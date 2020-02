EducaciÃ³n en la Familia: En casa lo que nos toca es educar, a la escuela, enseÃ±ar

Columna

Educación en la Familia: En casa lo que nos toca es educar, a la escuela, enseñar

Columna semanal

Yolanda Waldegg de Orrantia

En casa se aprende a: saludar, dar las gracias, ser limpio, honesto, puntual, ordenado, correcto, hablar bien, no decir groserías, respetar a los demás y a los animales, ser solidarios, comer con la boca cerrada, no robar, no mentir, cuidar lo que se tiene y la propiedad ajena, y muchos etcéteras. En la escuela se aprende: matemáticas, español, ciencias, geometría, idiomas, computación, robótica, etcétera y se refuerzan los valores que los padres han enseñado a sus hijos, estos se encarga la escuela, los de educar hay que tenerlos bien desglosaditos y claros porque de otra manera se nos pasan y no podemos medir como vamos.

Comenzando con las normas sociales: la regla de oro “no hagas a otro lo que no quieras que te hagan a ti,” pensar siempre en los demás. A la hora de comer sentarse en la mesa sin tele ni aparatitos es la hora de platicar en familia lo que hemos hecho o lo que ha sucedido, si no se puede la comida que sea la cena que no hay que salir corriendo a ningún lado. Si tienes que decir algo utiliza el tono de voz adecuado, significa no gritos, chillidos, exigencias ni grosería. Cumplir las normas de seguridad, en coche, la casa, la calle, cinturón de seguridad, cuidar los eléctricos lejos del agua, lo caliente estufa, plancha etc. Cumplir los horarios de casa, para ver tele, acostarse, tareas y tiempo de jugar, para regresar a casa. No exigir compras innecesarias. Ser educado y cordial siempre, buenos días, tardes o noches, con permiso, gracias, por favor, disculpe, siempre con una sonrisa, porque cambia el talante de los demás ayuda a romper hielos y malas vibras y terminan devolviéndola aunque ni se conozcan. Pedir permiso antes de tomar algo que no le pertenece, devolverlo pronto y en buenas condiciones. Escuchar con atención cuando te hablen, compartir con los demás los de casa y los de fuera, ¿Qué? Tiempo, conocimientos, juegos, cosas.

En la mesa: lavarse antes de comer, sentarse derechos, no poner los codos sobre la mesa, ni hablar con la boca llena, colocar la servilleta de manera adecuada sobre el regazo , aunque sea de vez en cuando practicarlo para cuando salgan, servirse lo que se va a comer y no desperdiciar por servirse mucho, servir las bebidas antes de comenzar, ayudar a poner la mesa y quitarla, no comenzar hasta que todos tengan el plato servido, no hacer ruido al masticar o sorber, no jugar con los cubiertos o la comida no empujar con los dedos sino con el cuchillo un pedazo de pan o tortilla.

De comportamiento. Ayudar en las tareas de la casa, hacer su cama, llevar a ropa sucia a donde corresponde, cuidar de no ensuciar lo que otros limpiaron, respetar su trabajo, lavar los trastes que ensucian respetar las normas y costumbres de otros, cuidar las cosas (las suyas y las de los demás), ser ordenado cada cosa en su lugar, recoger lo que utilizo y dejar limpio donde lo uso, aprender a cocinar.

Obediencia: todo el mundo necesita ceñirse a una serie de normas que distinguen lo autorizado 0 no, se necesitan para que la convivencia en la familia y en la sociedad fluya sin problemas ni agresiones, una forma de enseñar esto es explicando porqué de lo que se autoriza o no se autoriza, explicando también las consecuencias no solo en lo que se refiere a castigos y quede claro cuáles serán siempre no cuando esta de malas el padre, también las consecuencias de lo que sucede de no acatarlo en su persona y en las demás personas, cuando desperdicio el agua mucha gente ni siquiera tiene para tomarla por ejemplo, cuando digo palabras feas de alguien ya no las puedo recoger hacen daño a las personas.

Amor a la naturaleza: Ya no está el planeta para que sigamos con “es solo una botellita” son mil millones de botellitas, la mejor manera que aprendan es viviéndolo, con actividades al aire libre en donde les hagamos notar la maravilla de los insectos, pájaros y otros animales, porque cuidarlos, sin ellos nos morimos también nosotros, a los niños les encanta cuidar un jardín puede ser de puras macetas en un patio, cultivar algunas cosas de las que comen para que sepan de donde vienen, a todos nos hace falta cuidar de un animalito por bienestar emocional y psicológico aunque a los padres les dé flojera lidiar con pelos, popos y pipis (mientras aprenden) que los niños sean responsables de algo con los animales que va aumentando con la edad, aprenden a amar y cuidar de otros, y sufrir también es parte de la vida. Luego sigo.