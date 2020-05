EducaciÃ³n, parte del Ã©xito de Freddy Sandoval en la vida

Educación, parte del éxito de Freddy Sandoval en la vida

El ex pelotero profesional culminó sus estudios universitarios

Rafael Moreno

MAZATLÁN._ El ex pelotero profesional mexicano y que alcanzó las Grandes Ligas, Freddy Sandoval, jamás dejó de lado los estudios con todo y que en varias ocasiones le insistieron a que lo hiciera.

Sandoval, quien debutó en la gran carpa en el 2008 con Anaheim, viene de una familia ligada a los estudios, con hermanos con carreras y maestrías al igual que él.

El hoy en día sicólogo deportivo recuerda la decisión de continuar sus estudios mientras ya estaba en el beisbol de los Estados Unidos.

“Siempre me ha gustado planificar mi vida, siempre me ha gustado tener un plan en caso de que algo suceda, cuando salí drafteado de la universidad, eso fue uno de los temas más importantes, el equipo que me drafteaba tenía que pagar mi escuela, siempre ha sido algo importante para mí, tener una educación, una base, una fundación”, dijo Sandoval.

“Tener algo, por si el beisbol no funcionaba, podría tener la escuela pagada, regresar a la escuela, etcétera”.

El ex jugador de Venados de Mazatlán al llegar a Grandes Ligas le cuestionaron la decisión de culminar sus estudios universitarios.

“Durante mi tiempo con Anaheim, después de haber llegado a Grandes Ligas (2008), tenía cuatro años que había salido de la universidad, me faltaba un año y medio de escuela, fue cuando decidí regresar a la escuela, durante ese tiempo tuve una plática con uno de los gerentes de Anaheim.

“Me dijo literalmente del porqué regresaba a la escuela, que era una mala decisión mía y me iba a quitar tiempo, a lo que le dije que estaba equivocado porque podía manejar las dos cosas (beisbol-escuela) al mismo tiempo, que al contrario se iba a llevar ser un mejor beisbolista, debido a que iba a estar enfocado en diferentes cosas, durante diferentes tiempos del día”.

La decisión tomada fue lo mejor, luego que a los años llegaron las lesiones que le impidieron su carrera profesional.

“Al fin y al cabo terminé empezando la escuela, terminé mi carrera, como todo el mundo sabe llegaron las lesiones, ese tipo de cosas, ultimadamente siento que tomé la mejor decisión porque tenía esa fundación, había terminado mi carrera”.

Su familia completa cuenta con carreras profesionales y hasta maestrías.

“En mi casa todos mis hermanos han terminado su carrera, tengo tres hermanas y un hermano que están graduados, tengo hermanos con maestrías al igual que yo, entonces vengo de una familia en donde la educación es muy importante.

“Hoy en día le dedico mucho tiempo a la educación de mis hijos, siento que es algo fundamental en la vida de los seres humanos y siempre le recomiendo a todo mundo que regrese a la escuela, que se supere, que busque la manera de mejorar, para mí es algo fundamental, es por eso que siempre hay que tener un plan de salida para seguir creciendo como ser humano”.