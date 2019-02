EDUCACIÃ“N EN LA FAMILIA: Las manualidades nos estÃ¡n faltando

Columna

EDUCACIÓN EN LA FAMILIA: Las manualidades nos están faltando

Yolanda Waldegg de Orrantia invita a reflexionar con temas de actualidad

Yolanda Waldegg de Orrantia

En la escuela, hace muchos años, obviamente, y en mi familia también, tuve la fortuna que me enseñaran a tejer, bordar, pintar, cocer, hice los ajuares de mi muñeca, porque con esa muñeca me llegó otro regalo, era una revista de patrones para vestirla, ahí y en la escuela aprendí.

Mi padre un burócrata honrado, no tenía medios para comprar decoraciones o estrenar ajuares, no faltaba nada, pero no había más que lo necesario, aparte, era posguerra, todo tendía a utilizarse hasta que se acababa con varios usos distintos, vivíamos el reciclaje en forma, de modo que en casa, lo que se quería tener, se hacía con propias manos.

Mi abuela me enseñó a hacer flores de papel, de tela, de hoja de aluminio (doble tapa de leche en polvo), me enseñó a pintar; mi madre a tejer, bordar, cocer y mi padre a hacer cosas de mentiras, equivocó la carrera, debió haber sido tramoyista, ni la chimenea, ni la armadura, ni cascos, espadas, ni nada en la decoración era de verdad, engrudo, periódico y pintura, solo los cuadros, porque los pintaba él o mi abuela, mi abuelo o mi tío. De todo esto nunca me cansaré de dar gracias a Dios.

Pero hoy no es así, los niños y niñas se aburren y no sueltan sus aparatitos, hay padres y madres que ni siquiera les piden y aunque se los pidieran, se niegan a hacer su cama, ya no digamos a ayudar en casa, no saben pegar un botón, se abre una costura y, o se tira o se lleva con alguna costurera, o se pone pegamento o grapas.

Y para el caso, ni los nuevos papás saben hacer gran cosa con sus manos que no sea teclear a gran velocidad en sus móviles. No solo es triste, es que a la cabeza le hacen falta todas esas agilidades y destrezas que se adquieren con las manualidades.

El cerebro lo necesita, porque la naturaleza rítmica y repetitiva de tejer es calmante, reconfortante y contemplativa, es como una práctica de atención plena o una forma de meditación, tienen un efecto positivo en la salud del cerebro.

Y está científicamente probado, son magníficas terapias relajantes, alivian el estrés y son muy satisfactorias, estimulan la creatividad, los estudios muestran una relación significativa entre la frecuencia del tejido, bordado, crochet, etcétera, y el estado de ánimo y los sentimientos percibidos, entre más frecuencia eran más tranquilos, más felices, menos tristes y ansiosos y con más confianza.

Es decir que, los estudios concluyen en que tienen beneficios psicológicos y sociales que contribuyen al bienestar y calidad de vida, o sea que los necesitan tanto los niños como los papás de los niños.

Y también descubrieron que quienes lo hacen en grupo eran más felices que quienes lo hacen en solitario, y les contaba mi experiencia porque es de las cosas más agradables que recuerdo de aquellos ayeres, entre que te están enseñando, ahí están, se platica, se pregunta, se corrige y hazlo otra vez hasta que salga (eso no me gustaba tanto, pero me formó en reciedumbre, que luego se ocupa).

¿Cómo las manualidades ayudan a mejorar el cerebro? Pues porque 1) Son un desafío mental y resolución de problemas. 2) Conexión social. 3) Plenitud. 4) Desarrollo de coordinación mano-ojo, percepción espacial y destreza motora fina. 5) Aprender a enseñar. 6) Centrar la atención y pensamientos en una tarea. 7) Fomento de creatividad activa. 8) Da un sentido de orgullo y logro. 9) Enseña paciencia y perseverancia. 10) Facilita la formación de la memoria y la recuperación. 11) Facilita el aprendizaje de las técnicas como la meditación, relajación y el ritmo que se enseña comúnmente en los cursos de manejo del dolor o el tratamiento de la depresión.

Las manualidades calman la mente, es un efecto secundario y valioso de la actividad manual, otros han comparado las manualidades con entrar en un estado presente de “flujo”, lo que se describe como “un estado de concentración o absorción completa con la actividad en cuestión y la situación, un estado en que la persona está tan involucrada en la actividad que nada más parece importar”, cosa que también logran con el aparatito, pero sin tener ningún beneficio en el cerebro, sino todo lo contrario, porque simplemente no están usando su cerebro, no desarrollan todo lo que mencioné antes.