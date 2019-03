EducaciÃ³n en la Familia: Masculinidad robada 2

Columna semanal

Educación en la Familia: Masculinidad robada 2

Para formar con valores a los hijos

Yolanda Waldegg de Orrantia

Pues sigo con la reseña de la reseña de este libro, que no se escribió el mes pasado; ya tiene rato y de entonces para acá, las cosas se están poniendo peor.

La gente de este País tiene muchas virtudes, pero también muchos defectos, entre ellos el “valemadrismo”; mientras los problemas no nos afecten directamente, no lo son para cada uno hasta que te tocan, por ejemplo quienes votaron por quien votaron y hoy se están quedando sin empleo; entonces si se hacen plantones, marchas, etcétera, pero las manifestaciones y marchas contra la despenalización del aborto no interesan, y no solo por no molestar a parientes y amigos, o perderé empleos o por flojera, sobre todo porque esta cultura relativista ya nos permeó la cabeza y a saber qué es lo que está bien y lo que está mal y porque lo está.

Y decimos si quiere ser gay o lesbiana, qué bueno; que sean lo que les dé la gana. Y si una cosa es la persona merecedora de respeto y afecto, otra distinta sus actos. Una cosa es respetar a la persona y otra aceptar que lo que hace está bien. No dejas de amar y aceptar a un hijo mariguano, pero le llamas la atención, lo tratas de ayudar, no se lo festejas. Si nuestra moralidad está tan diluida, la manera de saber si algo está bien o no es preguntarnos si está de acuerdo con la naturaleza, todo lo que va contra ella está mal y siempre nos pasará la factura, a quien mata y a quien ayuda.

Y hablando de ir contra la naturaleza, para estos que empujan lo de género, dicen que la maternidad no debe ser exclusivo de mujeres, sino que sería apropiado experimentar, desde el punto de vista médico, con los varones. Obviamente, no están hablando de varones, varones.

El caso es que está por dar a luz si no sucedió ya el primero, ni idea si será cesárea, supongo, a menos que le cambiaran todo por adentro y en ese caso, a saber si le quedan ganas de repetir la experiencia. Pero a lo que vamos es que ya es “normal” lo de vientres subrogados, el aborto, que los hijos no necesiten el permiso de padres para hacer con su cuerpo lo que les dé la gana y la lista es larga. Aquí hay que tener en cuenta algo importante, que una cosa suceda muy frecuentemente no significa que sea normal. Podemos decir que es común, lo normal es que nos portemos y hagamos las cosas propias de una persona digna. Los robos y las mentiras son más que comunes, pero a nadie se le ocurre decir que es normal. Bueno, si cuando ya tus términos están tan confundidos por esta manipulación, es decir que la complementariedad de hombre-mujer, según dicen, no existe tal cosa. Es que cuando no quieren ver lo evidente ni que se lo expliques, pero lo malo es que con nuestra indiferencia a tomar partido y definirnos está indiferenciación sexual, está recibiendo reconocimiento y amparo legal. La mayoría ni suda ni se acongoja hasta que en su escuela le comiencen a poner materias, juegos, dinámicas y baños unisex, a ver si entonces, aunque no faltara quien lo aplauda hasta que le toque entrar a un baño así.

Para llegar a la aceptación universal de estas ideas, los promotores de esta ideología buscan un cambio cultural gradual en la mentalidad social, principalmente a partir de la educación de los hijos. Consideran esencial inculcar a los niños, desde su más tierna infancia, sus ideas sobre la neutralidad sexual para garantizar su libertad a la hora de optar por el género al que deseen pertenecer y alcanzar así una realización personal, libre de las ataduras de las construcciones sociales tradicionales sobre la feminidad y masculinidad, tomar nota de lo “gradual”, saben que le pasa a una rana si la metes en agua hirviendo: brinca; sabes lo que le pasa si el agua esta fría y la vas calentando gradualmente, se acostumbra y muere hervida.

Bueno, pues aquí se encuentra la verdadera gravedad y maldad de esta ideología: en la pretensión de hacer partícipes a niños y adolescentes, sin tener en cuenta que no están preparados psíquicamente para renunciar a una feminidad o masculinidad que les es biológicamente inherente desde su nacimiento, aquí no hay más que dos opciones, con pene o con vulva. Esto supone una intolerable intromisión en la psicología infantil y en su intimidad sexual, para un niño, esto conduce a confusión, frustración e infelicidad, les falta madurez y experiencia de la vida. Me creen si les digo que el tema necesita más y no le llegué.