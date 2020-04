EDUCACIÃ“N EN LA FAMILIA: Â¿Y con los adolescentes cÃ³mo?

Mazatlán

EDUCACIÓN EN LA FAMILIA: ¿Y con los adolescentes cómo?

Marisela González

Si para muchos adultos, estar confinados es una tortura porque en su activismo nunca tuvieron tiempo de estar consigo mismos, muchísimas veces el activismo es una manera de escondernos de nosotros porque no nos gusta lo que nos podemos encontrar, en lugar de llamarle confinamiento podemos comenzar por llamarle “cuidarme” y verle con otra cara de aprovechar el tiempo, aprendiendo a reflexionar sobre todo.

¿Me gusta mi vida? ¿Me gusta cómo la llevo? ¿Cómo están mis relaciones familiares? ¿Qué se necesita para mejorarlas? Porque aunque sean buenas siempre se pueden mejorar y siempre hay alguien en la familia con quien nos entendemos de maravilla y alguno con quien no y es tiempo de hacer algo al respecto.

Pues si es difícil para muchos adultos, también lo es para los adolescentes y si se juntan los dos puede ser muy complicado, mienten, no quieren hacer nada en familia porque se la pasan en su habitación con su aparatito, no quieren hablar de nada y toda la información que necesitan está en internet, incluida la sexualidad a saber cómo la encuentren, en qué fuente la saquen.

Es el tiempo en que a veces pensamos que no somos buenos padres, que es culpa nuestra su comportamiento, que si fuimos muy permisivos o muy estrictos, queremos ganarnos su confianza, pero sin saber cómo.

Pues como siempre, detenerse y pensar, lo primero sería recordar un poco cómo éramos cuando teníamos su edad, qué sentíamos, aunque eran otros tiempos, la adolescencia siempre es más o menos lo mismo.

¿Para qué? Pues para ponernos en sus zapatos, para entender cómo se siente y hacernos cargo de cómo está por dentro, para poder acompañarle en esa nueva etapa nada fácil para ellos, ni para quienes están cerca.

Si ya es complicado y agregamos el encierro, y solo estar en contacto con su pandilla por una pantallita, necesita estar solo a ratos y hay que respetar eso, pero no todo el tiempo.

Ahora más que nunca nos necesitan cerca y lejos a la vez, cerca para darle seguridad y no sentirse solo, para saber que estamos, que somos su referente y para eso, lo que necesitamos, es transmitir una imagen de adulto maduro y seguro (las reglas son reglas, no las cambiamos según el estado de ánimo, padres que no dicen una cosa uno y otra el otro, que tienen claro en su mente lo que está bien y lo que no y no andan tanteando).

Y nos necesitan lejos para poder crecer en autonomía y libertad, que debe quedarles muy claro que no se trata de exigirla, sino de ganarla con responsabilidad, y claro, que no van a estar especialmente receptivos a nuestros gritos, reproches o malas caras, nunca es el momento, pero menos guardados.

Más que nunca necesitan saber que son importantes para nosotros, que su criterio nos interesa, (para eso preguntar de muchas cosas no solo de ellos) y queremos escucharles, no se puede sermonear como cuando eran chicos, pero que sepan que ahora, de una forma más tangible, su forma de hacer las cosas repercute en los demás, que todo lo que hacemos tiene consecuencias buenas o malas en los demás.

No es momento ni por edad ni por circunstancia de grandes normas, pero sí de pautas concretas y claras: como el respeto, la comida y el sueño, y unas mínimas, pero obligatorias pautas de convivencia en las que se requiere altas dosis de paciencia, de negociación, para que puedan adquirir habilidades que les sirvan en el futuro, escuchando y respetando lo que ellos tengan qué decir.

Ese tiempo debemos aprovecharlo al máximo, dejando todo lo demás, son los momentos de platicarles cómo éramos a su edad, lo que hacíamos y nos gustaba, es el momento de platicarles de nuestras cosas, lo lindo y lo no tanto, de lo que tenemos miedo y lo que nos hace felices, ayuda a que entren en confianza, a vernos como somos y propicia que ellos también se abran.

Es tiempo de acompañarles en sus emociones, de enseñarles a manifestarlas y verbalizarlas, de identificarlas y permitirles, permitirnos expresarlas, tanto ellos como con ellos, incluso sentirlas, de ser sus copilotos, iremos al lado, leyendo los mapas del curso a seguir, para en su momento llevar los mandos, pero sin sobreprotección, con mucha paciencia y cariño, ellos los pilotos de su vida.

Es importante hacerles entender la importancia del manejo que puedan estar haciendo de sus relaciones íntimas, a través de las redes sociales, enseñándoles a mantener y cultivar la intimidad de sus relaciones sociales, con la cautela que exige la madurez, para evitar las situaciones de acoso.

Queda mucho del tema y de estar guardados, aprovéchenlo.