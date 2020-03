EDUCACIÃ“N EN LA FAMILIA: La mujer, claro

Mazatlán

EDUCACIÓN EN LA FAMILIA: La mujer, claro

Columna semanal

Yolanda Waldegg de Orrantia

Pues el 8 y 9 me dejaron gratamente impresionada las mexicanas y la multitud que estuvo y no estuvo, lloré, me erosioné y me sentí agradecida, ya se sabía que pararía en las marchas y de dónde venía, que con semejantes multitudes no es posible evitar y ya se sabía las órdenes de no estorbar a las caras tapadas, con todo y negritos esperados fue una manifestación de poder que no se debe perder.

Si la persona humana solo por serlo tiene una dignidad que ya la quisieran los ángeles, la de la mujer tiene un agregado, puede ser madre y tener entre sus manos la formación de personas, no es poquita cosa o algo intrascendente, de ella, más que del padre, que gracias a Dios ahora se involucra más, depende si esas personas resultan buenas o malas personas.

Como dice el Papa Francisco, la mujer no está en el mundo para lavar trastes, planchar, cocinar, etcétera, para lo que sí está es para poner armonía en la vida de las personas, entonces ¿dejamos de lavar y planchar, limpiar, etcétera?

Pues no, con ese trabajo es como resalta y enseña la dignidad de cada miembro de esa familia, que no comen directamente del suelo como un animalito, ni se tiran en cualquier rincón y visten dignamente, aunque sea pobremente que no se oponen, no es de eso de lo que hay que liberarse.

Lo malo es que muchas no entendieron o fueron manipuladas, intereses obscuros y poderosos los hay, y siempre tienen claro que debilitando esa parte de la familia, termina por caer toda la familia y desaparecer, dejando el campo libre y lo están logrando.

Se desbaratan más familias que las que se forman, les hicieron creer que liberarse era, entre otras cosas, poder utilizar su sexualidad como los hombres, que libremente pasaban de mujer en mujer, sin mayores consecuencias, que los hombres lo hagan desde siempre, no significa que esté bien y signo de libertad, porque la libertad tiene una particularidad, solo es libertad cuando se encamina al bien, y claramente no es un bien hacerle daño a una mujer, porque en ella causa daño, además de generar hijos no deseados, no se daña solo la parte sexual, sino toda ella psicológica, social y económicamente, en su crecimiento como persona, en fin, en todos los aspectos, es un daño que los hombres libremente siempre han causado sin consecuencias para ellos y no es libertad, sino libertinaje.

La mujer ya goza de los mismos derechos que el hombre, en principio, están en la Constitución, que sean letra muerta es otra cosa, espero que dejen de serlo y después de este fin de semana se pongan las pilas los hombres con el montón de derechos que se le están escamoteando, injusticias en todos los órdenes.

Pero que también se pongan las pilas las mujeres, antes el hombre de la casa manejaba el dinero porque él lo ganaba y cómo iba a permitir que ella llevara los gastos de la casa, perdería su dominio y ella, al no tener ni un centavo de qué valerse, pues ni pensar en dejar al macho, porque cómo sacaría adelante a sus hijos, si no sabía hacer otra cosa que labores del hogar, así que solo para sirvienta servía en su casa o la de otros, ya no es así, pero salieron ganando ellos.

En la boda, ellos se comprometen a que no falte nada en el hogar y ellas se comprometen a cuidar eso. Hoy, ya ella le ayuda a que no falte nada en el hogar, pero ellos, salvo muy pocos, ayudan en cuidar el hogar, es decir, ellas con dos trabajos, ellos muy cómodos ya no tienen que esforzarse demasiado, llegan a casa a descansar, viendo deportes en la tele, porque hasta los que ayudan, no se involucran demasiado.

Cuando el hombre y la mujer entienden que no es de sirvienta de lo que trabaja en casa, sino de directora y que sin directora las cosas salen por sin ningún lado, ella es la reina y la que dice cómo y quién, porque sabe cómo y a quién asignar, porque les conoce íntimamente, porque en su naturaleza está enseñar a valerse por sí mismos, enseñar a servir a los demás, enseñar a acariciar, llorar, sanar, ayudar y muchos etcéteras.

Pero debe ser consciente de que ese, por lo menos mientras los hijos son chicos, es su tarea principal y más importante también del padre, más importante que realizarse en su profesión, que sí que es, si procura mantenerse al día con trabajos de horarios adecuados para estar cuando los hijos están y no pensar en eso de tiempo de calidad, que no existe, se necesita tiempo largo, además de calidad, también los hijos pueden estar desatendidos con padres presentes.

Formar buenas personas es el mayor éxito al qué aspirar, con resultado que no salen a la sociedad malandros delinquiendo de todas las maneras posibles.