Efectúa Ayuntamiento de Culiacán 34 auditorías, en 5 detectan irregularidades

Según el documento, en 14.7 por ciento del total de auditorías existen anomalías que no han sido subsanadas, mientras que el 11.8 por ciento (4) finalizó con las irregularidades reparadas

Belem Angulo

Durante el periodo de 16 de octubre del 2019 al 15 de abril de 2020, el Órgano Interno de Control del Ayuntamiento de Culiacán realizó 34 auditorías de las cuales 5 resultaron con irregularidades detectadas, de acuerdo con el Tercer Informe Semestral de la actual administración municipal.

Según el documento, en 14.7 por ciento del total de auditorías existen anomalías que no han sido subsanadas, mientras que el 11.8 por ciento (4) finalizó con las irregularidades reparadas.

Por otro lado el 50 por ciento (17) resultó sin observaciones, y las 8 restantes continúan en proceso.

Si bien el informe no agrega detalles de dichos ejercicios, sí desglosa las áreas que se auditaron, siendo la Dirección de Ingresos el departamento más inspeccionado con 11 ocasiones en los conceptos de espectáculos públicos, multas federales no fiscales, verificación de ingresos diarios recaudados por derechos, productos y aprovechamientos, y arqueos. Seguido por la Unidad de Contabilidad con dos auditorías con respecto a estados financieros de cuenta pública, y el Parque las Riberas por manejo de recursos también auditado en dos ocasiones.

Ante estos datos, la Síndica Procuradora Sandra Martos Lara se deslindó del contenido de dicho documento argumentando no estar en coordinación con el Órgano Interno de Control.

"Del todo el contenido de ese informe yo me he deslindado porque yo no tengo el conocimiento continúo de lo que está sucediendo con el Órgano Interno de Control", dijo.

"Ellos han buscado estar desconectados de su servidora desde el principio de la administración, aun a sabiendas que tienen que estar en coordinación y en contacto conmigo. La figura del Síndico Procurador es la básica para que las cosas funcionen de la mejor manera en diferentes dependencias como es esta oficina y lamentablemente no ha sido así", acusó.