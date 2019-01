EducaciÃ³n en la familia: El dolor es parte de crecer

Columna semanal

Educación en la familia: El dolor es parte de crecer

Para educar y formar a nuestros hijos no podemos esperar a saber mucho a ser perfectos porque nunca lo seremos y nunca educaríamos, de modo que educamos y formamos personas con lo que tenemos y algo que siempre tendremos en algún momento será el dolor, de cualquier tipo, desde una torcedura o dolor de muelas, hasta la pérdida de alguien querido.

Pero para educar con eso y con cualquier cosa, lo que se necesita no es que lo tengamos dominado, sino que nos vean luchar.

Con nuestra lucha y ayudándoles en las de los hijos ya es mucho, pero si algo no está de moda es la lucha y todas las virtudes que implica, simplemente tendemos a ir por lo más fácil o más rápido, lo que ahorre complicaciones o exija tiempo y esfuerzo.

Si se trata de ir contracorriente puede empanicarnos, qué van a decir los demás, mejor no nos metemos a defender nuestro criterio, aun sabiendo que es correcto, en fin, así no se educa y no se está educando la reciedumbre, la paciencia, la fortaleza, la alegría, etcétera.

A veces, la vida cierra las puertas porque es momento de seguir adelante, esto es muy bueno, porque a veces no nos movemos si no nos obligan las circunstancias, en tiempos difíciles hay que recordar que el dolor no viene sin un propósito, el de muelas nos dice que hay que ir al dentista, por ejemplo.

Lo importante es que cada logro requiere una lucha digna para llegar a ser logro y las cosas buenas toman tiempo, hay que ser paciente y positivo, todo tiene remedio y solución, a lo mejor no inmediatamente, pero será porque todo es temporal, dice el dicho que no hay mal que dure 100 años ni cuerpo que lo resista, después de la lluvia siempre deja de llover; si te lastimas, sanas; después de días tristes sale el sol.

De modo que si las cosas están bien ahora disfrútalas, no durarán para siempre, si la vida se pone complicada no significa que no se pueda sonreír, que algo nos moleste no es motivo de no alegrarse por todo lo demás, cada segundo que se nos regala es una nueva oportunidad que hay que aprovechar y sacar lo mejor de uno.

Teniendo en cuenta que quienes se quejan son los que menos logran, es tiempo perdido, porque el calor seguirá estando hasta que deje de estar y no hay nada que podamos hacer, siempre es preferible lanzarse a algo grande y fallar, que simplemente no intentarlo, si se falla no todo está perdido, para comenzar, ganamos experiencia, está perdido si no haces nada más que quejarte.

Si se cree en algo hay que seguir intentando, eso da unas levantadas de autoestima que terminamos lográndolo, quejarse del pasado de nuestras circunstancias, que si mis padres, que si las oportunidades, el ambiente etcétera, nos inmoviliza, mejor aprovechar lo que hemos aprendido.

Cualquier cosa que pase en el camino, recordemos que la verdadera felicidad empieza a llegar cuando dejamos de quejarnos y empezamos a agradecer por los problemas que no tenemos, el tambo de la ropa sucia nunca se vacía por más que le saco, gracias a Dios o a la vida porque tenemos ropa; nunca termino de limpiar esta casa, gracias a Dios porque tengo una casa; hago una hora para llegar al trabajo, gracias a Dios tengo un trabajo; me duele la cabeza, significa que estoy viva y necesito ir al médico.

Bueno, pues nuestras cicatrices son símbolo de fuerza, motivo de orgullo, no de quejas y pesares, significa que el dolor ha pasado y la herida cerrada, significa que se venció el dolor y se aprendió, la lección se creció y siguió adelante, es el tatuaje del triunfo y no va a desaparecer ni debe ser motivo del miedo.

Bueno, pues si queremos hijos fuertes como el acero que sirvan para hacer palanca y sacar adelante su vida, no los criemos como churros, los churros no sirven más que para engordar debiluchos, no hacen fuerza por ningún motivo, se los comen cualquiera, están a merced de cualquiera que venga con ideas revolucionarias para hacer el mal que es más fácil y rápido y, supuestamente, exitoso, lo que hay que hacer primero que nos vean luchar, luego no ahorrarles el esfuerzo, el dolor, el trabajo, la espera de lo que desean, enseñarles a no quejarse, sino ver lo positivo de las situaciones, perseverancia y paciencia.