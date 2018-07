Eiza González explota contra México; no puede creer que se le critique tanto - Noroeste

Eiza González explota contra México; no puede creer que se le critique tanto

La actriz escribió en su cuenta de Twitter sobre la tristeza que le da que su propio país sea el que siempre la ataca y aprovechó para subir un par de videos en los que muestra su anatomía perfecta

Noroeste / Redacción

Hace algunos días Eiza González fue captada disfrutando con su nuevo amor, Josh Duhamel, momentos de relajación, diversión y romanticismo en las playas mexicanas. Sin embargo, diversos medios mexicanos difundieron unas fotografías en las que la actriz aparece con celulitis, por lo que fue foco de burla y crítica.

Ante la situación, la estrella de Welcom to Marwen escribió en Twitter su sentir, difundió vanguardia.com.

“Ver que utilizan mi cuerpo mientras invaden mi privacidad sin mi autorización se siente como violación física. Qué vergüenza que vivamos en una sociedad que crean que pueden usar el cuerpo de una mujer para el entretenimiento de notas amarillistas y satisfacer sus inseguridades. Me siento segura de mí sobre todos sus prejuicios. Y aunque tuviera celulitis o no, nadie tiene derecho a hacerle bullying o avergonzar a alguien de absolutamente nada. Gracias a Dios se lo hacen a alguien como yo que me siento plena. Cuanta gente no se vive burlando y atacando a otros y causando traumas en niñas y niños jóvenes.

"Qué mensaje y ejemplo le estamos mandando a la juventud con sus prejuicios y deducciones de los demás. Les deseo paz interna y lo que más tristeza me da es que en mi país y mi gente sea el que siempre me ataque más. Nunca cambiaremos México”.

Luego, Eiza compartió dos videos, que ya han sido eliminados de su cuenta en Twitter, en donde muestra su cuerpo para dejar en claro que no tiene celulitis.

De igual manera, a través de Instagram ya había presumido cuerpazo.