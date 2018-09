EjÃ©rcito sÃ­ ejecutÃ³ a huachicoleros en Puebla: CNDH

Ejército sí ejecutó a huachicoleros en Puebla: CNDH

Además torturó a otras 12 personas y tres menores de edad, determina el organismo

19/09/2018 | 12:09 AM

MÉXICO._ La Comisión Nacional de los Derechos Humanos acreditó la ejecución arbitraria de dos personas a manos de elementos del Ejército, así como tratos crueles contra otros 12, tres menores de edad, durante un enfrentamiento en Palmarito Tochapan, en Puebla, con presuntos huachicoleros, en mayo del año pasado.

La recomendación también va dirigida al Gobierno de Puebla y a Petróleos Mexicanos.

La Comisión de recordó que durante ese enfrentamiento al menos 10 personas perdieron la vida, entre ellas 6 civiles y 4 militares; además otras 26 resultaron lesionadas –14 civiles y 12 militares. También hubo 13 personas detenidas, entre ellos 4 menores de edad.

Los hechos se registraron la noche del 3 de mayo de 2017, y un día después hubo bloqueos de los pobladores, quienes acusaban a los militares de haber asesinado a al menos una mujer y aseguraron que dispararon a campesinos al confundirlos con huachicoleros.

“Tras su investigación, la CNDH contó con elementos para acreditar las violaciones graves a derechos humanos a la libertad personal y a la presunción de inocencia; a la verdad; a la vida; a la integridad personal; a la legalidad y seguridad jurídica; al interés superior de la niñez y a la debida procuración de justicia, consistentes en la ejecución arbitraria de dos personas, el trato cruel contra 12 incluidos tres menores de edad, la detención arbitraria de 2 infantes, la manipulación de un cadáver y la colocación de las armas largas que se relacionaron con 2 personas fallecidas, atribuibles a servidores públicos de la Secretaría de la Defensa Nacional y de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Puebla, lo que motivó la emisión de la Recomendación 12VG/2018”, detalló hoy en un comunicado la CNDH.

La Comisión acreditó “otros hechos violatorios, consistentes en violaciones a la legalidad, seguridad jurídica, debida procuración de justicia y a la verdad atribuibles a servidores públicos de Pemex, PGR, Fiscalía General de Justicia, Secretaría de Seguridad Pública y del Tribunal Superior de Justicia (TSJEP,) estos tres últimos del Estado de Puebla”.

Además se dijo preocupada por “la impunidad imperante en la sustracción ilegal de hidrocarburos, ya que las personas detenidas por ese hecho no son puestas a disposición de la autoridad competente y cuando se inician las indagatorias respectivas no se judicializan, lo que provoca que no sean sujetas a proceso”.

“Ello, con independencia de la marginación y rezago que privan en comunidades de la ‘Franja del Huachicol’ y falta de políticas públicas para el desarrollo de sus habitantes, disminuir niveles delictivos, desempleo, pobreza y desigualdad”, agregó.

El organismo recomendó al titular de la Sedena, Salvador Cienfuegos Zepeda, y al Gobernador de Puebla, Antonio Gali, a que reparen integralmente el daño a todas las víctimas, que incluya indemnización, asistencia médica y psicológica.

También colaborar en las investigaciones ministeriales y procedimientos administrativos contra el personal involucrado y en las quejas por manipulación del cuerpo de una víctima y colocación deliberada de armas largas a dos cadáveres.

Al titular de la Sedena también le pidió colabore en la investigación por falta de veracidad en la información proporcionada a la CNDH.

El pasado mes de febrero, la organización Amnistía Internacional alertó que un miembro de las Fuerzas Armadas Mexicanas sí ejecutó extrajudicialmente a un hombre en el enfrentamiento de Palmarito.

De acuerdo con el informe “La situación de los derechos humanos en el mundo”, destacó: “Uno de los vídeos mostraba claramente a una persona con uniforme militar matando de un disparo a un hombre que yacía en el suelo”.