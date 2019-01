EDUCACIÃ“N EN LA FAMILIA: Vivir en la inconsciencia

Columna

EDUCACIÓN EN LA FAMILIA: Vivir en la inconsciencia

Yolanda Waldegg de Orrantia invita a reflexionar con temas de actualidad

Yolanda Waldegg de Orrantia

Resulta que todo repercute, si como padres nos portamos como inconscientes, más pronto que tarde tendremos más ciudadanos inconscientes y ya estamos viendo la clase de crispación en la que estamos viviendo a causa de esto.

Hay que sentarse a pensar honradamente cómo es nuestro día, en qué y cómo lo ocupamos y cuáles son las posibles consecuencias de lo que hacemos o no hacemos, en todos los ámbitos: como esposos, padres, vecinos, empleados, jefes, ciudadanos.

De entrada, como ciudadanos lo estamos haciendo muy mal, la ciudadanía está dividida en dos bandos: los que aman a su ídolo y que odian a los que no lo aman, y los que odian al ídolo y son atacados por los que lo aman con toda clase de epítetos groseros.

La cosa no es fácil porque amistades y parientes están en diferentes bandos, no veo solución, mientras desde arriba pongan el ejemplo, así que moderación de ambos lados porque nuestros hijos están aprendiendo cómo hacemos las cosas, que significa que así se hacen y está bien, no contaminemos el ambiente más de lo necesario.

Pero además, como ciudadanos tendríamos que estar ya informados que el Planeta no está para bollos, en la televisión, noticieros, redes sociales, continuamente está saliendo el daño causado, entonces por qué las calles siguen inundadas de basura, más concretamente, por qué seguimos haciendo basura.

Hoy en día, en lugares civilizados, la idea es no hacer basura, más que la mínima que no se puede evitar, se sigue viendo en los autoservicios y mercados la gente salir con montón de bolsas, ¿qué trabajo cuesta llevar canastas o bolsas reusables de tela?, ¿cuál es el problema de traer en el coche contenedores para la carne o la comida comprada en cocinas económicas?, ¿cuál es el problema de llevar nuestra taza, botella y popote, en lugar de seguir con las botellitas de pet o vasos de unicel y así compro mis jugos, aguas frescas o café sin causar más daño?

Cuándo dejarán de salir bolsas jumbo o montón de bolsitas que desparraman los animales de la calle o los pepenadores que pasan esculcándola, en una cuadra se llena el camión, además hay que tener en cuenta a los que trabajan recogiéndola, su trabajo, además de sucio, es peligroso, hay que sacarla de modo que no se hagan daño, que tenga letrero lo que pueda ser peligroso o por lo menos que se vea.

¿Cuál es el problema de llevar un popote, cucharilla y tenedor en la bolsa?, hoy también los señores llevan bolsos y mochilas ¿no cabrán? y donde quiera comprar en la calle algún antojo, saco mi contenedorcito y cubiertos, no cuesta ningún trabajo.

Es cuestión de decidirse a ser responsables de nuestro Planeta y no dejárselo a otros, que tiene que tomarse la molestia de recoger la mugre que otros van dejando a su paso, como en la calle o la playa, ¿por qué tienen que formarse grupos de ciudadanos responsables que salen a recoger lo que los irresponsables dejan a su paso?

Cuando aprendemos a ser ordenados por afuera, terminamos siéndolo también por dentro y cada vez va costando menos trabajo y seremos más felices porque el orden da mucha paz y la paz nos hace felices.

¿Qué tanto trabajo puede costar doblar las cajas que llegan a la casa y separar el periódico del cartón, las latas enjuagadas en un caja, los frascos de vidrio en otra, el plástico en otra?

Todo enjuagado no atrae bichos ni malos olores, de ese modo si pasa o no la basura no importa porque eso no es basura, puede estar en casa sin estorbar porque está ordenado y en lugar específico, no por todos lados.

La única basura que debía salir de la casa como basura es la de los baños y la orgánica de la cocina que no es vegetal, porque de la vegetal podemos hacer composta, caldo de verduras y mermeladas o tener unas macetas, jardín o árboles impresionantes.

En la cocina también sale basura de envoltorios de lo que compramos, que si nos ponemos guapos, compramos a granel en nuestros contenedores y no aceptamos frutas, verduras y semillas envueltas en plásticos de cualquier tipo.

Es cuestión de decidirse, no de tomarnos muchos trabajos, solo recordar lo que nos proponemos, porque la costumbre es mucha, saber comprar, leer las etiquetas y preguntarnos a dónde van todas las botellitas de productos de limpieza personal y de la casa.

En lugar de comprar químicos tóxicos, es más barato el galón de vinagre y bicarbonato que no contaminan ni suelo ni aguas, no, no andamos oliendo a ensalada. Los hijos también tienen que aprender todo esto si algo les dejamos.