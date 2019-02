EducaciÃ³n en la Familia: Agresividad en el ambiente

Columna

Educación en la Familia: Agresividad en el ambiente

Yolanda Waldegg de Orrantia invita a reflexionar con temas de actualidad

Yolanda Waldegg de Orrantia

Es muy triste, pero es una realidad, la violencia está por todas partes, siempre ha existido, pero hoy está a flor de piel. Lo vemos en las noticias, en las canciones, en las redes, en las películas y hasta en los dibujos animados, y lo más triste, en las familias. Se puso además de moda hablar con palabrotas y hoy se ve como normal, solo que esas suelen lastimar, herir y provocar más violencia de la que luego se pueden arrepentir o de plano causar una desgracia.

El hecho es que la violencia está y tenemos que saber cómo lidiar con gente así, pero primero examinarnos; no seamos yo, o sea tú, él o la violenta porque luego hay quien se ufana de ser de mecha corta, que no es para presumir, sino para solucionar, teniendo en cuenta que educamos o deseducamos con lo que nos ven que hacemos.

Tenemos que checar el nivel de respeto a las personas con que se vive en casa, si se utilizan palabrotas o descalificaciones, si se llega a los golpes, aunque sea la puerta, si hay burlas, etcétera, en fin, todo aquello que va calentando los ánimos y quita la paz del hogar porque los padres son los modelos: cómo lo hacen ellos es cómo se debe hacer y nos metemos en más violencia, que viaja con uno hacia donde se vaya y crece y crece.

La violencia genera múltiples problemas de convivencia, sobre todo cuando la persona que la usa está en una posición jerárquica, jefes o padres tienen poder porque luego confundimos la firmeza con agresividad y despotismo, porque firmes hay que ser, pero sin olvidar, escuchar y la flexibilidad. Una persona agresiva ataca cuando cree o supone que sus derechos fueron vulnerados, cuando las cosas no se hicieron a su manera, que es la única que sirve, ante el enojo ataca y ante el ataque, nos defendemos y es el cuento de nunca acabar, pero eso sí, se defiende y no se reacciona con miedo, que hay quienes se convierten en el blanco favorito de culpable de todo, según el agresivo.

Cuando entramos en ese juego, salimos heridos y maltrechos, con la autoestima en el suelo. Frente a un arrebato de ira del otro se suele responder de dos maneras: con miedo o con más enojo. La persona no asertiva reacciona con miedo, por muy buenas razones quizás. No quiere perder vínculos ni herir susceptibilidades, caer bien y no lastimar a nadie, así que cuando recibe los ataques, amenazas e ironías del violento, automáticamente cree que el agresivo tiene razón. El agresivo suele ser muy proclive a buscar culpables en otros porque si no, él seria culpable. Así que quien no es asertivo es la victima ideal.

Si en cambio, se utiliza el mismo estilo de comunicación agresiva: defenderse, contraatacar, respondiendo al enojo con más enojo, es decir, una escalada continua de agresión y violencia, misma que ven nuestros hijos, que nos escuchan hablar por teléfono en esa forma o ir manejando mentando la progenitora de todo el que se atraviesa en el camino, o como tratamos a los empleados propios o de los lugares donde vamos y eso aprenden.

En este juego, supuestamente gana el más fuerte, el que se puede imponer, el más hiriente, el que usa la violencia física o psicológica, la verdad es que no gana ninguno.

Entonces, ¿cómo hay que responder? De entrada, manteniendo la calma. Puede parecer una obviedad, pero es el paso básico y cuesta trabajo, pero es necesario si se quiere conservar la salud mental; las otras dos maneras solo empeoran las cosas, mejor contar hasta 10, respirar profundo, salir a dar la vuelta a la manzana, “perdón, voy al baño”, que se calmen los ánimos y luego hablamos. Además de no provocar más ira, dejarle hablar y desahogarse porque es inútil discutir o contradecir.

Detrás de las formas groseras suele haber un pedido; con tono de voz sereno, pedir las aclaraciones que se necesiten. Además, hay que ignorar las agresiones o insultos; esto evita la formación de una bola de nieve. Por otro lado, no siempre vale la pena responder, si el asunto es poco importante o si la conducta es ocasional, mejor dejar ganar. Siempre responder en tono de voz más bajo obliga a bajar la voz para escucharte; a los profesores les funciona para poner orden en clase. Y después, en buen plan, hacerle ver su falta de control, el cual debe aprender a manejar.