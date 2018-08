EducaciÃ³n en la familia: Educando en la sexualidad

Columna

Educación en la familia: Educando en la sexualidad

Yolanda Waldegg de Orrantia

¿Cómo hay que hablarles a los hijos de este tema? Ya quedamos en que desde los primeros años de vida, utilizando un lenguaje apropiado para cada edad y aprovechando cada ocasión que se presente, que puede ser desde un nuevo hermanito o primito. Una pregunta que hay que averiguar primero exactamente es qué quiere saber antes de soltar un rollo que no le interesa, nada de cigüeñas y otros cuentos. Esta educación debe estar presente a todo lo largo de la vida, pero la educación integral tiene un punto de partida en la infancia y adolescencia.

No se puede seguir sin prestar atención al tema de la educación sexual o confundirla con mera instrucción naturalista que bordea la pornografía; si no sabemos, hay que aprender, pero cuidando de donde sacamos porque muchos libros solo cubren la parcela informativa sin ocuparse del resto de materias, que son parte del ser humano que no es sólo biología.

Es decir, que la sexualidad no se puede reducir a un fenómeno puramente biológico, a la experiencia genital, la unión carnal hombre-mujer. La sexualidad alcanza categoría humana cuando se enlaza en el misterio del amor, esencial en la existencia del hombre. Dios que es amor y al crear al hombre a su imagen y semejanza le dio una vocación como la suya: vocación al amor. El amor es siempre don de sí mismo, si no, no es amor.

El hombre y la mujer pueden llevar a cabo esa llamada como personas individuales, vivirán la virginidad o unidos con carácter permanente en una pareja, que forma una comunidad de amor viviéndola en matrimonio, pero en ambos casos es la totalidad de la persona la que hace el don de sí (Engracia A Jordán, la educación para el amor humano) así van saliendo lecturas donde estudiar.

El hecho es que somos un compuesto de cuerpo y alma, la radical vocación a amar abarca el cuerpo, que se hace partícipe del amor espiritual. La persona ama con todo su ser, en cuerpo y alma, por esta razón, la educación sexual ha de estar incluida en el marco de la educación de la afectividad, es decir, en la educación de los sentimientos y tendencias humanas, entre las que el amor tiene carácter primordial.

Cuando el sexo no se entiende enmarcado en la espiritualidad, se vuelve inhumano y lo inhumano es más bajo que lo puramente animal. El sexo aislado de lo espiritual, del contexto global del hombre, ve en el otro un objeto sexual, no una persona amada. La pura unión carnal, desprovista de espíritu, rebaja las personas a la condición de cosas, que solo tienen sentido en cuanto producen satisfacción o placer.

Ya que la vida se hace específicamente humana en la medida que se utiliza la razón, la educación empieza por una acción sobre la inteligencia. De aquí, la consecuencia de que toda educación en el aspecto sexual tiene que apoyarse en la formación de una conciencia clara del papel que desempeña cara a Dios en nuestra vida, y si Dios no te interesa, pues cara a ti mismo si prefieres o no ser una cosa desechable y luego ¿qué? Si la vocación es en pareja, requiere una sana educación para el amor conyugal.

En la actual situación sociocultural es urgente dar a los niños, adolescentes y jóvenes una positiva y gradual educación afectivo-sexual, el silencio no es una norma aceptable de conducta en esta materia, sobre todo cuando se piensa en los numerosos “persuasores ocultos” que usan lenguaje insinuante, la razón es obvia: el tema está en la calle y entra a casa a través de los medios de comunicación social, que usan un lenguaje destinado únicamente a estimular el instinto y provocar manifestaciones sexuales desconectadas con el sentimiento y el espíritu, con el don de sí, con la apertura a los otros, a la vida y a Dios. “Es esta cultura que banaliza en gran parte la sexualidad humana porque la interpreta y la vive de manera reductiva y empobrecida, relacionándola únicamente con el cuerpo y el placer egoísta” (Familiaris consortio n° 37), afr}irmo Juan Pablo II.

Y da para más, pues tenemos que dar razones psicológicas, biológicas, morales, espirituales, sentimentales. Se los dejo de tarea, luego se las paso, mientras, piénsenle.