EDUCACIÓN EN LA FAMILIA: Pintar la raya y otros detalles

Es importante saber hasta dónde pueden llegar y así evitar conflictos futuros si saben a qué atenerse

Yolanda Waldegg de Orrantia

Tener que guardarnos nos llegó sin que nos diéramos cuenta, algo escucharíamos de cosas que pasaban muy lejos y ni por casualidad pensamos que nos llegaría, sí avisaba, pero no lo creímos y muchos siguen así.

En fin, hay que trabajar con lo que tenemos, a quien le tocó vivirlo en solitario a otros muchos juntos, difícil o fácil, según nuestros temperamentos, quien sabe estar solo le gusta el orden y tranquilidad y le tocó así, qué suerte, pero si te tocó con toda la familia, chispas será que salgan por motivos simples y al revés y si eres de los que les gusta estar en bola y tocó solo, qué difícil también cuando no sabes estar solo.

Bueno, pues a como nos tocó es lo que hay que sacar adelante y no tiene sentido ni quejarse ni hacernos de cuadritos, si tengo que aprender a estar solo hay que hacerlo porque es muy enriquecedor y trae muchos beneficios. Se necesita control y disciplina.

La primera recomendación: ir aumentando los ratos de silencio sin aparatos, de poquito en poquito, no música no chats, silencio total, pueden aprovecharse para meditación u oración con Dios, que tiene más peso porque ahí no estás solo, estás con Dios y le platicas, primero unos minutos y alargando.

Después, practicar la disciplina, porque hay el peligro de caer en depresión y quiere decir ocupaciones con propósito y con horario, si no se es una persona disciplinada es una oportunidad de oro para conseguirlo, si algo está haciendo falta en el mundo son personas disciplinadas y son bien cotizadas en cualquier parte.

Y si te tocó en familia, seguro estás suspirando por algún ratito de paz, tranquilidad y descanso, como todos son diferentes en todo, lo más probable es que estén chocando personalidades, gustos, temperamentos, necesidades y resulta que no somos compatibles.

Entonces en lugar de dar cabida a que salgan chispas por “quítame estas pajas”, lo primero es darse cuenta de que no ser iguales puede ser un reto, pero también una ganancia existencial, si todos fuéramos iguales sería muy aburrido y no tendríamos manera de mejorar nada, el reto está en ayudarse mutuamente, aprender unos de otros.

Para evitar las chispas, importante es primero pintar la raya y disciplina, pintar la raya es lo primero que debemos hacer siempre en todo lugar, para que el resto de las personas sepan claramente hasta dónde pueden llegar en su trato con nosotros, esto evita muchos conflictos futuros si saben a qué atenerse.

Entre los novios se pintan la raya y nadie se sobrepasará, entre los esposos se pintan la raya desde antes de serlo, para que se enteren cómo no se permite ser tratados, lo mismo con los suegros, para que sepan hasta dónde está permitido intervenir y de qué manera, que podrán dar consejos, pero que no esperen ser obedecidos.

Pintar la raya puede ser hablando y aclarando puntos o solamente con la actitud que dice al otro: “cuidado, no pases de aquí”, se hace en negocios, en trabajos, lo hacemos con los amigos y es importante enseñar a los hijos que no se vean sometidos a bullying.

En la familia, entre todos, pintar la raya es no permitir faltar al respeto a nadie, si ensucias limpia, si escuchas música ponte audífonos o baja el volumen, tener tareas asignadas y cumplirlas, si te enojas enciérrate y no le fastidies a los demás; no levantes la voz a nadie, menos con palabrotas.

Cada familia sabrá hasta dónde pinta sus rayas de manera que la dignidad de las personas que la forman no se vea nunca afectada.

La disciplina no es que nos fascine, a nadie, de entrada, una vez le encuentras la razón y facilita la vida, además de ser la única manera de lograr alguna meta o propósito, seguro alguna vez nos quejamos de porqué ser tan rigurosos en la escuela para el uniforme completo, para presentar los trabajos, el tipo de corte de pelo, de materiales escolares, entre otras cosas, la razón es muy simple se llama disciplina y ¿para qué sirve?

“Sirve para formar seres humanos que ayuden a preservar la especie o una sociedad, porque no siempre sobreviven los más fuertes, sino los que se adaptan.

Cuando se es disciplinado, se acatan las recomendaciones sin necesidad de fuerza bruta y se inculca desde pequeños, para que cuando seamos adultos, entendamos que el uso de una simple mascarilla, el lavado de manos frecuente y, sobre todo, quedarse en casa (si está en tu posibilidad) podría salvarle la vida al mundo entero”.

Ya que estamos encerrados y es de las cosas que se aprenden en casa, les servirá el resto de sus vidas, les mantendrá a salvo y al resto de las personas. (Copiado de otro perfil, que lo habían copiado de otro perfil).