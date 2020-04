EDUCACIÃ“N EN LA FAMILIA : Y falta mucho

Mazatlán

EDUCACIÓN EN LA FAMILIA : Y falta mucho

Columna semanal

Yolanda Waldegg de Orrantia

Teniendo en cuenta que el tiempo es un bien no renovable y el único distribuido equitativamente a toda persona sobre la tierra, hasta su último día, que probablemente no complete, todos los demás tienen el mismo número de horas para chicos y grandes, viejos y jóvenes, ricos y pobres, de modo que como sean aprovechados, depende de cada uno.

Siendo que no se recupera, hay que aprender a aprovecharlo, y ahora tenemos la oportunidad de descubrir que hay muchas cosas que podemos hacer y muy probablemente termine gustándonos hacer.

Para empezar, a las madres de familia se les cargó el trabajo, no es lo mismo poner en funcionamiento una casa por las mañanas, sin que nadie se nos atraviese, estorbe o desbarate; si además hay pequeños en la familia que pretenden que su mami sea su “centro de entretenimiento”, peor.

Bueno, pues no son vacaciones y muchos estudiantes lo saben, estudiando en línea tienen muchísimo trabajo, con ese argumento pasan buena parte del día frente a la computadora, cosa que no es para nada recomendable y si papá también trabaja desde casa y mamá también, no va a funcionar, más que para poner a todos con

los nervios de punta y llenos de frustración, porque cuando trabajamos desde casa tendemos a no saber cuándo parar.

Para variar, hay que detenerse, pensar y organizar, a nadie le hace bien pasar horas frente a la computadora, lo que hay que organizar son horarios, no es posible que se sienten a trabajar desde las siete de la mañana; se les lleve el desayuno a la computadora, y bueno, el hogar es el territorio de mamá y su trabajo es

ser la directora de las actividades de todos, no la que hace todo, comenzando por el tiempo dedicado a que la casa funcione. Si entre todos lo hacen terminan más rápido.

Todos ordenan sus cosas, todos tienden sus camas (hasta los chiquitos se van a sentir maravillosamente), todos aprenden a poner lavadoras, todos aprenden a poner y levantar las cosas de la mesa, todos aprenden a lavar trastes, todos aprenden a

hacerse su desayuno, y desayunar todos juntos es cosa que no se debe desaprovechar las comidas juntos y platicando.

De esto se va a sacar personas autosuficientes y que además aprenderán a valorar el trabajo de los demás, ese que normalmente no ven ni le dan importancia, “mamá no trabaja, se queda en casa”.

Entonces horarios para levantarse, agradeciendo a Dios habernos levantado y de paso no tener que hacerlo de madrugada, para salir corriendo, poder dormir un poco más es de agradecerse, hora de levantarse, hora de organizar casa, hora de desayuno y hora de trabajar en computadora, por tanto tiempo como sea conveniente, que se necesita detener para levantarse, moverse, hacer algún ejercicio u otra actividad para descansar la cabeza y el cuerpo.

También papá ¿cuál otra actividad? Es cosa de ponerse de acuerdo, a alguien puede interesarle aprender a cocinar, cambiar el color de alguna pared o mueble, en fin,

es cosa de intereses y de acuerdos.

El punto es no seguir sentados, si tienen jardín pueden comenzar un huerto o jugar pelota o aprender los juegos de antes: brincar la cuerda, el avión, matatenas, palitos

chinos, si pueden participar los papis mejor, porque son los momentos de acercarnos de forma divertida, pasándola bien y serán los que abulten más en la mochila para la vida de cada hijo.

Obviamente con niños chiquitos es otra la manera, exigen más atención, pero igual necesitan horarios y aprender a valerse en la medida de su edad; que los dos padres se involucren en esto de cuidarlos, entretenerlos, educarlos y enseñarles.

Con los hijos en primaria no hay mucho problema, todavía nos creen, todavía somos lo máximo, suelen ser obedientes y lindos a esa edad, con sus excepciones que hay que aprovechar estos días en corregir lo que se necesite corregir (distraído, hiperactivo, desordenado, comprensión en la lectura, etcétera).

Es el momento para ayudarles con estrategias para superarlo, a lo mejor ejercicios para cada caso. Pero si en cambio lidiamos con adolescentes, seguro sus ídolos no somos, ni siquiera les caemos bien, a ratos nos odian, divertirse con sus padres no es precisamente su idea de divertido a esa edad y debemos demostrarles que sí se puede, que sí pueden ser divertidos, confiar en sus padres y platicar de cosas interesantes.

A ellos pueden sugerirles comenzar un diario, que cuando lo lean de grandes les va a enseñar y divertir mucho.

Aquí el tema es recuperar la convivencia familiar, mejorar la relación entre sus miembros, crear muchos lindos momentos qué recordar.