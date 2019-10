EDUCACIÃ“N EN LA FAMILIA: Necesitamos norma

Mazatlán

EDUCACIÓN EN LA FAMILIA: Necesitamos norma

Yolanda Waldegg de Orrantia

Como no vivimos solos y necesitamos unos de otros, cualquier cosa que hacemos, así nos parezca muy personal, afecta a los demás, si decido sacarle la lengua al despertador y seguir en la cama, ya afecté el horario de muchos; si decido no bañarme, muchos sufrirán mi olor, lo que sea que hagamos tiene un impacto en los demás, dice la ley de física que a toda acción hay una reacción, no me acuerdo si en esos términos, pero en esencia, eso dice. Es decir, que lo que hago bueno o malo afecta de manera inmediata o remota a las demás personas.

Se requieren, necesariamente, las reglas claras, si queremos jugar cualquier cosa, tenemos que hacerlo con reglas, si no, no es divertido, sino un caos, si queremos entrar a un club o grupo de lo que sea, tenemos que aceptar sus reglas o no nos aceptan, si queremos manejar un auto hay que hacerlo con las reglas de tránsito, toda nuestra vida, donde quiera que nos movemos, las tiene, para el modo de vestir en distintas circunstancias, el modo de hablar en determinados lugares, de comer y de tratar a las distintas personas. Me refiero a su grado de autoridad, su edad, su ocupación etcétera.

Esto ayuda a que nos movamos con más seguridad, que no atropellemos a nadie con nuestros modos y a la buena convivencia.

A la necesidad de reglas le sigue la claridad de los principios, principio sería lo que está detrás de la regla o norma, es decir, las convicciones que dieron lugar a esa regla, es “espíritu de la ley” eso que le da sentido, no se trata de cumplir por cumplir escrupulosamente de modo enfermizo de neurótico, se trata de saber con convicción que eso es lo correcto.

El principio no solo da sentido al cumplimiento de reglas, también se planta ante ella con sentido crítico, porque en sí mismas las reglas solo hablan del mínimo que se debe hacer generalmente. Por eso hay que enseñar a pensar con sentido crítico. Por ejemplo, los 10 mandamientos de los cristianos, enumerarlos y pensar que los sabemos no es correcto, porque solo nombramos el título de cada carpeta, el quinto No matarás y palomita, no ando matando gente, Pero y cuando dices de otro cosas que no son ciertas y mataste su buen nombre y aunque sean verdad.

¿Y si manejas a 80 en medio de la ciudad? ¿Y si te drogas y llevas a otros a hacerlo? Esta carpeta tiene como 50 páginas.

La realidad es que nos gusta manejarnos en el límite, ¿hasta donde puedo sin que esté mal hacerlo? Eso es no tener principios, cuando la persona se orienta por principios, hace más de lo que dice la norma, no lo mínimo indispensable.

Cumpliendo las reglas, quizá seamos justos, pero nos quedamos cortos, porque la ley a secas a veces es cruel, es impersonal, fría, le falta acordarse de que las leyes son para las personas, no las personas para las leyes. Falta humanizarlas con amor (caridad), empatía, generosidad, servicio.

Hablando de reglas, mi discusión con un agente de tránsito, llegamos al mismo tiempo a la misma bocacalle, pero yo en sentido contrario, lo que no me quería permitir, la Benito Juárez está, para variar, cerrada (reparación de baches, claro), para entrar a mi casa en el sentido correcto, tendría que dar una vuelta de cinco cuadras o en sentido contrario dos cuadras, o lo que pretendía hacer, sentido contrario unos pocos metros, gané la discusión, porque para las leyes o reglas hay que usar sentido común, crítico y de la flexibilidad, cuando las circunstancias lo necesitan.

Jesús vino a decirnos, entre otras cosas, que no pretendía quitar la ley, solo darnos una nueva que cubría todas, poniendo el principio del amor como elemento rector de toda nuestra existencia, porque si son por y con amor todas nuestras acciones, no haríamos cosas malas, San Agustín lo resumió en “Ama y has lo que quieras”, tendríamos que cambiar de ser una comunidad o ciudadanos de reglas que solo cumple normas, (ni siquiera eso somos) a ciudadanos de principios, que viven principios esforzándose con generosidad y autenticidad a vivir el principio del amor, si en nuestras familias así se viviera, no habría maleantes, criminales, deshonestos, mentirosos y etcétera, porque ahí es donde comienza todo.

¿En tu familia qué principios se viven? La honestidad, la ayuda mutua, el trabajo honrado, la empatía con los de fuera de casa, el cuidado de los animales y la naturaleza, no hacerse necesidades, apreciar lo que se tiene, el ahorro, el cuidado de las cosas, saludar, pedir disculpas y perdonar, despedirse, el orden, la puntualidad... muchos para escoger o mejor todos.