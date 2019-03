EDUCACIÃ“N EN LA FAMILIA: Masculinidad robada

Columna

EDUCACIÓN EN LA FAMILIA: Masculinidad robada

La columnista habla sobre los varones en la sociedad

Yolanda Waldegg de Orrantia

El titulo no es mío, es de un artículo-reseña de Ernesto Aguilar-Álvarez, de donde trataré de sacar lo más importante, de manera que quepa en este espacio y que a su vez salió de un libro de ese nombre, de María Calvo (Almuzara, España, 2011) Dos frases claves: La pérdida de identidad de los varones en una sociedad feminizante y Varones en crisis: el necesario reencuentro con la masculinidad.

Porque los hombres ya no saben cómo ser hombres, el feminismo radical los ha dejado aturdidos, viviendo en parajes confusos, irreconocibles y bueno, los extremos, unas con el extremo del feminismo con lo que no nos sentimos representadas una buena cantidad de mujeres, pero ya se sabe el mal hace más ruido.

Por otro lado, miles de hombres que deciden preferir ser mujeres, mientras otro tanto, que tampoco sabe bien cómo ser hombres, extrema la violencia contra las mujeres física y psicológicamente, acosando de muchas maneras.

Dejando claro que no es correcto generalizar, porque claro, siguen existiendo hombres muy hombres, que no le sacan el bulto a sus responsabilidades, pero el fenómeno existe.

Yo les recomiendo el libro para ayudar a padres y educadores que quieran transmitir ideas claras a tantos jóvenes y niños perplejos, ante el escenario social y mediático, que tiene miedo a llamar al pan, pan y al vino, vino.

Hasta la segunda mitad del Siglo 20 toda la estructura social y política se regía por estilos masculinos de actuación. Mayo del 68, todos lo recordamos, muy revolucionario en el mundo, significó para los varones el inicio de una mutación en su propia esencia, que ha culminado en la negación de la alteridad sexual, el repudio a la masculinidad y exaltación de la feminidad deconstruida y deforme, carente de la dimensión maternal, lo que ha provocado una alteración de las relaciones paterno-filiales de pareja y familiares.

No es que no se necesitara un cambio, que la mujer accediera a derechos que se le habían negado, no es que no existieran antes los homosexuales, desde toda la vida, pero los extremos siempre están lejos de la verdad, la justicia, la virtud y la belleza.

En busca de la justa y deseable igualdad entre ambos sexos, tras siglos de dominación masculina, la civilización occidental cambió el rumbo del barco, olvidando que la igualdad es en dignidad y derechos de dos, que son diferentes en todo lo demás y a los que no hay que hacer iguales.

Actualmente, la palabra sexo se ha sustituido por la palabra género, clara manipulación semántica, ¿y quién creen que está detrás?, fue integrada en la planificación conceptual, en el lenguaje, documentos y programas de los sistemas de Naciones Unidas y también en normas legales de ordenamientos internos contemporáneos, incluido el español, qué curioso que ya no pertenecemos al género humano ¿verdad?

Y tras este “desliz” gramatical existe una intencionada finalidad política meticulosamente calculada y premeditada, tras el uso de la palabra género se oculta una teorización completamente nueva del hombre, de las relaciones interpersonales y sociales, pero también de la ética, la política y del derecho, como toma de posesión de la cultura contra la naturaleza.

Se niega a priori la existencia de diferencias naturales como si no fueran obvias, cualquier diferencia se atribuye a pautas culturales de “género”, impuestas por la sociedad y según esto, siempre han constituido un lastre para la emancipación de la mujer y hay que superarlas.

Se niega el fundamento antropológico esencial del ser humano: la alteridad sexual. De este modo, si no hay hombres y mujeres naturales, tampoco hay padre y madre, el concepto de familia carece de sentido, el resto de verdades objetivas desaparecen y la sociedad entra en crisis, pues la familia es núcleo esencial de la estabilidad social y, desde esas Naciones Unidas le hacen manita de cochi a los gobiernos mundiales, para obligarlos a que aprueben esas leyes, si quieren ayudas o cualquier otra cosa.

De modo que ahora el sexo se concibe como algo más ligado a la cultura y a la libertad que a la naturaleza, de manera que la inclinación sexual se podría, incluso, contraponer a la naturaleza y la diferencia se reduce a la apariencia externa, que se pueden modificar con bisturí. Y que creen solo llegue al prólogo. Luego sigo.