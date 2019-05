Columna

Educación en la Familia: Día del Niño, el mejor regalo

Yolanda Waldegg de Orrantia invita a reflexionar con temas de actualidad

Yolanda Waldegg de Orrantia

Pues lo escribo el Día del Niño, pero lo leerán después, no importa, a fin de cuentas, todos son días del niño, de la madre, del padre y de todo, o debían, ¿cuál será el mejor regalo? Pensaba en el tiempo, pero si el tiempo está lleno de enfados, regaños y cosas así, mejor que no lo tengan. Entonces, algo que está haciendo falta, y mucho, en las familias es la estabilidad, una de las razones por las que por lo menos, para los católicos, se pretende que sea para siempre el matrimonio.

Es precisamente la estabilidad emocional de los padres, que se transmite a los hijos y da seguridad a todos. Si los esposos están siempre con la angustia de que “¿en qué momento mi cónyuge me saldrá con que ya no siente nada por mí y me cambia?” Simplemente, cuando existe esa posibilidad, no nos damos por completo. Hoy ya no es un pensamiento con el que todos van al matrimonio, por eso avientan la toalla a las primeras inconformidades y no le ponen ganas a corregir y sanar, simplemente se tira.

Pero la inestabilidad surge por otras razones también: por el ritmo de trabajo y actividades de todos, que propician la falta de convivencia porque cada quien anda en sus actividades corriendo o trabajando doble porque es importante lograr una cierta tranquilidad económica, que termina por no serlo; terminar agotados sin haber disfrutado tiempo con quienes amamos no sirve, al contrario, nos aleja.

No acabamos de entender que la vida de los niños es simple, no necesita cosas que les podamos comprar, pero así como es simple, es básico que sea un ambiente rico en amor, protección, posibilidades y convivencia sana porque son años determinantes para su salud emocional y madurez de adulto; si los desperdiciamos corriendo como cucarachas en incendio porque todo es urgente y nos olvidamos de lo que es en verdad importante, pues el tiempo pasó y tendremos hijos problemáticos en la adolescencia y juventud. Drogas y otros problemas salen de familias inestables. Recordemos que prefieren un plato de lentejas con papá y mamá que filete solos o acompañados de muchos juguetitos, pero sin padres.

Entonces, reflexionemos en el ambiente en que están creciendo nuestros hijos porque es la base de su equilibrio emocional. ¿Qué tanto compartimos con ellos? ¿Cuándo fue la última vez que nos tiramos al suelo a jugar con ellos o con la pelota? ¿Qué tan organizada en actividades y horarios está su vida? ¿Cómo son las comidas en la familia: se platica, se ponen al día de lo que les sucedió tanto a padres como a hijos, suele ser un espacio de tiempo amable o siempre están las correcciones, burlas, prisas o no hay comidas familiares? ¿Hay paseos todos juntos y en particular con cada uno?

Reflexionemos cómo es la vida familiar, siempre apresurando, dando órdenes y enojos por no cumplirlas. Si las dinámicas de la familia son siempre aceleradas, suele ser por falta de orden, pequeño punto importantísimo que necesitamos regalarles. Orden desde que nacen, es de las primeras cosas a enseñar. El orden afuera da orden adentro de la cabeza y da seguridad, estabilidad, sabes qué sigue, qué se espera y dónde, lo que evita las decisiones apresuradas, los cambios imprevistos, también de humor porque no salió cómo debía lo que hacemos. Si cambiamos de trabajo, de residencia, de escuela, de actividades, supone inestabilidad; la genera. Todo lo que produce incertidumbre genera inestabilidad, no por nada el dicho popular que es la incertidumbre lo que mata al hombre, cuando ya sabemos, aunque sea un diagnóstico malo en la salud, pero saberlo ayuda a atacarlo.

Pues a lo que se ve, para la estabilidad de la familia, se necesita tiempo, entonces parece que sí forma parte del mejor regalo. El tiempo está en nosotros, no lo compramos en tiendas ni en Internet. Se trata de nuestra disposición de entender que un cuento no se cuenta en dos minutos, sale más sabroso si hay diferentes voces, entonaciones y sonidos. No hay educación, ni cariño, ni afecto, ni nada que sirva en darles el aparatito para que se entretengan. Ya apareció una chiquita de 4 añitos casi ciega por estar siempre enchufada. Lo que se necesita es tiempo para estar atentos a cómo van cambiando, aprendiendo, logrando y que luego se nos pasan sin disfrutarlos y sin aprovecharlos. Tiempo para explicar las cosas con calma sin dar lugar a equívocos para contestar preguntas, para mostrar interés en sus cosas. Tiempo, estabilidad y orden son buenos regalos importantes.