EducaciÃ³n en la familia

Columna semanal

Educación en la familia

Espacio para las bases de una mejor sociedad

Yolanda Waldegg de Orrantia

Si no enseñamos a gestionar la frustración, lo primero que va a pasar cuando los hijos crezcan, si nadie les ayudó en esto, es que tendrá una personalidad con la que nadie en su entorno esté dispuesto a lidiar y lo pongan en su lugar no con mucho cariño. El lugar para hacernos de una bonita personalidad y que todos nos amen es en la familia, pero si los padres están muy ocupados y quien atiende al chilpayate es la nana o la guardería, a saber qué pueda resultar, algo sí es seguro: mucha frustración.

Los papás, eso es precisamente lo que no quieren, frustrarlos, dependiendo la clase de vida que tuvieron ellos y así nos la llevamos de un polo a otro, dependiendo la situación, el carácter del niño, la forma en que fuimos educados, el estado de ánimo de ese momento, el cansancio, etcétera, es decir, sin una línea consistente de actuación en algo tan básico como es ayudar a nuestros hijos a manejar una de las habilidades emocionales más básicas y predictoras del éxito o fracaso en su vida.

Cuando hablamos de tolerancia a la frustración, estamos definiendo esa desagradable sensación de impotencia, a veces rabia, o tristeza por no conseguir lo que deseamos.

La frustración la percibimos como negativa cuando no alcanzamos un deseo, una ilusión o un proyecto que se viene abajo.

Los niños pequeños lo resuelven con llanto o berrinches, los pequeños, ya sabemos que son egoístas, egocéntricos y es normal a esa edad, pero la idea es crecer, si a los 11, los 17 o 20 sigue siéndolo, decimos que no ha madurado, y es cierto, si continúa pensando que el mundo gira a su rededor, que se le debe todo y todos están para darle gusto y cumplir sus exigencias, que lo aguanten sus padres.

Entre los 3 y 6 años, los niños se consideran el centro del mundo; los demás no existen más que para cumplir sus deseos. A los 6, cuando se inicia la etapa de la empatía cognitiva o capacidad de ver las cosas desde la perspectiva del otro, que alcanzará su madurez definitiva en torno a los 10 o 12 años con la empatía abstracta o social, para que esto suceda tuvo que haber alguien que se lo explicara, se lo hiciera ver, no lo tratara como si fuera discapacitado, resolviendo todos sus problemas, haciéndole todo lo que él mismo puede hacer porque de ese modo la verdadera frustración vendrá cuando de grande a nadie le interese si se frustra o no.

De la misma forma en que nacemos programados para el lenguaje, pero necesitamos del entorno para producirlo, también necesitamos aprender a ser empáticos y a tolerar la frustración con ayuda de los demás, especialmente los padres, que son los referentes fundamentales en edades tempranas.

¿Entonces, qué ven los chicos en sus padres? Se tiran a morir porque se fue el internet o porque la compu está muy lenta, se fue la luz, amaneció la llanta ponchada, no sonó el despertador porque se fue la luz, amaneció enfermo el bebé y mil cosas más que pueden suceder para trastornar nuestros planes.

¿Con serenidad tratamos de resolver o sacar el plan B o comenzamos a regañar, gritar, buscar culpables? Nos están viendo cómo resolvemos problemas, no olvidarlo.

Algunos de los comportamientos típicos de niños que no han aprendido a gestionar la frustración son la agresividad, reaccionando de forma violenta, agresiva o con rabietas. No persistencia, abandonando las tareas o lo que le enojó. La impaciencia o impulsividad, todo en el momento. Gratificación inmediata, todo tiene que ser divertido. No pide, exige. Pensamiento polar o radical, todo blanco o negro, no matices, no flexibilidad. Intolerancia al error o fracaso, avienta la toalla y ya. No soporta los cambios. Ansiedad e inseguridad. Es decir, un encantador panorama para el hijo y para quienes tendrán que vivir cerca.

La vida frustra, por eso es imprescindible aprender a tolerar la frustración y eso se aprende; esta es una aptitud, una habilidad que, como tantas otras, necesita modelarse, practicarse para ser incorporada, de otro modo serán adultos emocionalmente discapacitados, ineptos vitales.

La vida trae frustración, nadie se salva. No siempre nos va a dar lo que deseamos aunque nos esforcemos mucho; es la realidad para la que tenemos que prepararlos. Luego sigo.