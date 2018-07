Educación en la familia: Educar a los hijos en la sexualidad - Noroeste

Columna

Educación en la familia: Educar a los hijos en la sexualidad

La educación sexual es un tema no ajeno a la educación integral, pero como en todo...

Yolanda Waldegg de Orrantia

Esto es urgente, siempre es mejor llegar antes que después y en este tema es además de urgente, importante, antes que les lleguen con ideas raras de género y de que todo está bien, y luego para quitarlas de donde se asentaron estará como explicar física cuántica.

La educación sexual es un tema no ajeno a la educación integral, pero como en todo, la información es por cuenta de la escuela, pero la formación por cuenta de papá y mamá, y no se vale “sacarle al bulto” porque no es como quedarse sin saber mucho de Botánica o de Geografía; aquí va en juego la vida de los hijos, la clase de vida, que no llegarán a adultos de la misma forma uno que se dedicó a jugar con su sexualidad con unos o unas y con otros u otras y en una de esas hasta embarazo se consiguió, el alma se hace de cuero duro, desconfiada, cínica, incapaz de entregarse por completo ya y, por lo tanto, incapaz de amar verdaderamente y de la felicidad.

No queremos eso, así que a no “sacarle al bulto”; la familia es el lugar privilegiado para enseñar y formar a los niños y adolescentes en la comprensión del don de la sexualidad y del correcto ejercicio de ella. Hablar de esto es positivo y enriquecedor, nunca debe ser tratado como algo sucio u obsceno: ha de haber respeto, seriedad e incluso admiración ante el hermoso hecho de que somos hombres y mujeres que podemos dar vida a otro ser humano.

Hay cuatro reglas para esta educación, pero no debe ser como una carga pesada y difícil, sino más bien ocasión para disfrutar la vida familiar y enriquecer la vida cotidiana:

Regla 1. Llegar a tiempo, pero es importante no engañarse los niños saben mucho más de lo que creemos, solo tenerlo en cuenta, por eso es mejor hablar una hora antes que cinco minutos tarde. Ahora, desde temprana edad, manejan toda clase de temas gracias a las nuevas tecnologías, que hace que ellos investiguen por su cuenta, encontrándose la mayoría de las veces información distorsionada sobre lo que realmente es la afectividad y la sexualidad. Así que de entrada, debemos dedicarnos a escuchar lo que piensan y dicen o a interpretar sus silencios ante ciertas situaciones. Por eso la necesidad de crear relaciones cercanas con los hijos, así serán los primeros en enterarse de lo que les sucede, aunque parezcan trivialidades, después serán más serias. Si ante las primeras inquietudes encuentran acogida, confiarán en esta fuente para futuras inquietudes.

Regla 2. Cuando los padres sienten demasiado temor por estos temas, suelen enredar sus explicaciones y dejarlos más confundidos, de modo que es fundamental que se preparen y lean sobre el tema, hablen con otros padres de sus experiencias, pero es importante valerse de fuentes confiables, no cualquier psicólogo o cualquier libro, si se ve que dan permisos y lo toman a la ligera, no son confiables.

Regla 3. Brindar la información en forma gradual. No se explicarán los mismos temas ni los mismos detalles a un niño de 6 años que a uno de 14. La información deberá ir nutriéndose a medida que van creciendo y reclamando mayor interés. A los más pequeños, es recomendable preguntarles que quieren saber y partir de ahí, también de situaciones como el nuevo embarazo de mamá o de una tía, por ejemplo; una explicación básica, sin mayores detalles, para que lo puedan entender y queden tranquilos porque se les dio información.

Regla 4. Abarcar todos los aspectos, no solo los físicos. Esta educación afectiva y sexual debe abarcar la totalidad del ser humano, no solo los aspectos físicos, se trata de prepararles para el amor, como decía, puede marcar la diferencia en la vida de una persona, no somos solo animales que se mueven por instintos, por eso es responsabilidad de los padres.

Por último, no se nos ha de olvidar la regla básica de la educación: instruir con el ejemplo, ser coherente con la idea de la sexualidad que se les transmite y vivirla en concordancia. Y luego sigo, tiene mucho que dar el tema.