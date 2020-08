Ejecutivo no entiende que ya hay una separación de poderes: Diputada Domínguez Nava

La presidenta de la Jucopo en el Congreso de Sinaloa considera necesario trabajar respecto al veto de bolsillo, pues el Ejecutivo no ha publicado las cosas con las que no está de acuerdo

América Armenta

La renuencia que ha tenido el Ejecutivo para publicar los acuerdos del Congreso de Sinaloa, en relación a las cuentas públicas y la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con los Mismos, que al parecer es por no estar de acuerdo con ellos, hará que se promueva la eliminación del veto de bolsillo, dijo la presidenta de la Junta de Coordinación Política, Graciela Domínguez Nava.

Si bien, la legisladora líder de la bancada de Morena en el Congreso del Estado dice que hay que ser respetuosos con la separación de poderes, consideró que el Ejecutivo estatal no ha entendido que el Congreso ahora está funcionando como un real contrapeso y que hay observaciones que no les corresponde hacer en el Ejecutivo, como para no publicar los acuerdos en el periódico El Estado de Sinaloa.

“Es claro que la ley no le da el derecho para que, tratándose de la publicación de acuerdos, no son decretos, son acuerdos, el Ejecutivo estatal no tiene facultades para ejercer veto, desde ese punto de partida observamos que hay más un interés de carácter político que jurídico”, dijo la legisladora.

“El Ejecutivo ya no decide en el Legislativo, observar ese tipo de intereses y de fondo en la decisión de haber observado este paquete de cuentas, pero incluso sin siquiera detenerse a observar que estamos hablando de municipios y los municipios son autónomos e incluso la misma ley para la entrega de la cuenta pública de los municipios es una entrega directa al Congreso, no lo hace a través del ejecutivo Estatal”, agregó.

La actuación entonces del Ejecutivo de detener el proceso de publicación, de acuerdo con la Presidenta de la Jucopo, ha sobrepasado sus facultades, porque quiere observar los acuerdos del Congreso, lo cual no le corresponde; además de que la serie de irregularidades que se encontraron en la fiscalización de los entes fue lo que les valió que no se aprobaran sus cuentas públicas del 2018.

“El congreso en su totalidad a estos entes públicos decidió reprobarles los informes de cuentas públicas, por haber detectado infinidad de irregularidades en montos de recursos observados y, bueno, tenemos un Ejecutivo que se niega a publicarlos y opta por vetarlos, insisto, sin que tenga la facultad".

División de poderes

Domínguez Nava detalló que el grupo parlamentario de Morena encuentra estas acciones como una intentona más de no aceptar la separación de poderes por parte del Ejecutivo y mientras la revisión y fiscalización de cuentas públicas sea facultad del Congreso, cualquier observación la encontrarán como improcedente.

“La Mesa Directiva tendrá que resolverlo, de lo contrario estaremos también incurriendo en una aceptación de la invasión del Ejecutivo hacia el Legislativo y además de esto, de dejar claro que tenemos la firme convicción de que esto no va a prosperar, precisamente porque no hay elementos legales”, refirió.

El hecho de que no haya una mayoría priista en el Congreso, como había sucedido históricamente, ha influido en cómo se toman las decisiones. Consideró que la mayoría priista en esencia lo que hacía cada que revisaba cuentas públicas era aprobar todo independientemente de las irregularidades que se tuviera, de las denuncias de desvío de recursos o de no comprobación de recursos, entre otros, manifestando que “cada peso cuenta”.