Edwin Luna dona despensas para afectados por Covid-19

El cantante, líder de la Trakalosa de Monterrey, comparte en redes una foto de la donación de 400 despensas

Fernando Espinoza

Edwin Luna, líder de la Trakalosa de Monterrey, se solidarizó con los afectados por la contingencia que causó el coronavirus y donó 400 despensas para quienes más lo necesiten.

Fue el mismo Edwin Luna que compartió el momento en sus redes sociales, la donación la hizo en Santiago, Nuevo León, pero adelantó que va por más ciudades y que su ayuda no parará ahí.

“Claro que cumplimos con lo que les dije de ir a donar despensas cumpliendo el reto de @henrymartinm, gracias a todos mis amigos que se apuntaron con nosotros y la gente que, a través de mi cuenta en @twitch cómo #Edmoonkillz, ha hecho sus aportaciones. Hoy fue a #Santiago, pero vamos por más con la ayuda de todos. Se entregaron al #DIF municipal para que sea más ordenado y ya nos hablaron de algunas otras dependencias. Nos pondremos a trabajar. Gracias Lic @miguelcantugonzalez por nombrarme #Embajador de #NuevoLeón, que nos pondremos las pilas.

Pd: estoy loco jaja y muchos no me soportan, pero mis papás me enseñaron a ser buen cabrón”, escribió Edwin Luna junto a una fotografía que compartió en sus redes.

La imagen se llenó rápidamente de comentarios, felicitando la buena voluntad del cantante. Edwin también aprovechó a los millones de seguidores que tiene para invitarlos a aportar a través de la página de Twitch, donde pueden hacer donaciones voluntarias a la cuenta del cantante para que el las canalice a los más vulnerables.