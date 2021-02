Edwin Díaz se prepara para ser cerrador de Mets de Nueva York

El boricua entiende que hay quienes creen que su buena actuación en el 2020 fue producto de una muestra pequeña en una temporada corta

PORT ST. LUCIE._ Desde el punto de vista del puertorriqueño Edwin Díaz, él es el cerrador de los Mets.

Díaz entiende que hay quienes creen que su buena actuación en el 2020 fue producto de una muestra pequeña en una temporada corta, o de que no había fanáticos en las gradas, o cualquier otra cosa con la que puedan quitarle legitimidad a su éxito. Entiende que el manager del club, el dominicano Luis Rojas, no quiere apuntarlo públicamente como el único cerrador de los Mets. También sabe que ha sido un dominante relevista durante la mayor parte de su carrera en las Grandes Ligas, con la excepción de su primera campaña en Nueva York en el 2019.

Consciente de todo eso, Díaz se reportó al campamento primaveral de los Mets con la intención de lanzar la novena entrada.

“Yo todas las temporadas me preparo para ser cerrador”, dijo Díaz. “Yo creo que el año pasado fue una temporada bien clave para mí. Fue una temporada de mucho éxito. Yo me preparé para ser cerrador. Obviamente yo no tomo decisiones, las decisiones las toma el equipo. Pero yo me preparé para ser el cerrador de este equipo”.

Las diferencias entre lo que hizo Díaz en el 2019 y lo que hizo en el 2020 son notables. En su primera temporada en los Mets, Díaz desperdició siete oportunidades de salvar, perdió siete juegos y tuvo una efectividad de 5.59. Un año después, se recuperó de un mal inicio para lucir otra vez como un dominante relevista las últimas cinco semanas de la campaña, con promedio de carreras limpias de 1.75 en total. Permitió una carrera en sus últimas 12 presentaciones y, todavía más notable, redujo su tasa de jonrones permitidos en casi dos tercios.

Díaz afirma que los ajustes fueron sutiles, principalmente basados en un regreso a la mecánica de lanzar que lo ayudó a hacer que sus pitcheos se movieran al final y convertirse así en un dominante cerrador en Seattle entre el 2016 y el 2017. Sin darse cuenta, se fue alejando de esos detalles en su primer año en Nueva York. Y cuando se dio cuenta de cuál era el problema, ya era demasiado tarde.

Tras aquel 2019, buscó la ayuda del dominicano Pedro Martínez y siguió hablando con el miembro del Salón de la Fama este invierno. De esa y otras maneras, Díaz trató de imitar lo que hizo antes de la campaña 2020 mientras se preparaba para el 2021.

