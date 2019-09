Mazatlán

EDUCACIÓN EN LA FAMILIA: ¿La mayoría tiene razón?

Yolanda Waldegg de Orrantia

19/09/2019 | 03:00 AM

La semana pasada hablaba sobre cómo adultos pensantes, con convicciones, decidían cambiar su respuesta correcta por incorrecta para no entrar en controversia con la mayoría, esto sucedió con un pequeño grupo de estudiantes y fue hace 70 años, cuando no llovían a uno opiniones por todos lados, de todo tipo sobre el mismo tema, lo que nos sucede hoy, y nos unimos a lo que más nos suena o nos gusta para ser verdad, luego nos enteramos que es falso.

O nos unimos porque todos lo dicen o lo hacen, por no tener problemas o quedar fuera, o poder hacer lo que no nos atrevemos a hacer solos. Y todas estas razones son una sin razón muy peligrosa.

Para desistir de nuestras convicciones o principios, primero hay que tenerlos, la tarea era revisarnos como padres, si pertenecemos a ese tipo de personas que prefiere perderse en la multitud, desentendiéndose de responsabilidades y da a sus hijos ese ejemplo, entran muchas cosas en este espectro, cómo dejar el lugar a donde me voy a divertir, como muladar, lleno de mis desperdicios, al cabo todos lo hacen, robar en la tienda cualquier chuchería o algo mayor, al cabo no me va a pasar nada, meterse en bola a saquear comercios o mercancía de camiones accidentados, cualquier cantidad de cosas entra aquí. Y seguro que estos ni me leen.

O los que hacen la diferencia, responsables, coherentes y valientes, si son así y quieren hijos así, tienen un trabajo difícil, pasó en aquellos años, hoy tenemos demasiado en contra, que llega por todos lados, hasta en las leyes que deberían cuidar a las familias y hoy están contra; todas las opiniones que circulan por todos lados y no tenemos control, que la fuerza de la mayoría es grande.

¿Cómo? Comenzando desde bebés a que aprendan a ser fuertes, resistente, “te caíste, no pasa nada “sana, sana colita de rana”, se levanta con un beso y sigue, darles principios de vida que se siguen sí o sí en casa y no son opinables, los que cada familia considere más importantes (no mentir, hacer bien lo que sea que hay que hacer, ayudar a quien necesite, ser generosos, cuidar sus cosas, etcétera) y como siempre, enseñarles a pensar y leer, necesarios para encontrar la verdad.

Y luego saber que la mayoría no necesariamente tiene razón por ser mayoría; esto, nuestros diputados no parecen haberlo captado, sería bueno hacérselos saber. Porque hay una confusión que nos hace cometer errores en la actividad social teórica y práctica, estamos identificando cantidad con calidad, como si fuera a comprar 500 gramos de filete y por el mismo precio me traen 3 kilos de pellejos ¿alguien podría pensar que salí ganando? ¿Si 300 ignorantes dicen lo contrario de dos expertos, salimos ganando?

Pues esta confusión es una constante que se aplica al sistema de organización social más extendido que llamamos democracia, a lo largo de la historia hemos incursionado en varios sistemas, la democracia es la última y según aseguran es el modo más adecuado para convivir, aunque no es perfecto, es un régimen político.

En occidente institucionaliza la participación del pueblo en la organización y ejercicio del poder político, con diálogo permanente entre gobernantes y gobernados, el respeto de la dignidad y libertad de la persona humana y los derechos de los grupos intermedios entre individuo y estado, en concordancia con el bien común, hay muchos tipos de democracias porque pueblo tiene sus maneras de ser.

Lo común a todas es el respeto a la dignidad y libertad de las personas, o sea que, el mundo ahorita vive cualquier cosa, menos democráticamente, aunque se aplique el título; si me preocupa el estado del mundo, más me debe preocupar el estado en que está mi País, porque la dignidad, libertad y derechos, a todas luces faltan, tenemos un País dividido en el que crecerán nuestras bendiciones y para el que hay que prepararlos para que no sean parte del mal del sistema, sino su salud.

Frecuentemente escuchamos por algún medio la forma despectiva con la que etiquetan a las personas, conceptos, ideas o instituciones con el adjetivo de “conservador”, usándolo siempre junto con otros términos como “arcaico”, “retrógrado”, “radical”, “fundamentalista”, “religioso”, “ignorante”, “antiguo”, etcétera.

El problema o dilema no radica en el tiempo de existencia o el que lleva establecido, no es que algo que es antiguo “ya no es vigente en tiempos pos modernos”, es más profundo que eso, el tema es que nos exige conservarlo o rechazarlo en pleno Siglo 21. Alguien sabe cuándo se inventó la rueda, pues hay que dejarla por arcaica.