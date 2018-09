EjÃ©rcito no se usarÃ¡ jamÃ¡s para reprimir al pueblo, dice AMLO

Ejército no se usará jamás para reprimir al pueblo, dice AMLO

Como parte de su gira de agradecimiento, el Presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, se presentó en la Plaza de las Tres Culturas para conmemorar los 50 años de la matanza de Tlatelolco

CIUDAD DE MÉXICO (SinEmbargo).– A 50 años de la represión de los jóvenes en 68, aquí en esta plaza histórica, “hacemos el compromiso de no utilizar nunca, jamás, al Ejército para reprimir al pueblo de México”, afirmó Andrés Manuel López Obrador este sábado desde la Plaza de las Tres Culturas, ubicada en la Ciudad de México.

“A 50 años de la represión a jóvenes en el 68, en tres días más se cumplen 50 años. Aquí en esta plaza histórica, la Plaza de las Tres Culturas hacemos el compromiso de no utilizar jamás al Ejército para reprimir la pueblo de México”, subrayó.

Estoy seguro que si hay trabajo, bienestar y si se atiende a los jóvenes, vamos a lograr la paz, dijo.

“En mi carácter de Comandante Supremo de las Fuerzas Armadas voy a hacer recomendaciones al Ejército y a la Marina para darle un giro a sus labores, que ya no se ocupe de las tareas que hasta ahora tiene encomendadas”, informó en su gira de agradecimiento por la capital del país.

La defensa nacional la podemos hacer, si se necesita, incluso todos, como ha sido en la historia. Recuerden que los soldados es pueblo uniformado, dijo; son mexicanos humildes que nos cuidan.

Vamos a crear una Guardia Civil a nivel nacional con el apoyo el Ejército, la Marina y la Policía Federal, y se limitará el uso de la fuerza y se van a respetar los derechos humanos.

Es una reforma al Ejército que voy a proponer en su momento, porque no tenemos muchas opciones, indicó.

Regresar a los militares a los cuarteles en este momento dejaría a la gente en la indefensión, pues la Policía Federal se creó y se echó a perder, no tiene ni oficinas, planteó el Presidente electo. Así no podemos enfrentar el problema de la inseguridad, ni tampoco con las policías ministeriales, con honrosas excepciones.

Además, López Obrador aseguró que los excesos como ProMéxico, organismo del Gobierno federal encargado de coordinar las estrategias dirigidas al fortalecimiento de la participación del país en la economía internacional, se van a terminar.

Durante el mitin, sobre la austeridad, puso de ejemplo a ProMéxico, que tiene 47 oficinas en 47 ciudades del mundo. “¿Ustedes han visto que aquí haya una oficina ProAlemania, ProItalia?”, preguntó. Esa es una dependencia que se usa para recomendados, y por eso va a desaparecer, señaló.

Esto no le gusta a “los fifís”, dijo. Pero no puede haber esos excesos: “no puede haber Gobierno rico con pueblo pobre”, añadió el Presidente electo.

Asimismo, agradeció a los capitalinos su apoyo, “porque sí se pudo”, dijo al iniciar su discurso en la Plaza de las Tres Culturas en Tlatelolco.

No fue discurso de campaña, añadió, la cuarta transformación es un programa que se va a llevar a cabo y vamos a terminar con el régimen de corrupción, de injusticia y de privilegios.

Una transformación radical, de raíz, para arrancar así el régimen corrupto y de privilegios. “Con hechos, no sólo con palabras”. Y ya inició la transformación, porque gracias a ustedes, a todos los mexicanos, no sólo se ganó la Presidencia, sino somos mayoría en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores, dijo AMLO.

Y los legisladores ya han iniciado la transformación y el cambio, como que el próximo Presidente de la República ganará 40 por ciento menos de lo que gana el Presidente Peña, explicó.

Es una fórmula de matemática con justicia: lo que se ahorre con la reducción de sueldos de los de arriba se va a usar para ayudar a los trabajadores que ganan menos, expuso.

“Quisiera darles mucho más, pero también quiero decirles que no vamos a actuar de manera irresponsable: no podemos gastar más de lo que ingresa la hacienda pública, porque hice el compromiso de no aumentar impuestos ni vamos a endeudar al país”, destacó el tabasqueño.

No voy a vivir en Los Pinos, insistió. Desde el día primero de diciembre se van a abrir las puertas de Los Pinos para las artes y la cultura del pueblo, añadió.

También se cancelarán los fueros a los altos funcionarios públicos, empezando por el Presidente, dijo. Se va acabar la impunidad, afirmó.

Por otra parte, el morenista pidió a la gente informarse para poder participar en la consulta sobre la construcción del Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM), con el objetivo de que decidan según lo que más les convenga.

MOVIMIENTO DE AMLO, HEREDERO DEL 2 DE OCTUBRE

Claudia Sheinbaum Pardo, Jefa de Gobierno electa de la Ciudad de México, dijo que esta generación es heredera de la lucha del 2 de octubre de 1968 y hoy es encabezada por un líder de un movimiento pacífico, que ahora encabeza la cuarta transformación del país.

“Somos de una generación que creció con el dolor del 2 de octubre de 1968, pero también con el impulso de los jóvenes de luchar por un país mejor. Hoy decimos que triunfó un movimiento pacífico, encabezado por un dirigente incansable”, aseguró este sábado en la capital el país.

El 2 de octubre no se olvida y no se olvidará, añadió. Es parte de la inspiración que da impulso para transformar la bella Ciudad de México y acabar con los abusos y la privatización de los espacios públicos, dijo en la Plaza de las Tres Culturas, en Tlatelolco.

“Vamos a transparentar recursos públicos y terminar con los privilegios del Gobierno, para tener más recursos en beneficios de los capitalinos”, aseveró.

En su intervención, antes de que Andrés López Obrador tomara la palabra en el mitin con el que el Presidente electo agradeció a la Ciudad de México su apoyo en las pasadas elecciones, Sheinbaum Pardo se comprometió a dar impulso a la educación en la capital del país, con más escuelas públicas, preparatorias y la educación superior, así como a la salud pública. Vamos a terminar, indicó, todos los hospitales que han quedado inconclusos.

También dijo que se pondrá freno al desarrollo urbano “rapaz” que permitió el Gobierno actual.

Es un orgullo vivir estos tiempos de cambio verdadero, expuso, y para mi es un orgullo servir a los capitalinos.

