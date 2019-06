EDUCACIÃ“N EN LA FAMILIA: Llegaron las vacaciones

Columna

EDUCACIÓN EN LA FAMILIA: Llegaron las vacaciones

Yolanda Waldegg de Orrantia invita a reflexionar con temas de actualidad

Yolanda Waldegg de Orrantia

Ya están aquí las vacaciones y hay que ver que sean de provecho y no se malgasten en pleitos, en caras de aburrimiento o en mantenerse alejados de todo, detrás de un aparatito.

Entonces lo que se necesita es plan, qué sí, qué no, horarios y tareas, seguramente que si alguien logra viajar, no se pasa todas las vacaciones de viaje, pero hasta eso debe tener un orden, porque no es posible gastar una buena suma en tratar de que disfruten, aprendan, conozcan y todo lo que puede salir de un viaje como convivencia familiar, para terminar en que todos, a todas horas, están con la vista fija en el aparatito, padres e hijos, ni para qué gastar en viaje.

Entonces ¿qué plan? Teniendo en cuenta que aunque el tiempo es más relajado, tampoco está bien desperdiciarlo, aquí no hay que tienen que salir corriendo a la escuela, así que es buen momento para que aprendan a hacer las tareas del hogar, que les servirá para luego ser autónomos y valerse por sí mismos, lo que da muchas satisfacciones, que pueden comenzar a sentir desde este momento, cuando mamá o papá dicen gracias, me ahorraste mucho tiempo, o te quedó bien, pero puedes hacerlo mejor y enseñar cómo se hace esto o aquello, que se hagan su desayuno o cena y laven sus traste y dejen limpio y se les felicita y agradece.

Es buen momento para que ordenen su guardarropa, revisar qué ya no les queda, qué sirve y hacer paquetes: para regalar, guardar, tirar, (hacer trapitos para limpiar) con ropa y con juguetes, y demás posesiones que ya no usan o no sirven, y lo que le sería útil a otros hay que llevarlo, junto con cosas nuevas, para que se den cuenta que es un privilegio tener casa, cama, comida, ropa que les gusta, escuela, tener una familia es una gran bendición y un montón de cosas más, si se les hace ver dejarán de quejarse y lo apreciarán más y aprenderán a ser generosos.

Es buen momento para quitar vicios y afianzar virtudes y buenos hábitos, tanto para quitar o poner solo se necesita practicar estos días y se fijan, entonces hay que hablar con cada uno de los hijos y hasta los padres, porque todos tenemos vicios que quitarnos y virtudes que nos hacen falta, entonces entre todos sacamos en qué vamos a luchar cada uno por este tiempo y nos ayudamos unos a otros, así es más fácil lograrlo.

Quien es burlón, le ayudamos a buscar gracia en otras cosas, quien es perezoso se le ayudará a ser diligente, enseñando y checando que haga bien lo que se le asignó; la idea es que aprendan con obras, virtudes que les servirán en el futuro: honradez, puntualidad, alegría, veracidad, laboriosidad, orden, patriotismo, civismo.

Es ejemplo, faltan montones. Cada familia verá en qué necesita trabajar más cada miembro.

Hay que poner horarios, aunque no sean tan estrictos, que quepa todo lo que decidimos entre todos, qué queremos, por ejemplo: para levantarse no más de las ocho, para desayunar, porque no es hotel y las labores del hogar deben seguir sin entorpecerse, horario para revisar y jugar en el aparatito, para cumplir sus encargos en casa, para cursos que decidieron tomar, para aburrirse, dije bien, es conveniente que se aburran, de modo que empiecen a inventar ocupaciones.

Y tiempo muy importante para hacer cosas en familia, salir a pasear o jugar fuera o juegos de mesa, pero juntos, esto es casi la base de todo, si no se dan este tiempo no se logrará la confianza que lleva a la confidencia y a saber qué les acongoja, qué les enoja, qué les da miedo o qué les da alegría, qué les gusta o les disgusta, qué tienen en su cabecita.

Es el momento en que con nuestro trato formamos personas, lo que no es cualquier cosa, sino un privilegio y así el niño sabe cómo se comporta un hombre, cómo se trata a una mujer y lo mismo sucederá con las niñas, sabrán qué deben esperar de un hombre y cómo deben comportarse ellas.

Y no menos importante, es vital: fomentar la lectura desde temprana edad, les ayudará a mejorar su desenvolvimiento, o sea, su calidad de vida, seguro queremos que nuestros hijos exploten sus habilidades y desarrollen hábitos que los ayuden a mejorar su conocimiento, el mejor es la lectura, mejora habilidades comunicativas, en todas partes, aumenta la capacidad de concentración y atención, además es garantía de que siempre aprenderán algo nuevo: costumbres, lugares, geografía, muchas palabras, con qué hablar y comunicar lo que se piensa, en fin, conocimientos muy variados sobre el mundo cercano y lejano.