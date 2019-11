EducaciÃ³n en la Familia: La felicidad tan anhelada

Columna semanal

Educación en la Familia: La felicidad tan anhelada

Una reflexión sobre la felicidad, que es algo complejo porque no es la misma para todos

Yolanda Waldegg de Orrantia

Pues por algo la anhelamos, fuimos hechos para ser felices, la felicidad entonces es un derecho porque ha sido primero una gracia que Dios ofrece generosamente a todos los seres humanos, nadie debería estar privado de ella; ningún ser humano debería evadir la responsabilidad de ser feliz.

El problema comienza cuando la buscamos en donde no la encontraremos, estamos en la baba y no nos damos cuenta que está en nuestras narices o pensamos que se necesitan ciertas cosas para serlo: ropa de marca, aparatitos de última generación, el auto más novedoso, cuenta bancaria con muchos ceros, confundiendo ser con tener.

No sé los demás, pero los católicos estamos como obligados, es como que no checa decirse católico y andar por la vida con caras largas y refunfuñando, no va; si eres así, no eres católico o no entendiste nada de tu religión.

Claro que la felicidad tiene muchos matices y va desde las expresiones más sencillas de alegría, como la sonrisa, hasta las más complejas como el regocijo, pero en ningún caso está negada con los problemas que puedan presentarse o con el dolor físico o del alma, no son contrarios, pueden convivir juntos, lo que sí es que no debemos reducir la alegría verdadera a una especie de contento o satisfacción de estar sanos, bien comidos o tener acceso a cuantos antojos se nos presenten, que son pasajeros.

Pues el ser humano no nace feliz o infeliz, sino que aprende, incluso, en gran parte decide uno u otro, porque mucho depende de las decisiones que vamos tomando en el día a día, es decir, que no es asunto de destino, de las cartas o los astros; no es de estar condicionado o determinados, como decía la semana pasada, no tienen que ver las hadas ni los espíritus favorables o chocarreros; la felicidad es algo que se construye todos los días, ladrillo por ladrillo.

Una cosa que debemos tener en cuenta es que la felicidad nunca es completa aquí en la Tierra, solo en el cielo será completa, entonces pretender ser feliz todo los instantes de nuestra vida está fuera de la realidad; tenemos que aprender a vivir con una felicidad limitada, plena, pero no completa.

Es limitada por nuestras propias limitaciones y las de las personas a nuestro alrededor con las que convivimos a lo largo de nuestra vida, pero no por eso deja de ser real y disfrutable así, en raciones, a veces chicas, a veces grandes, unas jolgoriosas, otras serenas y calmadas

Raciones que nos ayudan no tanto a sobrevivir, sino a vivir con sentido nuestra existencia. Tenemos la responsabilidad de no ignorar estos trozos de felicidad, de eso depende que sea real y progresiva.

Hay muchas frases bonitas sobre lo que es la felicidad. Una temporada, hace años se pusieron de moda las tarjetitas de “amor es…”, la realidad es que no hay recetas; a cada uno nos hacen felices diferentes cosas, ahora sí que dependiendo del entorno en que nos desarrollamos y los valores que nos enseñaron, pero la puerta a la felicidad no tiene llave, siempre está abierta.

Las personas quisiéramos recetas para todo, incluida la felicidad, pero no existe una para todos, sino muchas felicidades; cada quien debe construir la suya con los matices particulares: para mí, saber que Dios me ama, mi familia, los chocolates, la naturaleza y los animales, mi jardín, saberme útil a los demás, etcétera. Cada loco con su tema

Que no haya recetas no significa que el punto de partida o caminos sean totalmente diferentes, aquí radica la objetividad o claridad de la felicidad, por ejemplo, todos tendríamos que estar de acuerdo en que lo que da felicidad es la vivencia de la justicia, no atentar contra ella; debería haber consenso en que el respeto proporciona felicidad, no la agresión.

Lo mejor sería que coincidiéramos en que la felicidad tiene rutas precisas y caminos muy semejantes, pues la felicidad personal o colectiva siempre tendrá una relación estrecha e irrenunciable con la felicidad de las otras personas.

Luego entonces, papás, si seguramente queremos hijos felices, ¿qué hay qué hacer? Enseñarles a serlo, cuidando el entorno familiar; si lo que abunda son malos modos, refunfuños, críticas, descalificaciones, difícilmente aprenderán a ser felices.

Enseñarles a apreciar lo que tienen, no a sufrir y hacer drama por lo que no tienen; enseñarles a ayudar, servir y buscar la felicidad de los demás porque seguro así encuentran la propia mas rápido; enseñarles a tomar decisiones bien pensadas, responsablemente y procurar que lo que les haga felices sean cosas de valor y no de precio.

Con mi tono y agregados, pero el tema salió de un escrito del Padre Toribio Tapia Babena, de la Universidad Pontificia de México.