EducaciÃ³n en la Familia: Â¿QuÃ© es tuyo?

Educación en la Familia: ¿Qué es tuyo?

Una reflexión sobre la enseñanza del respto a las posesiones de otros y a sus persionas

Yolanda Waldegg de Orrantia

Hoy se me ocurrió comentar este punto que no solemos tener muy en cuenta, ¿qué es mío, qué es tuyo? El respeto de que hablaba la semana pasada aquí tiene mucho que ver, de entrada porque tengo que respetar lo que no es mío, comenzando por el tiempo; a los demás se les debe puntualidad y respeto por su trabajo que ocupó, no solo esfuerzo sino tiempo y luego sus pertenencias particulares: no hay que tomar nada sin pedirlo y debe ser devuelto en buenas condiciones. No podemos abrir correo, cajones, habitaciones, bolsos ni nada que no nos pertenezca.

Y sí podemos decir que hasta cierto punto hay cosas mías que son de mi uso particular y deben ser respetadas, pero al fin de cuentas las cosas materiales no son propiedad de nadie. Si este mismo día termina nuestro tiempo sobre la Tierra, ¿de qué nos sirve tener o no tener todo eso que llamamos “mío”? A nadie entierran con todas sus posesiones; los que quedan atrás se las repartirán o las botarán a la basura por mucho que las amemos.

Dios es el dueño de todo lo que hay y sería bueno que lo tengamos en cuenta. Él nos da lo que vamos necesitando, solo somos administradores.

Muchas parábolas en los evangelios nos lo dicen, el problema de no creer en Dios es que a ver cómo te las ingenias para poder ser en verdad dueño de todas tus posesiones y que verdaderamente te sirvan de algo al momento que se termine tu tiempo; no me salgas conque tu trabajo te ha costado y no tienes por qué compartirlo, Él repartió talentos de acuerdo a las capacidades y si hay mucha pobreza y también mucha riqueza, cuyo propósito es que sea repartida entre quienes no tienen.

Dejando la religión a un lado, es necesario que los padres sean buenos administradores y enseñemos a los hijos a serlo porque lo necesitarán.

¿Qué es lo que hay que administrar en casa, en la familia? Pues todos los recursos de que se dispone: el tiempo, la salud, la inteligencia, los bienes materiales, la capacidad de amistad, la posibilidad de hacer felices a quienes nos rodean.

Todo necesita un espacio y tiempo o no le llegamos. El tiempo es un bien no renovable, dura 24 horas para todos y depende de nosotros si lo desperdiciamos o sacamos provecho.

En ese tiempo deben caber nuestro cuidado personal: salud, ejercicio, descanso y trabajo. Nuestra vida social: hacer y cuidar de nuestra amistad con muchos. También lo que se refiere a nuestra economía: en qué gastamos, cómo gastamos, cuánto ganamos, cómo lo usamos, cómo cuidamos lo que tenemos, trabajamos o hacemos como que.

La parte afectiva debe tener su tiempo: mostrar y demostrar afecto en la familia y en los cercanos. Debemos tener tiempo de cultivar nuestro intelecto, estudiar, leer, actualizarse. Tiempo para el arte, que no solo es música de banda o de narcos; eso no es arte. Hay que aprender de música, pintura, baile o cualquier otro, hasta tejer, asistir a eventos y exposiciones.

Luego sigue la moral: cuidar buenos hábitos, qué me hace falta para conseguirlos, ser más paciente, más generoso, más gentil, más ordenado y mil más; si algunos nos faltan, apoyarnos en los que sí tenemos para conseguir los que no.

La cereza en el pastel es la religión, que no parece interesar a muchos por parecerles incómodo que se llame pecado a mucho de lo que acostumbran, pero quien la tiene debe serlo en serio, dándole tiempo a Dios no solo los domingos.

Todo esto necesitamos enseñarlo a los hijos para que aprendan a ser generosos con lo que tienen y compartirlo, para que aprendan a cuidar lo que a sus padres les costó trabajo darles, aprendan a cuidar y apreciar el trabajo de otros y hacer bien el propio porque se lo deben a las personas a quien va dirigido, así aprenderán a no apegarse a las cosas materiales, sufrir por ellas y crearse necesidades; aprenderán la alegría de dar, ayudar, compartir; aprenderán de la responsabilidad que tienen con los de su familia y con los de fuera, con su entorno, naturaleza y animales