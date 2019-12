EDUCACIÃ“N EN LA FAMILIA : Las fiestas, para disfrutarlas o padecerlas

Mazatlán

EDUCACIÓN EN LA FAMILIA : Las fiestas, para disfrutarlas o padecerlas

En su columna habla sobre las fiesta de fin de años

Yolanda Waldegg de Orrantia

Todo depende del sentido que cada uno le dé y de qué forma nos involucramos en ellas, que no falta quien decida sufrir porque hay lugares vacíos en la mesa, o porque no tiene tanto dinero para regalos como quisiera, porque brota la generosidad que en todo el año no aparece.

En la hoja de lecturas de la misa del segundo domingo de Adviento dice que los seguidores de Juan el Bautista le preguntaron “¿Cómo preparar la venida del Señor?” y “Él respondió: ‘el que tengas dos túnicas que dé una al que no tiene y lo mismo hagan con el alimento’”. Respuesta clara, concisa y contundente, una pregunta personal con una respuesta personal, no estaba pensando en tarea del gobierno o en asociaciones civiles altruistas o religiosas, porque la comida que se desperdicia en nuestras mesas o la ropa que se acumula sin sentido no tiene nada que ver con los gobiernos ni las instituciones.

Pero no se quedó en que repartieran bienes materiales, también dijo “no engañen ni sean mentirosos, ni corruptos, no hablen ni inventen crímenes, cosas estas más difíciles que desprenderse de nuestras posesiones”.

Ser justo, honesto, sincero, solidario y educado implica un compromiso personal y seria reflexión, para quienes es una fiesta religiosa, significa que hay que hacer un alto y detenernos a pensar cómo vivimos nuestra fe y mostrarle al mundo que nuestra alegría en Navidad se sustenta en el nacimiento de Jesús, no en festejos diarios, gastos excesivos en mil cosas que no nos llevan a festejar mejor ni siquiera a quedar bien.

Bueno, los hijos nos ven como siempre, no sé si se preguntaran el sentido de todo eso, que se va perdiendo en la vorágine de trabajo y compromisos, pero nosotros debemos enseñarlo, el verdadero sentido, no el de las vueltas como cucarachas en incendio, gastos y nervios, porque al hijo también se le pierde la oportunidad de enterarse y darle sentido de la fiesta, entonces detenerse y pensar: ¿Se necesita todo esto? ¿No basta con un arbolito y un Nacimiento? ¿Necesito tanto chunchito para estar en sintonía con la celebración? Estoy mal. Él nació donde no había nada, más que frio y pañales, los pastores le regalarían a los padres algo de leche y pan no tenían más, bueno los regalos son simbólicos, solo tiene que decir: “pensé en ti, te estimo”, no hay por qué estar en competencia ni quedar bien con nadie.

Como en familia educamos aprovechando las circunstancias, las temporadas, con lo que tenemos a mano que es nuestra vida diaria, eduquemos la templanza, que no nos vean comer, beber, dormir sin medirnos, eduquemos la sobriedad no comprando y no endeudándonos a lo tonto para quedar bien o darles el montón de regalos que realmente no necesitan y perderán su interés en unos cuantos días o menos, eduquémosle la alegría que es lo propio de las fechas, pero la que no necesita cosas, que nace del hecho de tener un Salvador, poniendo buena cara al trabajo que hacer, a los contratiempos, a las personas imprudentes o cargantes.

Eduquemos la generosidad llevando a quienes tienen muchísimos menos regalos que verdaderamente les sirvan y nos cuesten, no que sobren, que no tendríamos por qué tener nada que sobre siendo que a muchos falta todo, eduquemos la humildad, que nadie se crea o sienta mejor que otros o con más derechos, y la pobreza que es no inventarnos necesidades, cuidar las cosas que ya tenemos para no necesitar suplirlas con frecuencia, no apegarnos a nuestras posesiones.

¿Como? Primero estudiar, indagar, localizar los lugares donde se pueda necesitar ayuda y qué clase de ayuda, como hospitales, asilos, albergues, lugares donde generalmente hay algún indigente, localizar familias muy necesitadas y entonces, según lo que se decidió, ayudar, llevar siempre en el auto alimentos de fácil uso no perecederos o hechos por uno mismo (entiéndase en familia) y a quien te encuentres y necesite, o pagarle el almuerzo y una bebida caliente a algún necesitado tomando el tiempo para platicar e interesarse por esa persona, hacer paquetes de fórmula para bebes, pañales y ropita para las mujeres embarazadas de centros de ayuda. Cajas de despensa para tus empleadas del hogar con cosas que les sirvan y algunas que nunca podrían comprar por ellas mismas, visitar enfermos o ancianos para hacerles compañía o algún encargo. Son ejemplos, cada quien verá o inventará, pero siempre con la familia o amigos.

Yo les deseo que sean unas fiestas felices y bien aprovechadas, tomen en serio lo de pensarlas bien y no se agobien; nos encontramos, si Dios no dispone otra cosa, el año que viene aquí mismo, porque con casa llena voy a necesitar echar mano de mis consejos sin tiempo para más.