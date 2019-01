EDUCACIÃ“N EN LA FAMILIA: Vivir en la inconsciencia

La familia

EDUCACIÓN EN LA FAMILIA: Vivir en la inconsciencia

Columna social

Yolanda Waldegg de Orrantia

Ni como ciudadanos ni como padres podemos darnos el lujo de vivir la vida como si nuestras acciones no tuvieran ningún tipo de consecuencias.

Hace unas décadas no se nos ocurría que dejar caer la colilla de un cigarro en cualquier parte pudiera tener tantas consecuencias negativas, se fumaba en presencia de niños y bebés sin ninguna preocupación, ni pensábamos en que comprar todo lo que necesitábamos en un montón de botellitas de plástico fuera a causar el desastre que ha causado, ni que los globos fueran algo más que inofensivos juguetes por un rato, ni se nos ocurría pensar en dónde iban a parar todos nuestros desechos, era asunto de las autoridades, las sacábamos y el problema era de otros.

Al comenzar el año, generalmente, lo hacemos con propósitos de mejorar o corregir esto o aquello que pensamos debemos corregir y está bien, pero proponernos algo que no pase de ahí, a por lo menos hacer serios intentos, hay diferencia, pues el propósito que propongo es que dejemos la inconsciencia y comencemos a pensar cuál es la reacción o consecuencia de lo que hago o lo que dejo de hacer como papá.

A estas alturas del siglo no hay nadie que no esté enterado de la situación y si existe, entonces es ignorancia culpable. No podemos vivir como si no pasara nada, mientras mi familia esté bien, los demás que vean cómo.

Pero resulta que las familias no están bien, porque los papás están ocupados en cualquier otra cosa o de plano ya no están juntos y lo notamos por la clase de sociedad en la que estamos viviendo.

Los padres estamos formando a nuestros hijos, que debe ser la ocupación más importante que nos ocupe la mente y el tiempo, porque es en el hogar donde se aprende a dar los buenos días o buenas noches, y dar las gracias, a pedir disculpas; a cuidar los bienes que ha costado esfuerzo y dinero conseguir, especialmente si son de uso de todos en la familia; a respetar a las personas, no importa qué ocupación tengan; a ayudarse mutuamente, a ser generosos con su tiempo y sus cosas, a ser tolerantes, trabajadores, responsables, que sepan valerse por sí mismos, a no ser groseros, no hablar con palabrotas, ni decir mentiras, es en el hogar donde se les enseña que se deben aceptar las reglas porque en todas partes las van a encontrar y en donde se les enseñan los principios fundamentales de una buena persona.

Si no queremos que nuestros hijos vivan como veletas, siguiendo cualquier manera de pensar o moda que va surgiendo, que sean atenidos y piensen que todo se les debe dar sin tener que hacer ningún esfuerzo.

Necesitamos darles convicciones y principios, cosas seguras a qué atenerse, de hecho, ninguna persona puede vivir sin adherirse a ideas religiosas, éticas o políticas, y lo normal es que aparezca el deseo de que otras personas lo compartan, nuestra tarea es cuidar que esos principios y convicciones sean correctos y se llegue a ellos, no por manipulación de otros, sino por convicción de que no van en contra de derechos y deberes que nadie da porque son inherentes a la persona, y luego que no pretenda que otros se adhieran por medio de violencia a lo que ellos quieren y creen.

Vivir sin convicciones no lleva a ninguna parte, quita el gusto por hacer lo que se hace, no da sentido a la vida y no se hace nada de ella.

Pero claro que hay convicciones buenas y no buenas, todo depende de los valores o principios que estén en el fondo de ellas, los principios ofrecen, por una parte, razones suficientes para mantenernos de manera adecuada en las convicciones y deberían hacernos comprensivos con quienes no las comparten, evitando el fanatismo.

Si no se han dado cuenta, en medio de esto es que estamos metidos no solo en México, sino en muchas partes del mundo, fanatismo que no solo se da por ideas equivocadas, también por planteamientos correctos, pero el problema es absolutizar el propio punto de vista, al margen de los valores y de los principios adecuados, lo que lleva a ser agresivos y groseros, lo que se traduce como falta de respeto a los demás.

Dense una vueltita por redes sociales o en plantones de algún gremio de trabajadores o políticos. Cuidemos el respeto en casa, a la naturaleza, a las cosas, a los animales, a las personas a sus derechos.