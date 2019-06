EducaciÃ³n en la Familia: El lobby gay

Columna

Educación en la Familia: El lobby gay

Yolanda Waldegg de Orrantia invita a reflexionar con temas de actualidad

Yolanda Waldegg de Orrantia

Quienes pertenecen a este equipo, comenzando por Al Gore y Hilary Clinton, los pesos pesados, pero hay más, ya tienen mucho tiempo trabajando para que en el mismo paquete con el título de salud reproductiva y género, lo que viene a ser una tremenda manipulación semántica, desde 1984 en la conferencia de la ONU en El Cairo; en Copenague, 1995; Pekín, 1995, y Estambul, 1996; trabajan muy duro y con mucho dinero para lograr todo lo que va en el paquete, el aborto libre, el matrimonio del mismo sexo, derechos de los homosexuales, que si no fueran tan ridículos, lo que dan es miedo; sexo libre con niños, pornografía libre, sexo con animales o con muertos y toda clase de desviaciones que forman una larga lista.

¿Cuál es la tirada? Que la institución base de toda sociedad, que es la familia, desaparezca porque les estorba para sus fines y lo están logrando, primero desubicando a la mujer, que es la custodia del fuego del hogar, y lo logra porque finalmente siempre ha sido discriminada y está hasta el gorro, si hubiera tenido los mismos derechos laborales y ciudadanos del hombre, no se habrían alborotado con querer realizarse, de otros modos, que no fueran ser sirvientas y amantes sin sueldo más muchos etcéteras , pero las abnegadas madrecitas mexicanas ya se terminaron, casi porque son una fuente importante de machos mexicanos.

Toda la ideología de género está basada en medias verdades o de plano mentiras: la densidad de población, la falta de alimentos para tanta gente, los embarazos por violación, que son una ridícula minoría, menos en el caso de niñas, cuyos padres, hermanos, primos, tíos o pareja sentimental de la madre, que mete a cualquiera que le hable bonito y esté dispuesto a mantenerla, la tienen amenazada y a mano siempre. Este problema no se soluciona matando bebés, sino clausurando el aparato del violador, es decir castigando el delito, no la consecuencia del delito. Y como a los adolescentes desde aquellos años se les hace creer que no pasa nada, que tienen el derecho de jugar con su sexualidad, no tiene nada de malo siempre que utilicen preservativo, cosa que no hacen claro, pues el embarazo de adolescentes a la alza

Por aquellos años, ya lo conté en alguna ocasión, estaba en la universidad, nos llamaron a un curso patrocinado, claro, entre otros nacionales, por la ONU, pero se trataba de esto, todos quienes tenían trato por razón de profesión con niños y adolescentes, había que enseñarles esto; fue la cosa más desagradable y grosera en la que he estado.

Entre las mentiras es que el homosexual nace y hay que darle libertad para expresarse desde pequeño en el tipo de persona que quiere ser. Un niño, de cuatro años o de primaria, que le preguntes qué quiere ser cuando sea grande, lo que contesta es policía, bombero, doctor, veterinario, abogado como mi papá o mi mamá, casi todos porque quieren ayudar a la gente, a los animales, sobre todo a su familia. Si un niño contestara que quisiera ser niña o la niña ser niño, no será por haber nacido así, sino por la dinámica que ve en su familia. A menos que sea condición médica, no nacen; se hacen, y ahí sí que la responsabilidad total es de sus padres, alguien nace con pene es niño no solo por tenerlo, su cerebro también es de varón y su sistema endocrino también, lo mismo que una niña. Tenemos distintas formas de ver y entender el mundo, distintas prioridades, por decir algo porque la lista es larga. El hecho es que cromosomas y hormonas son normales. Que no les cuenten cuentos chinos.

Aparte de las genéticas, hay convicción de que las causas se localizan en los años de la adolescencia y la juventud y el papel importante que juega en este proceso la relación con los padres, es el motivo de tratarlo aquí. En la mayoría de casos, subyace una personalidad bloqueada, fijada en una forma de vida sexual inmadura e infantil, Stekel la describió como un infantilismo psíquico susceptible de mejora considerable e incluso curación. Adler la puso en relación con un complejo de inferioridad frente al propio sexo. Las investigaciones últimas han confirmado las ideas de Adler, poniendo de relieve la importancia que tiene para que un hijo se identifique positivamente con su rol sexual, que tenga estima por el progenitor del mismo sexo y también corregir la frecuente actitud infantil ante el padre del sexo opuesto. Bieber dice que el adulto homosexual es quien no ha vivido sus años de juventud bien inmerso en la vida grupal de los jóvenes de su mismo sexo, por ejemplo, el chico torpe, por razones de rápido crecimiento, para deporte u otras actividades, se sienten en desventaja. Por edad, estas experiencias les llevan a dramatizar y a mendigar el afecto de personas del mismo sexo por las cuales no se sienten aceptados. Las fantasías homosexuales frecuentemente tienen su origen en esta necesidad erotizada de atención, es decir, que dentro del homosexual vive un pobre niño con deseos insatisfechos. Examinémonos, papás, en lugar de felicitarlos para parecer modernos.