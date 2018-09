EDUCACIÃ“N EN LA FAMILIA: QuÃ© tipo de padres somos, segunda parte

Columna

EDUCACIÓN EN LA FAMILIA: Qué tipo de padres somos, segunda parte

La psicóloga Yolanda Waldegg de Orrantia invita a reflexionar sobre la vocación de ser padres

Yolanda Waldegg de Orrantia

Sigamos preguntándonos qué clase de padres somos, para poder encontrar qué se puede mejorar y tener mejores resultados sin morir en el intento, porque esto de ser papás responsables es fatigoso y normalmente todos nos lanzamos sin saber si de verdad es nuestra vocación ser papá, así como no todos sirven para ingenieros o médicos, tampoco cualquiera sirve para la paternidad, y además no se trata de realizarnos con esa experiencia, por al querer realizarse se puede dar al traste con la vida de inocentes si no se tiene la vocación.

Pero si de alguna manera por accidente o por deseo pensado ya estamos en esto, hay que hacerlo lo mejor posible porque está en juego la vida de alguien a quien se ama –se supone- entonces sigamos con las preguntas clave.

La siguiente podría ser ¿Con qué frecuencia dejas a tus hijos solos? Hay que entender el sentido de esto, todos necesitamos tiempo a solas también los niños, no quiere decir que les quites el ojo de encima, sino que no se note, es estar discretamente en algunos momentos más o menos largos según se necesite, a solas no es lo mismo que ignorarlos o descuidarlos, hay que darles espacio para aprender, crecer, imaginar jugando y desarrollarse para que descubran cosas por sí mismos. ¿Les das oportunidad de elegir su ropa? ¿Cuánta comida quieren? ¿Qué quieren hacer antes de ir a dormir?

Lo que escuchan durante el día no tendría que ser solo órdenes de mamá o papá controlando, mejor es permitir que desarrollen un sentido de curiosidad y asombro que les ayude a descubrir quiénes son. Mientras más libertad les des a tus hijos de descubrirse así mismos y al mundo que los rodea, menos enfrentarán preguntas tan pesadas de adultos y sabrán cuál es su propósito en la vida a una edad más temprana, se entiende que no los pierdes de vista, estas en lo tuyo con un ojo al garabato de modo que no se ponga en peligro serio, cualquier caída puedes correr y hacerle sana - sana y un beso y que siga en lo que estaba, con la libertad aprenderá de las consecuencias de sus actos y no solo ganará en libertad sino en responsabilidad.

Saber estar es una asignatura que nos cuesta mucho a los padres, pero hay que aprenderla, la ocupamos siempre, desde chiquitos hasta cuando ya tienen su familia, estar sin agobiar, sin entrometerte, sin estar dando indicaciones de cómo deben hacerse esto o lo otro, cuesta, pero hay que practicarlo y tener en cuenta que tiene obligación de escuchar consejos, pero no de seguirlos.

Y ya en el tema otra pregunta ¿Cómo es la relación con tus hijos? ¿Con qué frecuencia no haces otra cosa que divertirte con ellos? ¿Tienen actividades que realmente disfrutan juntos regularmente? ¿Disfrutas pasar el tiempo con ellos o preferirías estar con otras personas? Contestando esto nos dará idea cuando la relación con los hijos pase por momentos difíciles, y siempre hay uno que lo logra, tu capacidad para resolverlos dependerá de la fuerza de la relación, y esta fuerza se consigue haciendo lo que las preguntas sugieren, de otra manera ni siquiera habrá una relación, sino que serán extraños viviendo bajo el mismo techo o no, pero sin manera de ayudarse.

Una pregunta bien importante es ¿Sabemos admitir los errores? Obviamente nadie tiene razón siempre, y los niños tienen un sentido desarrollado de la justicia y deseo de que todo sea justo, no solo en los juegos. Esto hay que explicarles, que no todos necesitan lo mismo y no es justo dar parejo regaños, premios o tareas, depende de muchas cosas.

Pero nuestros errores generalmente por no escuchar lo que tienen que decir y tomar acciones reaccionando al enojo o el susto o lo que sea, nos ponen en situaciones difíciles donde nos vemos mal, ¿Cómo manejas estas situaciones? ¿Eres de los que piensas que como padre no debes mostrar debilidad o admitir un error? Pues piensa en lo que tus hijos aprenderán, si no quieres que crezcan y no quieran ni sepan admitir errores, debes enseñar a hacerlo a través del ejemplo personal, que entre otras cosas acarrea prestigio que no nos viene mal. De nuevo se terminó el espacio y me quede a medias.