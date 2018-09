EDUCACIÃ“N EN LA FAMILIA: Â¿QuÃ© clase de padre soy?

Columna

EDUCACIÓN EN LA FAMILIA: ¿Qué clase de padre soy?

La psicóloga Yolanda Waldegg de Orrantia habla de como ser padres en la actualidad

Yolanda Waldegg de Orrantia

Cuando nos lanzamos a ser padres, generalmente, por lo menos al principio estamos muy jóvenes, con muchas ilusiones, y ni idea de que se trata, muy pocos se toman la molestia de leer sobre esto, menos estudiarlo.

Antes, no hace demasiado tiempo, no pasaba nada, podíamos darnos ese lujo sin demasiado temor de fastidiarles la existencia a nuestros tesoro, siempre ha habido familias disfuncionales que lanzaban al mundo criaturas desagradables, pero por lo general con todo y la chancla voladora y los padres más estrictos sobrevivimos sin mayores trastornos psicológicos.

Se contaba con abuelos y tíos más o menos cercanos que ayudaban, las familias vecinas por lo general con los mismos principios y costumbres, lo mismo que las escuelas, los televisores bastante inocuos y muy poco tiempo así que no había quien contradijera lo que se mandaba ni enseñara, nada contrario a lo que se enseñaba en casa.

Ese tiempo quedó atrás, hoy todos contra lo que se dice en la familia, es atacada por todos, hasta por los que debería protegerla, las leyes, y como si no fuera suficiente aparecen internet y sus aparatitos y en todos contra lo que los padres podemos querer para la educación de nuestros hijos, muchos padres aventaron la toalla, y es que es difícil vivir y educar contra corriente, pero no imposible, solo hay que pensar más y prepararse más, y si hay manera de estudiar sobre el tema de la educación, y no hay pretexto para no hacerlo, si se tratara de economía no importa si de repente hay problemas el dinero va y viene, pero se trata de la vida futura de nuestro hijos, y de cómo será, depende de cómo nos tomemos esto con la mayor responsabilidad.

Entonces sería pertinente detenernos de tanto en tanto y preguntarnos “¿Eres un buen padre?”, pero no contestarnos inmediatamente, que la respuesta será superficial, hay que profundizar un poco, todos queremos saber si lo estamos haciendo bien, pero entonces debemos hacernos algunas preguntas y responderlas honradamente aunque no nos guste lo que nos aparece.

Solo así encontraremos la forma en que se puede mejorar, que para el caso no es para sentirse mal, siempre se puede mejorar hasta en las mejores familias, pero hay que reconocer los fallos para corregirlos, y no se trata de que ya crecieron, aunque tengan bigote siguen siendo hijos.

Algunas sugerencias para darnos cuenta cómo vamos:

Creo que la más importante es ¿La crianza de los hijos es tu prioridad, tu negocio más importante? ¿Dónde la colocas en tu lista de tareas importantes? ¿Cuánto tiempo le dedicas? O tiendes a descuidarlo rutinariamente mientras atiendes otros asuntos como trabajo u otros compromisos, que no dejan de ser importantes, pero hay que mantener el equilibrio ya que manejamos una amplia gama de cosas además de la crianza, por ejemplo: es la hora de mi programa favorito pero también la de acostar a los hijos, les leo un cuento o los mando a acostarse. Nuestra vida cambia una vez que somos padres, si no, es que no son la prioridad.

Va otra ¿Cuáles son tus objetivos en la crianza? Primeramente hay que tener objetivos, si no, vamos a la deriva, a lo que va saliendo, en tu mochila tienes recuerdos lindos de tu infancia, seguro que sí, aunque también hay no tan lindos, pero no estorban porque aprendiste, bueno, ¿Qué clase de recuerdos quieres que pesen más en la mochila de tu hijo, de los que pueda echar mano cuando lo necesite?, ¿Estas memorias que estas dejando incluyen experiencias divertidas, amigables, cariñosas, o solo recuerdos de disciplina y enseñanza? hay que pensar en cuanto tiempo invertimos en convertirnos en el padre que queremos ser, así como tratamos de moldear el carácter de nuestros hijos, también los padres pueden necesitar algún cambio para alcanzar la meta que nos proponemos de ser buenos padres.

Y me quedo aquí porque no quiero carrerear las siguientes, condensando tanto que no funcione. Mientras piensen en estas.