativas.

Hoy, ya no se piensa en que es para siempre y como consecuencia no se le pone todo el empeño para que funcione; además, las dinámicas familiares se han complicado con el trabajo fuera de casa de muchas mujeres, si de por sí es difícil que varios caracteres, historias, modos de ver las cosas, cultura y todos los etcéteras que cada persona carga, embonen sin echar chispas, si no entran las ganas de hacer que funcione no funcionara.

Muchos matrimonios comienzan sin tener una idea clara de lo que se trata, sin un plan de acción, metas, propósitos, sin tener claro qué desean de ese matrimonio, además de una novela rosa de coser, cantar y que los chiquillos serán un dechado de buenos modos.

Bueno, pues hay maneras de conseguir lo que se desea, el primer punto es saber con claridad qué deseamos, metas claras y algunas de corto plazo, otras de largo plazo, lo siguiente es no tomar acciones a tontas y a locas, sino medidas específicas para cada cosa que se desea alcanzar, de otra manera, las acciones comenzarán y se dejarán sin terminar una y otra vez, necesitamos mentalidad de largo plazo y comprometida con el progreso de a dónde se quiere llegar.

Entonces, primero tener un plan con un sistema de medición integrado, no puedes tomar medidas específicas si no sabes a dónde vas, hay que tener una meta medible y un calendario establecido, cada familia sabrá qué es lo que quisiera o le está haciendo falta:

- Comer por lo menos una vez al día todos juntos

- No pelear por tonterías

- Tener días fijos de salir como esposos solos

- Tener tiempo para jugar todos

- Horarios para algunas cosas como: llegar a casa, para comer, horas para discutir asuntos de familia (no para pelear) cada quien lo que le gustaría tener en su familia, discutiéndolo y poniéndose de acuerdo, si hay hijos mayorcitos incluirlos.

¿Por dónde comenzamos?, pueden ser varias cosas al mismo tiempo, siempre que no abrumen. Teniendo en cuenta que se necesitan como 21 días para lograr un hábito, no es tanto, mientras no se rompa el proceso, porque habría qué volver a comenzar.

Empezar por cosas sencillas para irnos entrenando, cogiéndole gusto al logro para que entusiasme seguir y lanzarse contra lo de más envergadura, así nadie se desanima.

Una lista o plan de acción de tareas que no asusten, acciones diarias manejables, tres a cinco cosas por día, sin agobiarse, ni estresarse, que son cosas que atraen el malhumor y con ese todo se pierde.

Estamos todos juntos en el mismo espacio y todo el tiempo, quién sabe cuánto tiempo más, terminaremos odiándonos, mejor aprovecharlo en conseguir eso que siempre quisimos que fuera nuestra familia.

Todos nos vemos luchar, nos echamos porras, nos reímos de los traspiés; resultado: que nos queremos más, nos comprendemos y es formativo para el carácter de todos, porque a alguien le habrá tocado vencer su mal genio, o su poca paciencia, o su vocabulario, hay tantas cosas que debemos ir corrigiendo. Este es un momento en la vida de todos, perfecto para estos fines.

Además de vencer malos hábitos, nos ayudaría en nuestra autoestima, que es muy necesaria, sin que se descontrole, claro.

Lograr cosas nos hace sentir bien, si son muchas, pues mejor, no cabríamos por la puerta de orgulloso, la mayoría de las personas tiene listas kilométricas de tareas pendientes, la realidad es que solo se abruman y no logran avanzar, quedando atrapadas, ocupadas en trabajos de todas clases y dejando de lado la prioridad de las tareas de cambio de decisiones reales.