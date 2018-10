EDUCACIÃ“N EN LA FAMILIA: QuÃ© huellas dejamos en nuestros hijos

Columna

EDUCACIÓN EN LA FAMILIA: Qué huellas dejamos en nuestros hijos

Yolanda Waldegg de Orrantia invita a reflexionar con temas de actualidad

Yolanda Waldegg de Orrantia

Como padres, no podemos perder de vista que nuestros hijos aprenden de lo que ven, no de lo que les decimos, pero también las palabras pueden causar daño o levantar el ánimo y llevar lejos. Entonces, no olvidarnos que siempre estamos siendo observados y tomando nota de cómo se hacen las cosas, si mamá o papá acostumbran reaccionar antes de pensar y no tienen un proyecto educativo, ni menos un plan de acción. Puede estar sucediendo que estemos causando más daño en lugar de formar y educar.

Podemos estar causando heridas emocionales. Sucede con frecuencia que si no nos damos cuenta y las sanamos, las acarrearán hasta su vida adulta y les van a estorbar mucho para lograr ser felices, las irán arrastrando a lo largo de la vida. Los traumas o heridas emocionales en la niñez pasarán a formar parte de la médula de las emociones cuando sean adultos. No sé si han visto cuando germina una plantita y por alguna razón se maltrata, puede seguir creciendo, pero las secuelas se notaran en sus hojas y raíces; crece chueca, nunca se pone frondosa ni florece durante toda la vida.

Como padres, debemos tomar conciencia de la realidad, controlar y revisar constantemente nuestras acciones con los niños y en la vida familiar, y como no vienen con manual de instrucciones, entonces es un “hacer diario” en que vamos desarrollando nuestro estilo como padres, desarrollando habilidades que no sabíamos que necesitábamos para superar cada uno de los obstáculos del camino.

No existe el padre perfecto, pero si hay que tratar de ser el mejor que se pueda, poniendo en ejecución las habilidades de observación, mejoramiento y cambio. Si no observamos a los hijos, nunca entenderemos ni sabremos cómo son.

Mejoramiento personal; nosotros, primero, hay que ser mejores que ayer; no nos podemos aferrar a un modo de crianza porque tanto los padres como los hijos crecen y, supuestamente, mejoran y cambian las necesidades-

Las principales heridas emocionales que les podemos causar con todo y quererles mucho, puedo encontrar algunas como por ejemplo: el miedo al abandono, que tiene su origen cuando la madre, padre o cuidador de un niño no puede o no quiere responder como figura protectora frente a los miedos que el pequeño experimenta, ya no se diga si el adulto le pasa sus propios miedo o le presiona a portarse bien asustándole con ya no quererle, el hombre del costal, abandonarle, encerarle en el closet, cosas así que luego se inventan sin intención de cumplir, pero asustan. También tienen miedo a que su familia se desbarate porque en la escuela están rodeados de niños con un solo padre por cualquier razón.

Muchos son pequeños dejados a cargo de terceros o dejados solos por largos periodos, o simplemente hijos de padres o madres que, por motivos personales, no quieren responder adecuadamente a las exigencias de compañía y atención que los niños requieren. Las personas que han vivido experiencias de abandono en la infancia suelen ser inseguras y dependientes emocionales por un profundo miedo a ser abandonados.

Otra causa de heridas es, naturalmente, la violencia intrafamiliar: golpear enseña a los niños a resolver sus conflictos con violencia, a no manejar adecuadamente sus estallidos de ira, a resolver los conflictos familiares por la “ley del más fuerte”, que generaran esposos y esposas maltratadores. Hay que tener en cuenta que el maltrato no es sólo de golpes, que dejan secuelas emocionales, pero también las dejan la violencia psicológica y la verbal, palabrotas, descalificaciones, apodos hirientes, lindezas de ese estilo o la manipulación.

Causamos heridas con el rechazo: se le rechaza por ser igualito a su papá, porque llegó en mal momento, porque fue producto de un descuido o algo peor, interesan más otras cosas (socializar, jugar con aparatitos, trabajo, etcétera). El rechazo constante genera un proceso de autorrechazo y como adulto, repercutirá con la sensación de que jamás haga lo que haga podrán ser “suficientes” en la vida, sea trabajo, estudio, amor y preferirán permanecer solos y aislados.

Como comprenderán, no solo hay tres causas. Me quedé en el principio, así que si no hay inconveniente, luego sigo.