EDUCACIÃ“N EN LA FAMILIA:Que redescubramos la lentitud

Mazatlán

EDUCACIÓN EN LA FAMILIA:Que redescubramos la lentitud

Columna semanal

Yolanda Waldegg de Orrantia

De repente nos pararon en seco y un día decidimos encerrarnos, ni nos imaginábamos 40 días, como quiera se pasan, muchos lo pensamos como vacaciones o hacer cosas para las que nunca teníamos tiempo, y no, ni remotamente.

Por lo menos para mí, más trabajo del que ya no me ocupaba y no estoy para esos trotes, pero mi condición de edad y achaques me hacen vulnerable, entonces muy encerrada, mucho trabajo y nada de esos planes de aprovechar el encierro.

Los padres de niños pequeños o en la escuela también tuvieron más trabajo y quienes pudieron trabajar desde casa se la vieron complicada, luchar contra la dificultad de concentrarse y encontrar un lugar apropiado.

En fin, muchos desafíos que nos pusieron a prueba y no había para dónde hacerse, así que se lograron.

Para muchos hiperactivos esto ya es caminar por las paredes, si no se estaba acostumbrado a lidiar con la familia a todas horas y la paciencia tuvo que ejercitarse sí o sí, que es ganancia de aprendizaje y mejorar la personalidad. Para muchos, demasiado, y apareció la violencia, qué desperdicio.

Pero hay ganancias, espero que para todos, redescubrir la lentitud, porque en la sociedad en que nos movemos, la lentitud es una desventaja, tenemos que alcanzar a llegar a tantas cosas y ser muy productivos, porque parece que el valor de una persona ya no es el simple hecho de ser persona, ahora si

no eres productivo y te mueves sin cesar, no vales mucho, algo así como ser anciano.

Lo que caracteriza el progreso es que la movilidad supera viejos límites, amplía el ámbito de acción, así se explican las conquistas de movilidad que han tenido lugar en todos los ámbitos, política, economía, lenguaje, información, trafico, sexo.

Pensando hacia atrás ¿cómo podíamos vivir sin móviles multifunciones?

Y hoy, con todo que debemos seguir en cierto sentido con horarios y rutinas, la puntualidad y los días en que vivimos no son tan relevantes y no pasa nada, si la comida está lista más tarde o más temprano es igual, no hay que salir corriendo a nada.

Si no se pudo hoy, se hará mañana con toda paz y se nos puede ir el día en cosas simples que ya no teníamos, que ya no hacíamos juntos y eso es ganancia.

Que los hijos remodelen sus dormitorios y lo disfruten es ganancia, pero hay casas donde lo que se necesita es remodelarlas todas, para incluir espacios íntimos, por lo menos por ratos, esas casas de interés social todas iguales y sin el mínimo esfuerzo de ser funcionales por parte de los arquitectos.

Es el momento de sacar la creatividad, reusar, reciclar y adecuar los espacios entre todos, teniendo en cuenta las necesidades de todos y con poco presupuesto, que no están los tiempos para gastos.

Es característico de los procesos progresivos (donde según esto progresamos) comiencen con una iniciativa ética y continúen con una inercia cinética, comenzamos buscando el bien, luego pasa a valernos y el progreso ya no lo tiene tan en cuenta, sobrepasa los límites que estaban permitidos y no pretendido.

La dinámica de las masas muertas que, una vez puestas en movimiento, ya no quieren saber nada de finalidades morales, lo vivimos todos los días, en todos los ámbitos sociales, para darnos cuenta qué tan metidos estamos en estas dinámicas es muy bueno el parón y vivir un poco con lentitud, que nos permita ver si no tenemos también perdido el sentido del bien y de lo bueno para la familia, si nuestras carreras verdaderamente sirven a mejorar la familia o para mal y la desintegran.

Aquí la verdadera gesta y heroica, además, consiste en haber descubierto el presente y aquella lentitud que hace posible el hallazgo, porque se nos está olvidando vivir el presente, estamos adelantándonos en el futuro con tantas prisas que los niños, por ejemplo, ya no tienen forma de ser niños, ni tiempo de jugar, ni de imaginar.

Las niñas se visten como adolescentes, pero ellos también en otras formas, beben, fuman, tienen sexo y su ilusión es ser “influensers” “youtubers”, vestir y vivir así, sin mayores esfuerzos. Gracias a Dios no todos.

Pero los padres no se quedan atrás, siempre corriendo para tener lo que no tienen, en una carrera sin fin, en lugar de despacio y disfrutar lo que tienes.

La cultura de la lentitud es el mejor soporte para que la velocidad no estalle tras haberse hecho insoportable, una de las cosas que enseña es que hay otras maneras de ahorrar tiempo, distintas a la aceleración.

Por ejemplo, la rutina o el hábito que nos libera de la penosa obligación de tomar, a cada momento, decisiones de principio.

Otra es la confianza que se establece sobre el supuesto de una relación duradera, porque las de corto plazo niega el tiempo y donde el tiempo es desatendido desaparece también la responsabilidad, con las personas y las cosas.