EducaciÃ³n en la Familia: Valores importantes que transmitir en los hijos

Columna

Educación en la Familia: Valores importantes que transmitir en los hijos

En su colomuna Yolanda habla sobre la educación a los hijos

Yolanda Waldegg de Orrantia

Es importante que los niños se enteren y aprendan que todo en la vida requiere esfuerzo y que una forma de ser más felices es aprender a apreciar las cosas sencillas, y cuando digo que lo deben aprender los niños me pregunto ¿cómo? Pues con que nos vean luchar a los padres sería suficiente; falta que lo hagan y falta que sepan diferenciar lo importante de lo que no es.

¿Qué es más importante? ¿Que tu hijo sepa mucho inglés, chino, música, baile o que sea una buena persona con más posibilidades de ser feliz siéndolo? No es que no sean importantes las clases, pero es más importante ser buena persona y disfrutar de todo lo demás. Educar es una de las tareas más importantes del ser humano. Si eres padre, madre, abuelo o maestro es imprescindible preguntarse a sí mismo qué debemos inculcar en los más pequeños.

Teniendo en cuenta que a lo que comúnmente se llama valores, no es otra cosa que virtudes en abstracto, de tal forma que si no se ejercitan y se hacen virtudes, los valores no sirven más que para llenarnos la boca. ¿Con cuáles empezar? Con todos, pues tienen la característica que no se dan solos, van encadenados, se ayudan unos a otros. Quien no es humilde no puede ser empático; alguien que no es veraz, no puede ser honrado; alguien que no es generoso no puede ser comprometido, y así todos los demás. Todos son importantes por el hecho de que consiguiendo uno, consigues otros, que además debemos tener los más que se puedan porque esa es nuestra tarea diaria: ser un poco mejor cada día, irnos perfeccionando hasta donde nuestras capacidades nos dan y hasta el último de nuestros días.

Hay algunos que ya los traemos como don de Dios y lo único que hay que hacer es aprovecharlos para conquistar los que no se nos dan naturalmente. Por otro lado, hay quien es muy ordenado, pero no como virtud, sino como neurosis, es decir, que en lugar de darle paz, le causa desasosiego.

Los que educamos tenemos que estar pendientes de cómo nos ven y de con qué contamos; si tienes un hijo muy trabajador, debe ser también empeñoso seguramente, pero a lo mejor le falta alegría o le falta terminar bien lo que hace. Todos traemos en nuestro kit con que nacemos defectos y virtudes. Los educadores tenemos que observar bien, reconocer unas y otros para saber con qué se va a trabajar, en qué virtud nos apoyamos y cuáles sentimos que hacen más falta en cada hijo y en el ambiente de la sociedad en que nos movemos.

No es tan difícil darse cuenta que están faltando honradez, veracidad, respeto, compromiso, humildad, empatía, autoestima y un largo etcétera, pero como para empezar, estas son muestras. La empatía es saber ponerse en los zapatos de los demás, entender qué les puede hacer daño y qué deben hacer para evitar provocar daño a quienes están a su alrededor; estar pendiente de sus necesidades y sus sentimientos, saber que ellos también sienten miedo, enojo, alegría, angustia, temor y vergüenza. Es un modo de mejorar nuestra convivencia, hacer y ser buenos amigos. Saber estas cosas les permitirá ser más respetuosos de sentimientos, gustos, modos de pensar y hacer, tiempo y trabajo de los demás, así como el modo de educarlo es con preguntas sobre qué creen, piensan, pasará y cosas así.

Pero nadie que se sienta el rey o reina del universo, que todo se le debe y merece, puede ponerse en los zapatos de nadie ni ser respetuoso. Si se acostumbran a que antes de pedir ya les concedieron todo, que no necesitan hacer méritos de ninguna especie para conseguir lo que quieren y con un berrinche es suficiente, si los padres tienen flojera o miedo de corregirles, van para mireyes y que todos se alejen y los ventaneen en las redes sociales.

Es importante que aprendan que no son superiores a nada ni a nadie, ni por dinero, ni color, ni nacionalidad, ni por cultura ni nada que se les pueda ocurrir. Vanagloriarse ante los demás de cualquier cosa es alejar a todos y está muy lejos de ser autoestima, que aunque significa no sentirse menos que nadie por ninguna razón, tampoco es sentirse más que nadie. Todos somos iguales en dignidad por ser personas y si tenemos en cuenta que además son hijos de Dios, obra de sus manos a su imagen y semejanza, más respeto tendríamos que sentir por todos y cada uno.