EDUCACIÃ“N EN LA FAMILIA: Tema obligado: La mujer

Mazatlán

EDUCACIÓN EN LA FAMILIA: Tema obligado: La mujer

Columna semanal

Yolanda Waldegg de Orrantia

No me gustan los días “de” pero ni modo de ser la única que no lo toque, tiene tantas facetas y asegunes que da para mucho. Cuando apareció la primera convocatoria para el 9 de marzo de un día sin mujeres me encanto y me apunté, la defendí siempre que se necesitó como yo la había entendido, convocaba a las mujeres todas, de todas razas, etnias, colores, religiones, profesionistas, obreras o campesinas, todos los niveles económicos y educativos y todos los etcéteras, porque todas en algún momento o muchos momentos han sido abusadas de las mil maneras posibles, desde la familia, trabajo, escuela, sociedad, etcétera.

Y aquí no creo que haya excepciones, alguien por lo menos lo intentó y muchos lo logran, sean familia, jefes, parejas, compañeros de trabajo, algún profesionista en ejercicio de su profesión o cualquier malandro. Y luego siguió otra convocatoria ya que se agregaban banderas de partidos políticos, de gobiernos, empresas que apoyaban y “dan permiso”, es decir, no entendieron nada, y sería lo de menos solo que aparecieron también las del pañuelo verde buscando legitimar la muerte violenta cuando el paro es para protestar contra la violencia ¿? Y las de la bandera del arcoíris, y entonces ahora sí que cada quien con su consciencia yo me bajo, no me interesa hacerles el caldo gordo a esa clase de reclamos que puedan presumir el arrastre que tienen. Hay muchas causas por las que luchar, pero luego terminan revolviendo todo y ya no se puede sin ir contra los propios principios, ni modo, quienes nos bajamos nos uniremos de otra manera.

El maltrato a la mujer es desde la prehistoria, ninguna novedad, y de muchas maneras, pero ni éramos tantos ni teníamos información instantánea en tiempo real, y parece como que ya fue suficiente, esta, como muchas otras cosas fuera de control, agobiando mucho la vida de las mujeres. No podemos pensar que ser violentos, aunque sea disfrazado, es de todos los hombres, ni que las mujeres sean una dulzura siempre, hay malos y buenos de los dos lados y no es una lucha de sexos sino una lucha contra los machos que se sienten que pueden todo sin mayor consecuencia.

Bueno, pues esos machos obligatoriamente tuvieron una mamá, quizás les abandono y seguro todos conocemos alguna mamá que grita palabrotas a sus hijos y esposo o lo que tenga, que saben manejar la chancla voladora, el cinto o las nalgadas si no es que bofetadas. O madres que permiten al hombre de la casa que les falten al respeto frente a sus hijos, las golpeen o desautoricen, y los hijos ven y aprenden que así son las cosas, si sus padres así hacen, así se hace. Padres que no ponen límites y son rebasados por hijos incontrolables, aparecen los gritos, impaciencias.

Hay muchas causas de la situación que se vive y muchos culpables, entre ellos las mujeres, perdón, no se trata de victimizar doble a las víctimas, se trata de que el mal hace hasta donde el bien le deja, o sea, que si el bien no se mueve, no defiende, no denuncia lo que ve mal, voltea para otro lado, no quiere complicarse, es cómplice y parte del mal. Lo que se ocupa es localizar las causas, para atacar la causa, no los síntomas.

Una de las causas son las leyes que tienen muchos agujeros por donde escapan los culpables, se necesita que los legisladores hagan su trabajo en lugar de inventar cosas que ni son problemas ni son urgentes, que los tapen, y quienes se encargan de perseguir a los malos sean capacitados para no hacer más agujeros, como están a quien se le antoja perseguir malos, ponerse en peligro, para ver cómo quedan libres en media hora, y más peligrosos, con deseo de venganza. La impunidad que va de la mano con la corrupción es parte muy importante del problema y, como son parte del Gobierno, es ingenuo pensar que de ahí saldrá corregirlos, lo que sí está en nuestro poder es no propiciarlo, no contribuir con nuestras acciones.

¿De qué otra cosa tiene la culpa el Gobierno? De que en las leyes no existe facilitar a las madres ser madres, que son las que en principio educan, y las pocas que había en lugar de mejorar lo que estaba mal las quitan, se necesitan leyes para que no pierdan su trabajo por maternidad y el suficiente tiempo posparto, no solo para recuperarse sino atender bien al bebé, tiempo de paternidad para que el padre ayude, horarios flexibles, sueldo decentes que no se necesite otro trabajo además del que espera en casa, necesitan guarderías, escuelas de tiempo completo y hogares de resguardo a las maltratadas, no se puede ser buena madre y educar si siempre se está agotada y con miedo.

Luego sigo, porque faltan culpables y soluciones.