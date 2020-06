EDUCACIÃ“N EN LA FAMILIA: Y va para largo

Mazatlán

EDUCACIÓN EN LA FAMILIA: Y va para largo

Columna semanal

Yolanda Waldegg de Orrantia

Según nos avisan, la normalidad va a ser nueva, pero no sé si se le pueda llamar así, aunque en algún momento podremos acostumbrarnos y entonces ser normalidad, como sea, será bastante distinta de lo que era.

Muchos nos preguntamos si de verdad queremos regresar a como eran las cosas, porque son parte de la razón de que estemos así, si nos ponemos a analizar qué manera es esa de vivir, para muchas personas muy sin sentido, o lo que daba sentido eran cosas muy superficiales e intrascendentes.

Correr y correr todo el día, queriendo alcanzar lo que no se tiene, sin disfrutar lo que se tiene, sin reflexionar en lo que se hace porque no hay tiempo.

Empeñados en ser felices, en que todo tiene que ser rápido y divertido, si no, no interesa, después de tanto correr, de repente parar es una cosa muy difícil, porque la rapidez ya no tiene sentido, ni los horarios, ni las antiguas rutinas.

Las rutinas son muy buenas, hasta cierto punto, ayudan a alcanzar lo que tenemos qué hacer, dan paz, orden, tranquilidad, certidumbre, etcétera, y quitarlas de sopetón quita también todo eso y ya no sabemos qué hacer, en qué ocupar el tiempo, cómo no distraerme y trabajar, “no me hallo”.

Lo malo de la rutina es que puede hacernos poco flexibles a los cambios y vienen cambios, y estos cuestan mucho si se logran o mucha frustración también.

Pues es tiempo de comenzar a prepararnos a lo que viene, además de hacer tareas que ya terminarán pronto, crucigramas, una huertita y aprender por tutoriales muchas cosas interesantes y que luego ayudarán.

Hay qué pensar qué clase de normalidad queremos para la familia, de verdad queremos regresar a las carreras o aprendimos algo, como qué es realmente lo importante, recuperamos nuestra familia que se estaba disgregando cada quien en sus intereses, recuperamos la comunicación y la convivencia. Pues hay que cuidarla, que no se nos vaya de la mano de nuevo.

¿Ya saben sus hijos la historia de sus padres y de sus abuelos, ya todos saben de todos sus gustos y no gustos, sus sueños y miedos, lo que quieren lograr y lo que pesa?

Hay que cuidar lo que redescubrimos en la familia, lo que logramos, pero además hay que prepararnos para lo que viene, que no será fácil para nadie, pero muchos la pasarán realmente mal por falta de trabajos y tendremos que ser creativos, inventando, sacando la inspiración, la casta y decisión, el empuje, porque nuestro nivel de vida de todos será distinto, habrá que apretar el cinturón.

Así que mejor aprendamos mientras el valor de la templanza, que significa no crearse necesidades; aprovechar lo que se tiene, dándole los cuidados para que dure y de todos los usos posibles, reusar en tantas formas como se pueda, para no necesitar estar comprando, porque no habrá con qué estar comprando, y los que venden tendrán menos a quién venderle.

Tienen que entender esto los hijos, para que no se la pasen sufriendo por no tener lo que estaban acostumbrados y todo lo que piden, sino ayudando.

Con ánimo de ayudar que es muy satisfactorio, todos, hasta los chiquitos pueden inventar maneras, decidir en qué van a ayudar, además de no estar pidiendo, no puede ser que la responsabilidad caiga solo en los padres, porque estarían desaprovechando la oportunidad de educar y negándoles la oportunidad de ayudar, aprender, crecer, ser responsables y sentirse bien.

Además del valor de la templanza, el valor de la generosidad, estaremos rodeados de personas en peores circunstancias y hay que enseñar a los hijos a verlas, no a pasar de largo y a tratar de ayudarles de la mejor manera posible.

Siempre que sea posible que la ayuda dure, un plato con comida satisface el momento, pero el hambre regresa, una limosna ayuda, pero algún trabajo da dignidad, los regalos no suelen ser los que motivan a las personas a buscar soluciones sino a seguir esperando dádivas, a ser víctimas eternas y siempre descontentas.

La generosidad tiene que ver con las necesidades de la persona que recibe, no de lo que piensa el que da y siempre se puede ayudar a alguien, siempre hay alguien que necesita ayuda, yo necesito pedir ayuda para subir o bajar de las banquetas de nuestro Centro Histórico, otros necesitarán que escuches sus problemas o preocupaciones, seguro después de decirlos en voz alta se ven en perspectiva y se acomodan y solo dimos tiempo.

Hay quien necesita dinero, otros techo, enseñemos a los hijos a comenzar una cadena de buenas acciones y se sentirán tan bien ellos mismos, se sentirán felices, sin tener que comprarles felicidad de ratitos.