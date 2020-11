Ejército despliega 360 militares en Rosario, donde estará AMLO este sábado

Los soldados fueron enviados en el casco urbano y en las sindicaturas Agua Verde y Cacalotán

Hugo Gómez

06/11/2020 | 12:51 AM

EL ROSARIO._ La Secretaría de la Defensa Nacional desplegó 180 elementos para el casco urbano de Rosario, 90 para la sindicatura Agua Verde, y 90 más para la sindicatura Cacalotán.

El director de Seguridad Pública Municipal, Abdón Caravantes, dijo desconocer el motivo de la presencia militar, ya que solo se le pidió buscarles alojamiento.

Pero puede ser, dijo, por la gira que realizará mañana en la Presa Santa María el Presidente Andrés Manuel López Obrador en los altos del municipio.

"No me dijeron (del motivo de la presencia militar), a mí se me comunicó que se les buscara alojamiento", precisó.

El titular de la DSPM descartó que la presencia militar en el municipio sea consecuencia de la privación ilegal de la libertad del personal de la Unidad Administrativa, registrado hace dos semanas.