Educación en la familia: Información y formación - Noroeste

Educación en la familia: Información y formación

Yolanda Waldegg de Orrantia

Cuando apareció en Mazatlán la Universidad de Occidente, fui de la primera generación, es decir hace como 34 años o algo así. Entré a Psicología porque la otra opción era Contabilidad y yo y los números no nos simpatizamos; Dios tiene sus caminos, aunque nunca me imaginé en mi vida siendo psicóloga. El caso es que en eso estaba cuando fuimos avisados que había que asistir a un seminario o taller, ya no recuerdo como le llamaron; sería en una escuela técnica más adelante de Urías y allá vamos mis compañeritos y yo. Pues ese cursito de dos o tres días estaba auspiciado por la UNICEF, por la SEP y otro que no recuerdo, y estaba dirigido a quienes, por su profesión, tienen contacto con niños y jovencitos: maestros, doctores, psicólogos, enfermeros y estudiantes de esas ramas de la ciencia.

Hasta ahí bien, ¡ah!, pero luego, yo no sabía de la ONU más que lo que me enseñaron en la escuela, porque para qué y eso que cumplimos años el mismo día. En este curso o lo que fuera, comencé a caer en cuenta que clase de engendro es esa organización. El tema fue “que decirles a los chiquillos sobre la sexualidad”, bien hasta que comenzaron a explicarlo. No recuerdo tiempo más desagradable que el que pase ahí, aprendí mucho sobre anticonceptivos y preservativos, que ni idea de que existiera esa cantidad y modalidad cosas que teníamos que explicarles su uso correcto a los niños, ya eso me estaba estorbando pero ver como estaban divertidos todos quienes estaban “aprendiendo y enseñando”, no paraban las carcajadas gracias a albures, chistes de doble sentido o de plano subidos de color, escuchar las palabras groseras y las faltas de respeto que les daban tanta risa me tenía impactada, con muchas dinámicas y carteles hechos en grupos, aguanté, pero no les caí bien ¿por qué entre tantos profesionistas, nadie cuestionaba nada? La única, yo.

Bueno, pues había que decirles a los chiquillos que toquetearse, masturbarse, uno mismo o con otros está muy bien, que la sexualidad es una cosa muy normal y buena, (en aquel entonces todavía no nos sugirieron decirles que podían ser del sexo contrario si les daba la gana y que no tenían que decirle a sus padres nada de lo que hacían); el caso es que se trataba de darles permiso de llegar a donde quisieran en el tema, con la única condición de que utilizaran preservativos, cualquier cosa, menos embarazos, leyeron bien, en qué cabeza cabe que niños que están jugando van a andar por la vida con preservativos o pastillas en la bolsa y los van a utilizar, claro que ninguno, y sabemos que se los dan los padres a sus hijos e hijas, diviértanse pero sin embarazo, ja.

Y de entonces y todos esos permisos, desátase el embarazo en adolescentes, mismas que hoy nos están pidiendo que se despenalice el aborto. Anda por ahí un video en el que salen jovencitas dando las razones para despenalizarlo: la primera es las violaciones, solo que de estas no resultan los millones de embarazos, por más que hay muchas violaciones, no siempre terminan es eso, bueno una de ellas dice quiénes son las que abortan, claro todo tipo de mujeres y hasta hombres ¿trans? Así dijo, la otra porque les cuento, algunas tuvieron sexo consensuado, pero falló el preservativo o de plano no lo usaron y son estudiantes sin medios económicos (además quieren que nosotros, con nuestros impuestos, lo paguemos y sea gratis para ellas), madres que ya no quieren otro, unas que si quieren, pero luego, la otra chica se encargó de los números y si ya sabemos que son más que los muertos y desaparecidos por la violencia desatada que nos aqueja, es aterradora la cifra, lo mismo que de las mujeres que mueren por hacerlo en la clandestinidad porque no tienen dinero, pero no se quieren enterar que hay otras alternativas.

Bueno, así las cosas, ya vieron el libro de texto de la SEP. Mucha información buena y no tan buena porque hoy día sí que está la ideología de género a todo lo que da, de modo que si no quieren sorpresas, más vale que se pongan las pilas porque los padres son los responsables de la formación y de completar la información de la escuela. La escuela tiene la responsabilidad de la información y de completar la formación, pero si esta falta, no tienen de donde completar nada. La escuela informara la biología, en casa, la formación humana, de entrada porque no solo somos animales, nuestra biología se entrelaza con nuestros sentimientos, emociones, mente y alma, y deben tener claro que no todo lo que se puede, se debe. Y luego sigo.