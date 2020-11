Mazatlán

EDUCACIÓN EN LA FAMILIA: Nos hace falta educar civismo

Los padres tienen la obligación de que los hijos que sueltan al mundo sepan relacionarse con el resto de sus congéneres”.

Yolanda Waldegg de Orrantia

No sé si el civismo exista todavía como asignatura en las escuelas, pero si no existe, los padres tienen la obligación de que los hijos que sueltan al mundo no sean unas cabras locas que no saben relacionarse con el resto de sus congéneres.

Antes o en culturas más atrasadas, más sencillas y seguramente más humanas, la tribu completa se encargaba de introducir a los chicos en esa sociedad; hoy, la tribu tendría que ser padres, hermanos, abuelos, tíos, primos y amigos cercanos, los maestros, solo que el posmodernismo trajo como subproducto el individualismo, que no es que sea muy positivo.

Claro, antes no se hablaba de derechos humanos y podían educar con una vara, una regla, una chancla o cinturón y hoy no.

Los profesores ayudan bastante a evitar ese individualismo egoísta porque obligan a

cumplir normas, horarios y a estudiar y trabajar, cosa que no les encanta a los chicos, por lo menos no a todos, pero los padres deben hacer lo mismo en casa.

También debe haber normas, horarios, trabajo, estudio y reglas de convivencia con las que saldrán al mundo y podrán vivir sin atropellar, sin sentirse bordados a mano, que todo se merecen, sabiendo servir porque cualquier trabajo debe ser hacia los demás.

El civismo es convivir con otros, no una asignatura más dentro del programa y más

relevante que salir con excelencia y cum lauden desde kínder a profesional.

Hoy en día acaba de salir en el periódico que quienes emplean personas en cualquier trabajo se fijan más en esto que en el currículo, que sean personas que saben relacionarse, saber convivir sin miedos, sin agresividad.

El ataque o la huida son las dos únicas alternativas que se ofrecen al animal y las únicas posibles para aquellos humanos que no usan más que el cerebro animal, paleoencéfalo.

En cambio, el neoencéfalo que corresponde a los lóbulos prefrontales que es la parte de nuestro cerebro que ha sido la última en desarrollarse en la evolución y que sí puede dialogar, negociar, respetar, tener sentido del humor, hacer música, o sea, los humanos, ya don Antonio Machado dijo que “De diez cabezas nueve embisten y una piensa”, pues comenzando por los padres, deben ser de los que piensan, no de los que envisten.

Hay que enseñar a pensar a nuestros hijos, pero pensar no basta, las emociones pueden distorsionar y oscurecer totalmente el pensamiento, por eso hay que conocer las emociones y saber utilizarlas. Sobre todo la ira, el rencor, la tristeza profunda, el miedo, nos pueden llevar a hacer lo que la inteligencia nos está diciendo que es erróneo.

Pero tampoco basta conocer y controlar las emociones, hay un tercer elemento que es fundamental, se trata de descubrir los valores morales.

“Cuando algo es descubierto como valioso, se convierte en objetivo”, si a un delincuente le enseñamos a pensar y a conocer las emociones, sin ayudarle a descubrir los valores morales básicos, tendremos un delincuente hábil.

Por eso, para enseñar civismo, enseñar a convivir, hay que educar los tres aspectos,

ninguno basta solo, si no se incluyen esos tres factores como transversales y

omnipresentes en todo el proceso educativo, no estaremos formando personas, y los mejores programas caerán como en saco roto, aunque sean magníficos, el que me digan del montón que hay.

Si no están los tres elementos no hay persona, es como la salud: exige tres componentes: comida sana, evitar drogas, hacer ejercicio, si uno falla no hay salud. Y si no hay persona no hay sociedad, sino jungla o algo peor, que es precisamente lo que estamos viviendo. Entonces, cuáles valores piensan cada uno que en su familia deben ser redescubiertos, no se puede vivir entre gente que dice más mentiras que verdades, como saber a qué atenerse, tampoco con desleales que cuentan a todos nuestra intimidad o defectos.

No es fácil vivir con gente infiel, que en cualquier momento puede decidir que se va y ahí arréglatelas.

No es fácil tampoco con personas que les gusta tomar lo que no les pertenece

o las que siempre exigen y nunca dan.

Y para el caso no es fácil vivir en el desorden, la impuntualidad, la irresponsabilidad, la pereza, la grosería, la falta de respeto, el rencor, la negatividad, faltan muchas, pero son ideas.

Seguro que en cualquier familia falta más de uno, si no, no estaría la sociedad como está, el asunto es como en todo, descubrir el mal para sanarlo, si faltan en la familia es porque faltan en los padres.

Así que a luchar juntos, es una lucha más efectiva, más educativa y con más posibilidades de ganar, cuidándose unos a otros como policías levanten multas, divertido cachar a otros en falta, no tanto que nos cachen, pero así avanzamos.