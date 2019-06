EDUCACIÃ“N EN LA FAMILIA: Homosexualidad

Columna

EDUCACIÓN EN LA FAMILIA: Homosexualidad

Yolanda Waldegg de Orrantia invita a reflexionar con temas de actualidad

Yolanda Waldegg de Orrantia

Tengo la sensación de que esta vez, a muchos, no les voy hacer gracia y más de alguien se me tiraría a la yugular, si en lugar de periódico fuera una de las redes sociales donde lo digo, que ya lo he hecho, el hecho es que con esto de los desfiles del orgullo gay, de que si los niños y niñas pueden asistir con falda o pantalón a la escuela, (quisiera ver quién es el valiente que se lanza con falda a la escuela, tiene su lado bueno, a ver si aprenden lo que sienten ellas) y que en las cámaras se estén tratando estos temas, obliga.

Quisiera que nos demos cuenta que al meter en un mismo paquete “género” y tachar a quienes no estén de acuerdo con algo del paquete, ya es tachado de homofóbico, aunque lo que no acepte sea el aborto, es una forma de manipulación, ya tiene mucho y sabemos quién está detrás y el poder económico que tiene.

Pero nos vamos con la finta y se festeja que pueden manifestar su sexualidad abiertamente y está bien, cada quien es libre de hacer con su vida lo que le parezca.

A lo que no tienen derecho es a llevarse entre los pies a los niños, ni a querer, siendo minoría, aunque sean muchos, no pueden obligarnos a aceptar como buena y natural una conducta que no lo es, por mucho que las legislaciones de uno u otro lugar lo digan, subrayo conducta, no persona, la persona tiene derecho a ser respetada por el simple hecho de ser persona, pero los actos de la persona sí pueden ser calificados y señalados como malos o buenos, según el caso.

Imponernos su ideología a todos, en las leyes, es un abuso que no se vale.

Desde la ignorancia generalizada y que más que pensar nos vamos por los sentimientos y nos sale “es que pobres, qué bueno que pudieron salir del clóset”, nos dejamos que inculquen sus dogmas sobre su naturaleza como que: “la homosexualidad es una variable normal de la sexualidad humana”, “el único problema es la discriminación”, “nacen no se hacen”, “no puede cambiar y mucho menos curarse”, no es enfermedad, “si ellos no tienen la culpa, además de todo también condenarlos y discriminarlos”, “dónde está la caridad cristiana”. ¿Por qué la Iglesia católica es la única que no se acomoda?

Con este bombardeo en todos los medios posibles también los papás se lo están creyendo.

Por partes, en la Iglesia católica no se condena a nadie (persona), pero sí se condena el acto, el proceder, cuando es malo no se va a decir que es bueno porque “pobres”, como decía San Juan Pablo II, “ser compasivo con quien peca no equivale a disminuir las exigencias de la norma moral”, claro que las normas morales tienen muy sin cuidado a muchísima gente, por eso estamos como estamos y decimos que se han perdido los valores, pues si no se pueden tener valores, si no estamos dispuestos a seguir las normas morales.

En cuanto a que nacen no se hacen, sí y no, hay quienes nacen y unos padres pendientes de sus hijos se darán cuenta que algo no va y le llevarán al médico porque puede ser genético, puede ser hormonal, puede ser falta de desarrollo en algún punto y se trata y se compone, pero son una mínima cantidad. El resto más bien se hace por distintos motivos, pero igual que se hace se deshace, algunos fácilmente, otros no, todo depende de las causas, del tiempo que tenga y de las ganas de querer solucionarlo, pero con todo el incienso que les echan ya no quieren soluciones, les gusta el protagonismo y los reflectores, el pique, la leperada y provocar.

Cuando alguien a quien queremos padece, por ejemplo, de alcoholismo, no decimos pobre y lo dejamos a su suerte, ni se lo festejamos y le decimos que está bien, hay que reconocer el problema, querer solucionarlo, no exigir que se le vea bien, que algo sea común no significa que sea normal, aunque con el relativismo que nos aqueja, más de alguien dirá “¿qué es normal?”.

Bueno, pues resulta que es una enfermedad psicológica, no me crean a mí, lo reconocen instancias médicas internacionales, es también para muchos un vicio oculto, que por sus repercusiones sociales debería ser tratado así por legisladores y políticos, en lugar de legislar a favor de la pederastia, sexo con animales o con muertos, y toda esa cantidad de desviaciones en que se ha dividido la homosexualidad, como está sucediendo en muchos países y para allá vamos, todo esto suena tan feo que mejor les decimos gays, así suena bonito y se acepta mejor.

No me hacen gracia estos temas tan importantes porque me quedo en el preámbulo, me faltan las causas y prevención, si no hay inconveniente seguiré la próxima.