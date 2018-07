Educación en la Familia: Empezar lo espiritual temprano - Noroeste

Columna

Educación en la Familia: Empezar lo espiritual temprano

Yolanda Waldegg de Orrantia

Se ha observado que los niños comienzan a aceptar la dirección esspiritual de los padres más o menos a los 5 años de edad. En ese momento de la vida y experiencia del hijo, los padres son sus modelos, las personas más importantes a quienes vuelve los ojos en busca de dirección en todos los aspectos de su vida. Lo que los niños requieren ante todo es un mundo espiritualmente equilibrado, con enfoque claro, consecuente y disciplinado, de la fe en Dios, pero eso no significa que desde antes no pueda captar a sus padres viviendo su fe, si desde más pequeños se enteran de que tienen una mamá que los ama mucho en el cielo y un papá Dios que también los ama y los cuida, y un Ángel de la Guarda que también le cuida siempre y por eso no hay que tener miedo, y hay que amarlos también, aunque no los vean solo en imágenes a las que puedan mandar besos, si se acostumbra a ver a sus padres recitando oraciones, comportándose como es debido en el templo y explicándole a qué van, será la clase de cosas que no necesita que le enseñen, solo ve y acepta. Pues hay que aprovechar porque después, en su vida le hará falta este, que es el valor más alto y que no todos alcanzan a tener desgraciadamente porque todos los demás valores cobran otra dimensión de trascendencia, porque llegará el momento en que necesite un asidero, una razón o una guía clara; al fin todos necesitamos saber que las cosas no terminan aquí, que el esfuerzo tendrá recompensa, que no desaparecemos en la nada y que no da lo mismo portarse bien que mal.

El valor inestimable de las piedras preciosas está en su cualidad de durar, el valor también inestimable de las joyas del espíritu: fe, esperanza y caridad (o amor), también reside en que perduran, siempre y cuando se cultiven, si no, como cualquier capacidad no cultivada se pierde, se pudre y no sirve. Las tres nos hablan de actitudes. La fe: la fidelidad es una actitud, habla de las cualidades de confianza, confiabilidad y lealtad. La esperanza, actitud que describe las cualidades de expectación sincera, confianza, inspiración y entusiasmo. La caridad, que es el amor es la actitud espiritual que dura más allá de la muerte, la más preciosa y valiosa, que da el sólido fruto de oro del compromiso, el sacrificio y la honradez que equivalen a rectitud, la íntima esencia de una persona con quien todos quisieran asociarse.

La fe es el principio unificador de la vida, es lo que le da sentido, definición y dirección, cuando el sentido de la vida de una persona está en tener cosas, en ser un figurín, en saber mucho o tener muchos amigos, cosas que al fin se terminan, siempre aparece el sentimiento de vacío, que por más que haga no se llena. La fe es el pegante que mantiene la vida unificada y enfocada a las metas y el futuro, no sólo en el aspecto religioso, sino en todos los aspectos, ya que también es origen de la capacidad de creer en el futuro y trabajar por el mañana.

Seguro que todos conocemos personas tan bien preparadas para dispararse al éxito, salvo que carecían del combustible de la fe que diera potencia a sus ideas, ideales y aspiraciones. Para los hijos, la fe de los padres será una lección viva que aprenderán de ellos y el ejemplo que se les dé será el factor más influyente, seguido en importancia de la guía paternal que se les ofrezca a lo largo de su vida. Con toda seguridad que el mañana traerá dificultades, pruebas y angustias, nadie se salva, pero yo sé que el Dios de los cielos y la tierra estará ahí siempre, y que siempre habrá una solución, eso hace mucha diferencia, pues no me desanimo ni me angustio, no pierdo la paz ni la alegría.

La esperanza es como el futuro de la fe y también un factor de curación médicamente comprobado y documentado. Les sugiero leer “El hombre en busca de sentido”, del doctor Viktor Frankl, sobre los sobrevivientes de un campo de concentración nazi, encontrando las características de fuerte voluntad, deseo y esperanza que caracterizaban sus actitudes, siendo el mismo un psiquiatra prisionero, es de los libros que todos deben leer. La esperanza, con credibilidad, es uno de los mejores regalos que les podemos dejar a nuestros hijos, un arma esencial en su arsenal para el éxito en lo que se propongan, pero al final, lo importante es llegar con nuestro Padre Dios, que es el éxito de verdad, los otros se terminan. Y luego sigo, como comprenderán, ni siquiera comencé, solo le robé unas ideas al señor Zig Ziglar como prólogo.