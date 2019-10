EducaciÃ³n en la Familia: El orden de los sentidos=templanza

Columna semanal

Educación en la Familia: El orden de los sentidos=templanza

El arte de vivir en armonía entre los sentidos y la razón se debe practicar y fomentar a diario

Yolanda Waldegg de Orrantia

Pues hoy, el tema está completamente “desmodado”, pero también es absolutamente necesario si queremos llegar a ser felices en algún momento, esta es una parte importante.

En la práctica, eso de la templanza es un hábito humano, los buenos hábitos terminan siendo virtudes y se trata de tenernos bajo control a nosotros mismos; es decir, ser dueños de uno mismo; quien no lo es termina siendo esclavo de cualquier cantidad de vicios o de modas y tendencias, mañana una y pasado mañana otra.

Vivir templadamente es fomentar la armonía, orden al fin, entre los sentidos y la razón; de estos dos, ninguno puede faltar; es decir, hay que aprender a pensar. No se trata de reprimir nuestros sentidos, se trata de moderarlos sin anormalidades.

La templanza procura un equilibrio, capaz de garantizar el desarrollo integral del ser humano, como corresponde a su dignidad de persona, delante de todos, pero sobre todo, destinada a gozar de Dios. Este punto capaz que no es relevante para algunos, pero sí prefieren que se les trate con respeto.

Como es una virtud, hay que verla desde lo positivo, los frutos de la templanza: hombres y mujeres de verdad, no atados a las cosas que brillan sin valor, que saben prescindir de lo que produce daño a su alma porque crean o no en Dios, el alma está ahí, es parte de nosotros.

¿Se trata de hacer sacrificios? Aparentemente, pero si te das cuenta que te libra de muchas esclavitudes, esas pequeñas negaciones ya no son sacrificios, es como el amor; lo que cargas por amor no es carga.

La persona templada es la que las pasiones no consiguen la superioridad sobre la razón, ni sobre la voluntad, ni tampoco sobre el corazón, o sea que es la virtud que nos hace plenamente hombres y mujeres, supongo que todos queremos eso para nosotros y nuestros hijos.

A los católicos se nos propone el desprendimiento de las cosas materiales como estilo de vida, que sigamos el consejo ya depende de cada quien, pero los apegos duelen más porque nada es para siempre, hasta que lo es cuando dejemos este mundo.

No se trata de tener mucho o poco, se trata de tener lo que verdaderamente necesitamos, que no suele ser mucho si nos ponemos a reflexionar; nadie necesita 20 bolsas o pares de zapatos, un cajón lleno de relojes o todos los afeites que salen al mercado, ni todos los móviles de última generación, el carro último modelo, ni estrenar cada semana un atuendo; nadie necesita estar en todos los desayunitos y festejos, a menos que el trabajo lo requiera, claro.

Se trata de que donde quiera que estemos, en toda circunstancia, hemos de vivir la templanza con naturalidad, cuidando el número de copas, no pasando al bufet cuatro veces llenando el plato, no acaparando la conversación.

Si se viaja, no necesita ser a todo lujo y si se festeja, no puede ser la primera comunión como 15 años ni los 15 como boda y la boda como la realeza, ni los cumpleaños de los hijos gastando, endrogándose por largo tiempo, siempre para apantallar a las amistades.

Disfrutar de lo que se tiene, no sufrir por lo que no se tiene considerándolas indispensables, pero de las que se puede prescindir con un poco de buena voluntad, sin inventarnos falsos problemas, necesidades.

Hay quien va a las tiendas a quitarse las tristezas, enojos o depresiones, a ver qué compra, que suele no necesitarse, se usa dos veces o derecho se va al clóset y al olvido.

Como dice San Agustín: “Buscar lo que basta, no querer más. Lo demás es agobio, no alivio, apesadumbra, no levanta” y digan si no agobia querer darle a los hijos eso que no tuvimos de chicos o eso que todos sus amiguitos ya tienen, la ropa más linda, etcétera.

Creo que cada semana lo voy a decir: “Los niños solo necesitan a sus papás jugando, pasando tiempo con ellos, sin estar muertos de cansancio”, además que debemos enseñar a no crearse falsas necesidades, a no querer todo sin ningún esfuerzo.

Y muy importante, a compartir lo que se tiene. Hay que ser solidarios y para eso hay que ser desprendidos de las cosas, de nuestros sentimentalismos, de nuestro tiempo.

Es correcto tratar de superarse, de tener comodidades que te ayuden a ser más eficiente en el trabajo que sea, no es lo mismo el molcajete que la licuadora, pero hay licuadoras a licuadoras y sin perder de vista a los demás.